Repülőrajt újratöltve: egy év csúszással, de végre felszállhat a magyarok gépe – így látják az elemzők 2026-ot

Fokozatosan helyreálló gazdasági növekedéssel és lassuló inflációs nyomással számolnak idén a Világgazdaság által megszólaltatott elemzők. Éppen egy évvel ezelőtt hirdette meg Orbán Viktor miniszterelnök a repülőrajtot, azaz egy erőteljes növekedési fordulatot a korábbi évek stagnálása után. Ehhez képest már tavasszal nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar gazdaság továbbra sem képes lendületet venni és visszatérni a 2022 első felében látott növekedési trendhez.

Repülőrajt újratöltve: egy év csúszással, de végre felszállhat a magyarok gépe / Fotó: Bús Csaba

Áprilisban a 2 százalékos GDP-bővülés is irreálisnak tűnt a Donald Trump amerikai elnök által elindított vámháború következtében. A magyar gazdaság helyzetén Németország sem javított, márpedig az exportnak kitett és rendkívül nyitott hazai gazdaság külső kereslet hiányában aligha képes érdemi, 2-3 százalék fölötti teljesítményre. Bár a negyedik negyedév GDP-adataira még várni kell, csak a hónap végén, január 30-án teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal, tavaly végeredményben 0,5 százalékkal nőhetett a magyar gazdaság. Idén azonban az elemzők szerint ennél szebb számokat láthatunk.

Az évkezdet abból a szempontból erős lehet, hogy a kormány az év elején elég nagy mennyiségű pénzt önt a gazdaságba – mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki kiemelte

a fegyverpénzt,

a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentességét, illetve

a 14. havi nyugdíj első részletét,

amelyek a lakossági fogyasztáson lendítenek majd nagyot.

Igaz, a fogyasztással eddig se volt baj, lényegében ez a magyar növekedés egyetlen támasza az utóbbi másfél évben. Ráadásul idén ez még tovább fokozódik. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tavaly december publikált inflációs jelentésében is úgy számolt, hogy a jövedelemnövelő kormányzati intézkedések a GDP mintegy 2 százalékának megfelelő költségvetési hatással járhatnak 2026-ban,

ennek több mint felét, 60 százalékát el is költik.

Ezt támogatja még a minimálbér 11 százalékos emelése, valamint a közszféra több területén, mint az oktatásban, a szociális, a kulturális és igazságügyi szférában zajló béremelések is. Összegészében az év első harmadában 1500-1600 milliárd forintot is elérheti a kormány által indított jövedelmi transzferek nagysága.