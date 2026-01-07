Havazás országszerte: megbénult a közlekedés, Ferihegyen a terminálban éjszakáztak az utasok, kamionok akadtak el az utakon
A hét további részében is kitart a kiadó havazás az időjárás-előrejelzések szerint. A tartós hideg és a bőséges havazás embert és állatot is próbára tesz.
Folyamatosan frissülő cikkünkben beszámolunk arról, hogy szerdán az országban hogyan alakul a hóhelyzet: milyen hatással van az élet több területére, például az utakon hol és milyen lezárások, torlaszok alakulnak ki, valamint a magyar kormány és a rendkívüli helyzetre létrehozott operatív törzs milyen intézkedéseket jelent be.
Frissítés 13:00
Az éjszakai havazás ellenére a vasútvonalakon beindult a közlekedés, azonban több vonalon váltóállítási probléma nehezítette a reggeli forgalmat. A menetrendszerű közlekedés a szerda délutáni órákra állhat helyre – közölte a MÁV.
A vasúttársaság legfrissebb helyzetképe szerint
a Dunántúlon közlekedő InterCityk többsége menetrend szerint közlekedik, a keleti országrészben, valamint a győri fővonalon azonban hosszabb menetidőre lehet számítani.
A Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen-Budapest közötti Tokaj InterCityknél 20-50 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani. A Budapest–Szeged közötti Napfény InterCityknél helyreállították a váltót. A Budapest–Győr közötti távolsági vonatoknál 10-50 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani. Néhány állomáson hosszabb ideig várakoznak a vonatok, mert Budaörsön váltóhiba lassítja a közlekedést. A lajosmizsei vonalon elhárították a korábbi váltóhibákat, a menetrendszerű forgalom délutánra állhat helyre.
Az S71-es vonatok csak Vác és Rákospalota-Újpest között közlekednek, a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe az utazók, melyen a vasúti jegyek is érvényesek; a G71-es vonatok nem közlekednek; Újszászon váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt a Budapest–Újszász–Szolnok, Hatvan Szolnok, Vámosgyörk–Szolnok közötti vonatoknál hosszabb menetidőre kell számítani. A Komárom-Esztergom vasútvonalon nem közlekednek a vonatok, helyettük a párhuzamosan közlekedő buszjáratokat vehetik igénybe az utasok, melyeken elfogadják a vonatjegyeket.
Az észak-balatoni vonal Székesfehérvár–Balatonfüred szakaszán hosszabb menetidőre kell számítani, mert Balatonfűzfőn váltóhiba akadályozza a közlekedést.
Helyreállították a váltókat, már nem kell jelentős késésekre számítani a Debrecenből, Nyíregyházáról induló személyvonatoknál. Elvontatták a meghibásodott szerelvényt, megindulhatott a közlekedés Telekgerendás és Csorvás között.
Frissítés 13:53:
Az Útinform legfrissebb információja szerint az M5-ös autópályán egy műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot. A 140-es jelű Kisteleki csomópont előtt csak a belső sáv járható a Budapest felé vezető oldalon.
Frissítés 12:27:
Az Útinform tájékoztatása szerint
az ország jelentős részén már elállt a havazás, de Somogy, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében hószállingózás előfordulhat.
A gyorsforgalmi utak burkolata az M1-es autópálya bicskei, az M30-as autópálya encsi, az M35-ös autópálya hajdúböszörményi és az M4-es autópálya kardosi szakaszán latyakos, mindenhol máshol sónedves. A Duna-Tisza közén a főutak burkolata jellemzően sónedves, mindenhol máshol a főutak és mellékutak burkolata havas, latyakos. Folyamatos a védekezés.
A látási viszonyok mindenütt megfelelőek.
A nagy kamionforgalom miatt jelenleg is jelentős fennakadások vannak az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között. Budapest felé a 41-44 km között, Hegyeshalom irányába a 16-52 km között, szakaszosan lassul torlódik a forgalom. A megnövekedett forgalom miatt az M1-es autópályán lévő kocsisor visszatorlódik az M0-s autóútra.
Az M0-s autóúton jelenleg 10-11 km hosszan torlódnak a járművek, megnövekedett menetidőre kell számítani.
A fennakadásokkal küzdő M1-es autópálya helyett sokan kerülnek az 1-es főúton, ezért a Óbarok és Bicske között is nagy a forgalmi dugó.
Frissítés 12:22
Lázár János megköszönte a mentési munkálatokban dolgozók munkáját facebookos bejegyzésében.
„A terepen dolgozó kollégák munkáját minden közlekedő látja, de az ő hatékonyságuk egyik kulcsa itt van, az Útinform központjában. A koordinátorok mindent látnak, és irányítják a helyszíni munkavégzést. Az ő munkájukat is köszönöm!"
Frissítés 11:36
A Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 centiméternél is vastagabb a hótakaró – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szerdán.
Magyarország döntő részén 15-25 centiméter közé vastagodott a hóréteg, ennél kevesebb hó az északnyugati és délkeleti határvidéken hullott, míg a Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 centiméternél is vastagabb a hótakaró.
Elhagyta térségünket a kiterjedt havazást okozó csapadékzóna, de helyenként napközben is előfordulhat gyenge havazás, hószállingózás.
Érkezik egy harmadik hulláma is a hónak, amely az esti óráktól eleinte a déli, délkeleti, majd éjjel egyre inkább a keleti tájakat érintheti , így arrafelé tovább gyarapodik a hótakaró.
Reggel a Somogy vármegyei Vésén mérték a legvastagabb hóréteget, 35 centimétert. A Bakonyban, Hárskúton 33, Veszprémben 29, Bakonybél-Somhegypusztán 28 centiméter volt a hóvastagság.
Frissítés 11:05
A meteorológiai előrejelzéseknek megfelelően a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója már a hétfő délutáni havazás előtt megkezdte a fővárosi szilárd burkolatú utak preventív síkosságmentesítését, hogy a hó már előkezelt útfelületre hulljon, nehezítve ezzel az utak lefagyását – írja a Budapest Városháza Facebook-oldal.
A havazás kezdete óta folyamatosan dolgoznak a szóró-ekéző és járdatakarító célgépek, az elmúlt 24 órában a munkagépek több mint húszezer kilométert tettek meg Budapest útjain, és jelenleg is több mint 550 munkavállaló dolgozik a főváros síkosságmentesítésén: gépjárművezetők, kézi síkosságmentesítést végző kollégák, a hintőanyag-raktárak személyzete, forgalmi irányítók és szerelők. A munkát mintegy 100 jármű segíti, köztük több mint 70 szóró-ekéző, valamint járdatakarító, rakodó és teherszállító munkagépek – zárta tájékoztatását a Budapest Városháza.
Frissítés 11:00
Több mint 300 alkalommal riasztották a tűzoltókat a hideg, havas időjárás miatt – közölte szerdán a katasztrófavédelem.
Azt írták, hogy a beavatkozásokban 654 hivatásos tűzoltó 152 eszközzel vett részt; a munkálatokban 40 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság, önkéntestűzoltó-egyesület és mentőszervezet 200 tagja 58 eszközt alkalmazva dolgozott. Jellemzően hóban elakadt, balesetet szenvedett gépjárműveket, köztük kamionokat kellett menteniük – tették hozzá.
Vácduka közigazgatási területén, lakott területen kívül, a 21113-as úton az Aszód–Vác között közlekedő menetrend szerinti autóbusz a hókásás úton megcsúszott, és az út menti árokba borult. A buszon nyolcan utaztak, közülük ketten könnyű sérülést szenvedtek.
Kedd késő délután Zala vármegyében, Csatár településnél a bekötő utat lezárták, mert egy Volánbusz a hóban elakadt, ezt az egységek kivontatták, senki nem sérült meg. Aznap este Pilisvörösvár belterületén, a 10-es főúton, a vasúti aluljáróban elakadt egy kamion, a mentés ideje alatt a forgalom félpályán haladt.
Szintén az esti órákban a 7-es számú főúton, Nagykanizsa irányába hét kamion elakadt, ezért az M7-es autópálya 225-ös kilométerszelvényében lévő becsehelyi lehajtóban a teherautó-forgalom feltorlódott. Az elakadt járművek közül a katasztrófavédelem közreműködésével egy nyerges vontatót elindítottak, ezután több kamion útnak tudott indulni, jelenleg még néhány jármű várakozik ott – közölték.
Kiemelték, hogy áramellátási zavarok vannak Szeged külterületén, ez 1685 fogyasztót érint, míg Bordány területén 478 fogyasztót.
Közölték azt is, hogy a HungaroMet előrejelzése szerint szerdán a keleti országrészben kora délelőttig még havazhat, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében öt-tíz centiméter friss hó hullhat. Másutt délutánig inkább csak hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő, pár centiméter friss hó legfeljebb délen hullhat.
Este déli irányból a Tiszántúlra újabb csapadékhullám érkezik, arrafelé ismét jelentős havazás kezdődik – fűzték hozzá, azzal együtt, hogy a Dunántúl nyugati felén, kétharmadán az élénk, erős északi szél hófúvást okozhat.
A Bakony térségében az erős szél hatására magasabb hótorlaszok is kialakulhatnak. Emellett északkeleten, a Bodrogközben késő délelőttig erős, olykor viharos – akár 55, néhol 60-65 kilométer per órás – széllökések is előfordulhatnak, amelyek komolyabb hótorlaszokat emelhetnek. Délutánra kissé veszíthet erejéből a légmozgás, de néhol élénk, erős lökések még lehetnek. Estétől ismét erőre kap a szél, ismét fokozódik a hófúvás – közölte a katasztrófavédelem.
Frissítés 10:57
Ismét használhatják a kamionok a magyar–szlovén határátkelőket – közölte közösségi oldalán a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Frissítés 10:30
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az extrém hidegre figyelmeztet. Közleményükben kiemelték és felkérték az egészségügyi ellátórendszer szereplőit az extrém hideg időjárásra való felkészülésre. Egyúttal arra kérik a lakosságot, hogy a rendkívüli hideg idején fokozottan figyeljen önmagára és környezetére.
A patikákat arra kérték, hogy ellenőrizzék és töltsék fel készleteiket.
Különösen figyeljenek a sürgősségi gyógyszerekre, a krónikus betegek orvosságaira, valamint az ügyeleti időszakban várható igényekre, hogy elkerüljék az időjárás okozta esetleges ellátási akadozást.
Az extrém hideg időjárás különösen veszélyes az idősekre, a csecsemőkre és kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, a mozgásukban vagy mentálisan korlátozott személyekre, a szociálisan hátrányos helyzetűekre, valamint a hajléktalan emberekre. Az idősek szervezete a hidegre fokozottan reagál: az alacsony hőmérséklet növeli a szív- és érrendszer terhelését, emelheti a vérnyomást, szívritmuszavart idézhet elő, valamint súlyosbíthatja a légúti és anyagcsere-betegségeket. A krónikus betegek számára ezért különösen fontos, hogy extrém hidegben lehetőség szerint ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a szabadban.
Az NNGYK felhívja a figyelmet arra is, hogy a kihűlés veszélye nemcsak a szabadban, hanem zárt térben is fennáll, amennyiben a helyiség hőmérséklete tartósan 15 °C alá csökken. A nem megfelelően fűtött lakásokban a szervezet hőháztartása felborulhat, ami fokozatos kihűléshez vezethet. Ez különösen az egyedül élő idősek és betegek esetében jelent komoly kockázatot, mivel csökkent hőérzetük miatt a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat.
Az NNGYK arra kéri a lakosságot, hogy a rendkívüli hideg idején fokozottan figyeljenek környezetükben az idősekre és a veszélyeztetett személyekre, és szükség esetén időben nyújtsanak segítséget, mert az időben érkező támogatás életet menthet. A legfrissebb figyelmeztetések és információk folyamatosan elérhetők a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazásán, a VÉSZ-applikáción keresztül.
Frissítés 10:10
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér reggel közölte: a légikikötő hajnal óta újra két futópályával üzemel. A reggeli forgalmi csúcs késésekkel, de biztonságosan lezajlott.
A hétfő esti intenzív havazás miatt az esti induló járatok közül több mint húszat töröltek
Az érintett utasok egy része a terminálon éjszakázott vagy hotelben kapott szállást, többen viszont hazamentek.
Továbbra is a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben, folyamatosan takarítják a gurulóutakat, előtereket és a futópályákat. A nap folyamán továbbra is egyes járatok esetében késések vagy járattörlések előfordulhatnak.
Frissítés 10:08
Átmenetileg bizonyára megnehezül a tájékozódás, ugyanis leállt az Utiform.hu weboldal.
Frissítés 10:04
Teljes kapacitással, a meghatározott prioritási rendben halad a hóeltakarítás Budapesten, ennek megfelelően előbb-utóbb mindenhova odaérnek a hókotrók, az elsőbbség a közösségi közlekedésé – írta Karácsony Gergely szerdán a Facebook-oldalán. A főpolgármester kiemelte, hogy a rég nem látott havazás a szokottnál is több feladatot jelent, egyben megköszönte a Budapest-család dolgozóinak a megfeszített, éjjel-nappal tartó munkát.
A reggeli jelentés szerint a főutak és buszvonalak járhatók, van, ahol még kicsit havasabb, van, ahol latyakos, de mind járható – közölte.
Karácsony Gergely azt írta: a Budapesti Közlekedési Központnál (BKK) a villamosváltók eltömődése okoz helyenként „sziszifuszi” munkát és átmeneti fennakadásokat, ezen is folyamatosan dolgoznak, „mindenki maximális erőfeszítéssel teszi a dolgát”.
Frissítés 9:14
Az operatív törzs ülése után sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a Hungaromet tájékoztatása szerint
kedd délután-éjszaka helyenként 20-25 centiméteres friss hóréteg keletkezett az eddigi 5-10 centiméteres hórétegre, így van, ahol 30-35 centiméteres.
Keleten akár 5-10 centiméteres havazás várható szerda első felében.
Délután és az este folyamán harmadik hóhullám érkezés, elsősorban délen.
Elzárt település nincs az országban.
Összesen 654 tűzoltó 152 járművel dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, amiben önkéntes szervezetek is részt vesznek. A tűzoltókat jellemzően közutakon elakadt autókhoz riasztották. Az M1-esen nagy torlódások alakultak ki szabálytalanul előző kamionok miatt. Az operatív törzs mindenkit kér, hogy tartsa be a KRESZ szabályait.
Aki teheti, inkább ne induljon útnak, ha mégis, akkor legyen nagyon elővigyázatos és például takarítsa le az egész autót, mert egy intenzívebb fékezésnél az autó tetején található vastag hóréteg előrebukik.
A TEK és Honvédség is készen áll a beavatkozásra, ezeket átcsoportosították a leginkább havazás érintette területekre.
Jó hír, hogy tegnaphoz képes 10 százalékkal kevesebb mentőkivonulás történt, azaz a lakosság figyelt az óvaintésekre.
A tájékoztatás szerint
valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet megoldásán.
Az operatív törzs az önkormányzatokat is erre kéri. Több esetben előfordult, hogy közintézményeket nem lehetett megközelíteni, mert a városvezetés elmulasztotta az utak megtisztítását.
A korcsolyázók figyelmét felhívták, hogy téli sportoláshoz vastag jég kialakulásához tartósan mínusz 10 fok kell, így csak ott szabad korcsolyázni, ahol hivatalosan megmérték a jég vastagságát és engedélyezték a vízen való sportolást.
Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár szerda reggel 8 órától elrendelte a vörös kódot a szociális szférában, ami azt jelenti, hogy az elsődleges feladat az élet védelme.
Innentől kezdve minden szociális intézmény köteles fogadni a hajléktalan vagy olyan embereket, akik bajba jutottak a hideg miatt. Senkinek nem kell fedél nélkül töltenie az éjszakát.
Az államtitkár mindenkit arra kért, hogy figyeljenek egymásra és a segítségre szoruló honfitársát ne hagyja cserben. A lakosság külön diszpécserszolgálaton jelentheti be a problémát 0–24 órában.
A vörös kód visszavonásig érvényes.
Frissítés 9:08
Az Útinform tájékoztatása szerint elakadt kamionok miatt jelenleg is jelentős fennakadások vannak az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között. Budapest felé a 60-56 km között, Hegyeshalom irányába a 48-52 km között időről időre kamionmentés miatt áll a forgalom. A jelentős forgalom miatt az M1-es autópályán lévő kocsisor visszatorlódik az M0-s autóútra. Az M0-s autóúton jelenleg 4-5 km hosszan torlódnak a járművek, megnövekedett menetidőre kell számítani.
Mindkét irányban több km-es a torlódás. Sokan kerülnek személyautóval az 1-es főúton is, így Óbarok és Bicske között is nagy a forgalmi dugó.
A rendkívüli hóhelyzet miatt átépítik a terelést az M1-es autópályán. Biatorbágytól Bicskéig, a 19-37 km között Hegyeshalom felé rövidesen három sávon engedik a forgalmat, Budapest irányába pedig csak egy sáv lesz járható.
Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s autóúttól Szárligetig az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Tata és Bicske között szintén jelentős a torlódás. Aki teheti az 1-es főúton kerüljön!
Az M0-s autóúton az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 31-es km-nél lévő Budapest, Kecskemét, Szeged csomópont lehajtó ágán egy kamion ütközött személyautóval. Torlódik a forgalom.
Az M25-ös autóúton egy személygépjármű szalagkorlátnak csapódott. A 2-es km-nél a forgalom csak a belső sávon halad az Eger felé vezető oldalon.
Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 151-es km-nél az M30-as autópálya csomópontjánál. Egy sávot lezártak.
Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, a 224-es km-nél lévő Becsehely csomópont lehajtóágán egy teherautó keresztbefordult, ezért jelenleg nem lehet lehajtani a csomópontban.
A 12-es főúton, Zebegény térségében egy kamion megcsúszott és keresztbefordult a főúton. A 21-es km-nél megállt a forgalom.
A 4-es főúton Nyírtass és Pátroha között egy személyautó ütközött teherautóval. A 306-os km-nél a forgalmat megállították az érintett útszakaszon.
Komárom–Esztergom vármegyében, Szárliget térségében, a Biatorbágy–Tatabánya összekötő úton, Szárliget térségében egy busz megcsúszott az úton, ezért megállították a forgalmat a 31-es km-nél.
Frissítés 8:40
Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter friss információkkal jelentkezett a havazás közlekedési hatásairól szerda reggel a Facebook-oldalán.
Az utakkal kapcsolatban a tárcavezető azt jelentette, hogy a gyorsforgalmi utak burkolata az M0-s és az M44-es autóúton, valamint M1-es, M7-es, M5-ös, M6-os, M3-as és az M30-as autópályákon latyakos, néhol hókásás, de folyamatosan úton vannak a gépek. Az M43-as autópályán és az M85-ös, M86-os autóúton sónedves a burkolat. A főutak és mellékutak burkolata országszerte havas, latyakos. A látási viszonyok az időjárásnak megfelelően korlátozottak lehetnek.
Folyamatos a védekezés a Magyar Közút hálózatán 481, az MKIF-nél 87 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban csaknem 85 ezer tonna útszórósó, és több mint kétmillió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre. Ezt egészítik ki a további, regionális vállalatok kapacitásai.
Január 5., hétfő 0 órától a Magyar Közút 25 715 tonna sót és 1 075 563 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 7 836 tonna sót és 894 427 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.
A vasút helyzetével kapcsolatban a miniszter arról számolt be, hogy a váltók tisztítása folyamatos, de a sűrű havazás miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedésben néhány helyen vannak fennakadások, de az eljutás minden vonalon biztosított. A vonatközlekedésben az ország nyugati részében jellemzően 15-20 perc körüli késésekkel közlekednek vonatok, de egy-egy vonat esetében jelentősebb késés is előfordul.
- Hétfő reggel Gyékényesen a GYSEV kezelésében volt jelentős zavar, a váltók tisztítása nem biztosított, az arra küldött személyzet közúti baleset okozta torlódás miatt nem jutott el a helyszínre.
- Rákospalota–Újpesten váltóállítási gondok miatt a Veresegyházán át Vácig közlekedő vonatok csak Rákospalota–Újpest állomásig közlekednek, és onnan fordulnak, az utasoknak így másik szerelvénybe kell átszállni.
- A Kőbánya-Kispest és Lajosmizse vonalon és a Szolnok és Hatvan közötti vonalon váltóállítási gondok jelentősebb késéseket okoztak.
- A Hatvan és Somoskőújfalu közötti vonalon váltóállítási gond miatt az 5817 és 5827-es vonatok elmaradtak.
A miniszter igyekezett megnyugtatni a közlekedőket, hogy minden vonalon, ha lassabban is, de a közlekedés biztosított.
A helyközi buszos közlekedés azonban jelentős terhelés alatt áll Lázár János beszámolója szerint.
A buszjáratok továbbra sem lélegezhetnek fel: jellemzően az ország teljes területén (15-60 perc) késéssel közlekednek, illetve egyes esetekben bizonyos településeket nem érintenek a járatok. Indulás előtt mindenképp tájékozódjanak a MÁV+ alkalmazásban!
A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik – zárta információdömpingjét a közlekedési miniszter.
Mint lapunk beszámolt róla hétfő reggel, súlyos forgalmi fennakadások sújtják az M1-es autópályát elakadt kamionok és erős havazás miatt Biatorbágy és Tatabánya között mindkét irányban. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s autóúttól Szárligetig az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki. A sztrádán mindkét irányban több kilométeres a torlódás, és sokan kerülnek személyautóval az 1-es főúton is, így Óbarok és Bicske között is nagy a forgalmi dugó.
Az Útinform közlése szerint a rendkívüli hóhelyzet miatt átépítik a terelést az M1-es autópályán: Biatorbágytól Bicskéig – a 19. és a 37. kilométer között – Hegyeshalom felé rövidesen három sávon engedik a forgalmat, Budapest irányába pedig csak egy sáv lesz járható.
Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s autóúttól Szárligetig az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Tata és Bicske között szintén jelentős a torlódás, aki teheti az 1-es főúton kerüljön.