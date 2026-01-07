Havazás országszerte: megbénult a közlekedés, Ferihegyen a terminálban éjszakáztak az utasok, kamionok akadtak el az utakon

Az NNGYK arra kéri a lakosságot, hogy a rendkívüli hideg idején fokozottan figyeljenek környezetükben az idősekre és a veszélyeztetett személyekre, és szükség esetén időben nyújtsanak segítséget, mert az időben érkező támogatás életet menthet. A legfrissebb figyelmeztetések és információk folyamatosan elérhetők a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazásán, a VÉSZ-applikáción keresztül.

Frissítés 10:10

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér reggel közölte: a légikikötő hajnal óta újra két futópályával üzemel. A reggeli forgalmi csúcs késésekkel, de biztonságosan lezajlott.

A hétfő esti intenzív havazás miatt az esti induló járatok közül több mint húszat töröltek

Az érintett utasok egy része a terminálon éjszakázott vagy hotelben kapott szállást, többen viszont hazamentek.

Továbbra is a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben, folyamatosan takarítják a gurulóutakat, előtereket és a futópályákat. A nap folyamán továbbra is egyes járatok esetében késések vagy járattörlések előfordulhatnak.

Frissítés 10:08

Átmenetileg bizonyára megnehezül a tájékozódás, ugyanis leállt az Utiform.hu weboldal.

Frissítés 10:04

Teljes kapacitással, a meghatározott prioritási rendben halad a hóeltakarítás Budapesten, ennek megfelelően előbb-utóbb mindenhova odaérnek a hókotrók, az elsőbbség a közösségi közlekedésé – írta Karácsony Gergely szerdán a Facebook-oldalán. A főpolgármester kiemelte, hogy a rég nem látott havazás a szokottnál is több feladatot jelent, egyben megköszönte a Budapest-család dolgozóinak a megfeszített, éjjel-nappal tartó munkát.

A reggeli jelentés szerint a főutak és buszvonalak járhatók, van, ahol még kicsit havasabb, van, ahol latyakos, de mind járható – közölte.

Karácsony Gergely azt írta: a Budapesti Közlekedési Központnál (BKK) a villamosváltók eltömődése okoz helyenként „sziszifuszi” munkát és átmeneti fennakadásokat, ezen is folyamatosan dolgoznak, „mindenki maximális erőfeszítéssel teszi a dolgát”.

Frissítés 9:14

Az operatív törzs ülése után sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a Hungaromet tájékoztatása szerint

kedd délután-éjszaka helyenként 20-25 centiméteres friss hóréteg keletkezett az eddigi 5-10 centiméteres hórétegre, így van, ahol 30-35 centiméteres.

Keleten akár 5-10 centiméteres havazás várható szerda első felében.

Délután és az este folyamán harmadik hóhullám érkezés, elsősorban délen.

Elzárt település nincs az országban.

Összesen 654 tűzoltó 152 járművel dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, amiben önkéntes szervezetek is részt vesznek. A tűzoltókat jellemzően közutakon elakadt autókhoz riasztották. Az M1-esen nagy torlódások alakultak ki szabálytalanul előző kamionok miatt. Az operatív törzs mindenkit kér, hogy tartsa be a KRESZ szabályait.

Aki teheti, inkább ne induljon útnak, ha mégis, akkor legyen nagyon elővigyázatos és például takarítsa le az egész autót, mert egy intenzívebb fékezésnél az autó tetején található vastag hóréteg előrebukik.

A TEK és Honvédség is készen áll a beavatkozásra, ezeket átcsoportosították a leginkább havazás érintette területekre.

Jó hír, hogy tegnaphoz képes 10 százalékkal kevesebb mentőkivonulás történt, azaz a lakosság figyelt az óvaintésekre.

A tájékoztatás szerint

valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet megoldásán.

Az operatív törzs az önkormányzatokat is erre kéri. Több esetben előfordult, hogy közintézményeket nem lehetett megközelíteni, mert a városvezetés elmulasztotta az utak megtisztítását.

A korcsolyázók figyelmét felhívták, hogy téli sportoláshoz vastag jég kialakulásához tartósan mínusz 10 fok kell, így csak ott szabad korcsolyázni, ahol hivatalosan megmérték a jég vastagságát és engedélyezték a vízen való sportolást.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár szerda reggel 8 órától elrendelte a vörös kódot a szociális szférában, ami azt jelenti, hogy az elsődleges feladat az élet védelme.

Innentől kezdve minden szociális intézmény köteles fogadni a hajléktalan vagy olyan embereket, akik bajba jutottak a hideg miatt. Senkinek nem kell fedél nélkül töltenie az éjszakát.

Az államtitkár mindenkit arra kért, hogy figyeljenek egymásra és a segítségre szoruló honfitársát ne hagyja cserben. A lakosság külön diszpécserszolgálaton jelentheti be a problémát 0–24 órában.

A vörös kód visszavonásig érvényes.

Frissítés 9:08

Az Útinform tájékoztatása szerint elakadt kamionok miatt jelenleg is jelentős fennakadások vannak az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között. Budapest felé a 60-56 km között, Hegyeshalom irányába a 48-52 km között időről időre kamionmentés miatt áll a forgalom. A jelentős forgalom miatt az M1-es autópályán lévő kocsisor visszatorlódik az M0-s autóútra. Az M0-s autóúton jelenleg 4-5 km hosszan torlódnak a járművek, megnövekedett menetidőre kell számítani.

Mindkét irányban több km-es a torlódás. Sokan kerülnek személyautóval az 1-es főúton is, így Óbarok és Bicske között is nagy a forgalmi dugó.

A rendkívüli hóhelyzet miatt átépítik a terelést az M1-es autópályán. Biatorbágytól Bicskéig, a 19-37 km között Hegyeshalom felé rövidesen három sávon engedik a forgalmat, Budapest irányába pedig csak egy sáv lesz járható.