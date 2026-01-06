Nem mindenkit tartott vissza az Airbnb-tilalom: a rendőrségnek kellett kivonulnia Terézvárosban

Idén január elseje óta hivatalosan is tilos Budapest VI. kerületében a rövid távú szálláshely-szolgáltatás, vagyis az airbnb-zés.

Vége az airbnb-zésnek Terézvárosban / Fotó: Tuba Zoltán / Képszerk

A kerület hivatalos Facebook-oldalán közölték, hogy tizennégy hónapos felkészülési idő után, a lakók döntése alapján január 1-jétől tilos a rövid távú szálláshely-szolgáltatás az egyéb- és magánszálláshelyeken. Kizárólag szállodák, panziók és közösségi szálláshelyek működhetnek legálisan.

„A társszervekkel, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal és a rendőrséggel együtt már folyamatosan ellenőrizzük a szálláshelyeket, és

akár több millió forintos bírság is kiszabható az illegális szálláshelyek üzemeltetőire”

– közölte az önkormányzat.

A Facebook-poszt szerint a tiltás ellenére már találtak egy olyan ingatlant, amely továbbra is Airbnbként működött, ezért hatósági eljárást indítottak a tulajdonos ellen. A lakás ajtaján pedig ezt az önkormányzat fel is tüntette.

A VI. kerületben még 2024 szeptemberében tartottak népszavazást a kérdésről, ahol alacsony részvétel mellett, de a tiltáspártiak győztek, ezután önkormányzati rendelet is született az Airbnb betiltásáról Terézvárosban. Ezt követően kért törvényességi felülvizsgálatot Budapest Főváros Kormányhivatala, amit a Kúria elutasított, kimondva ezzel, hogy

nem törvényellenes a városrész Airbnb-rendelete.

Milliós bírságokra figyelmeztet az önkormányzat / Fotó: Fotó: Tuba Zoltán / Képszerk

Korábban arról is írunk, hogy Budapesten 17 százalékot, a VI. kerületben 32 százalékot tesznek ki a nem lakott lakások,

vagyis 29 ezer terézvárosi ingatlanból 20 ezerben laknak életvitelszerűen.

A maradék 9 ezer nem feltétlenül üres, ezek egy részében airbnb-znek, de működnek a lakásokban orvosi rendelők, kozmetikák, mérnök- és ügyvédi irodák vagy egyéb szolgáltatók.

A budapesti nem lakott lakások aránya az ötödik kerületben a legmagasabb, 37 százalék, Terézváros a második a sorban a KSH adatai szerint.

A Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke, Schumicky Balázs korábban a Világgazdaságnak elmondta, hogy egyre kevésbé jövedelmező az Airbnb-kiadás Magyarországon, miután a piac egyre telítettebb, és az Airbnb-szobák után fizetendő éves átalányadó is megnőtt Budapesten.