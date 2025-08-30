Kevesen tudják: segít a NAV a hiteligénylésnél – kiváltható a munkáltatói igazolás

Szeptember 1-jén elindul minden idők egyik legnagyobb, a társadalom széles körét érintő otthonteremtési programja, a fix 3 százalékos kamatozású hitelt biztosító Otton Start program . A fix 3 százalékos kamatozású banki hitel igénylése során a bankok biztosan kérik majd a hiteligénylési folyamatban az adós jövedelmének igazolását (ha van, akkor az adóstársét is). Erre megoldást jelenthet a NAV által kiállított keresetkimutatás is, amivel kapcsolatban azonban nem árt figyelni egy látszólag jelentéktelen, de fontos mozzanatra – írja az Origo.
A legtöbb banki hitel esetében – és különösen az otthonteremtési célú fix 3 százalék Otthon Start programnál – a benyújtandó alapdokumentumok köre azonos minden banknál. Így bármelyik pénzintézettől szeretne lakossági hitelt felvenni az adót, az biztos, hogy jövedelemigazolásra szüksége lesz.
A NAV online keresetkimutatása megkönnyíti a személyes ügyintézés nélküli hitelkérelmezést. A keresetkimutatás a NAV Ügyfélportáljáról már NAV szervezeti aláírással hitelesített pdf-fájlként is letölthetik a magánszemélyek.
A NAV által kiállított keresetkimutatást a bankok többsége elfogadja (ám erre is érdemes külön rákérdezni a kiválasztott pénzintézetnél), s bár az így kiválthatja a jövedelemigazolást, mivel abban egy év, a lekérdezést megelőző második hónap utolsó napjáig terjedő 12 hónap adatai szerepelnek, ezért szükség lehet egy további dokumentum benyújtására is. Ez a további dokumentum – tehát NAV-os keresetkimutatás bemutatása esetén –, a hiteligénylést megelőző két hónapra vonatkozó bankszámlakivonat lehet.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.