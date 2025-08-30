Kevesen tudják: segít a NAV a hiteligénylésnél – kiváltható a munkáltatói igazolás

Szeptember 1-jén elindul minden idők egyik legnagyobb, a társadalom széles körét érintő otthonteremtési programja, a fix 3 százalékos kamatozású hitelt biztosító Otton Start program . A fix 3 százalékos kamatozású banki hitel igénylése során a bankok biztosan kérik majd a hiteligénylési folyamatban az adós jövedelmének igazolását (ha van, akkor az adóstársét is). Erre megoldást jelenthet a NAV által kiállított keresetkimutatás is, amivel kapcsolatban azonban nem árt figyelni egy látszólag jelentéktelen, de fontos mozzanatra – írja az Origo.

A NAV-nál online igényelhető keresetkimutatás megkönnyítheti a banki hiteligénylés folyamatát (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Erre kell figyelni a NAV-os keresetkimutatásnál

A legtöbb banki hitel esetében – és különösen az otthonteremtési célú fix 3 százalék Otthon Start programnál – a benyújtandó alapdokumentumok köre azonos minden banknál. Így bármelyik pénzintézettől szeretne lakossági hitelt felvenni az adót, az biztos, hogy jövedelemigazolásra szüksége lesz.

A NAV online keresetkimutatása megkönnyíti a személyes ügyintézés nélküli hitelkérelmezést. A keresetkimutatás a NAV Ügyfélportáljáról már NAV szervezeti aláírással hitelesített pdf-fájlként is letölthetik a magánszemélyek.

A NAV által kiállított keresetkimutatást a bankok többsége elfogadja (ám erre is érdemes külön rákérdezni a kiválasztott pénzintézetnél), s bár az így kiválthatja a jövedelemigazolást, mivel abban egy év, a lekérdezést megelőző második hónap utolsó napjáig terjedő 12 hónap adatai szerepelnek, ezért szükség lehet egy további dokumentum benyújtására is. Ez a további dokumentum – tehát NAV-os keresetkimutatás bemutatása esetén –, a hiteligénylést megelőző két hónapra vonatkozó bankszámlakivonat lehet.

