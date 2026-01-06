Bilincsben lett divatikon: Nicolás Maduro akaratlanul egy híres márka reklámarca lett
Valószínűleg maga sem akarta, de nyomorúságában a Nike Tech arca lett Nicolás Maduro. A volt venezuelai elnököt amerikai kommandósok fogták el január első szombatján, majd egy New York-i börtönbe szállították. Az akcióról Donald Trump a közösségi oldalán számolt be azzal a képpel, amit a USS Iwo Jima haditengerészeti hajón készítettek Maduróról nem sokkal az elfogása után.
Ezen a venezuelai vezető egy szürke Nike Tech fleece melegítőegyüttest visel.
A január 3-i poszt után a Google Trends adatai szerint megemelkedett a Nike Tech kifejezésre irányuló keresések száma. Az X-en is látványosan többen említették meg a hasonló öltözékeket – tudta meg a Business Insider a PeakMetrics elemzőplatformtól.
A cég adatai szerint január 3–5. között naponta több mint 5 ezer X-bejegyzésben említették a Nike Techet, míg novemberben és decemberben átlagosan naponta 325 posztban.
A TikTokon a felhasználók mesterséges intelligenciával készített változatokat tettek közzé a fotóról, és viccelődtek Maduro ruháján. Egyesek szerint ez akár egy új Nike-kampány is lehetne, mások pedig a teljes szett árát elemezték, beleértve a sötét szemmaszkot és a fülvédőt is. A dzseki és a mackónadrág együttesen több mint 200 dollárba, átszámítva 66 ezer forintba kerül.
Hétfő reggelre a Nike amerikai weboldalán több méretben is elfogyott az a Nike Tech fleece cipzáras dzseki, amelyben Nicolás Madurót lefotózták.
A fleece melegítő felső korábban is keresett terméknek számított.
Egyetlen fotó elég volt ahhoz, hogy Nicolás Maduro ne csak politikai, hanem divattörténeti szereplővé is váljon. Időközben minden bizonnyal már narancssárga börtönoverallra cserélte a szürke melegítőjét.
Maduro venezuelai diktátor bukása
Nicolás Madurót január 3-án fogta el egy amerikai speciális alakulat, miután Donald Trump erre utasítást adott. A diktátort az Egyesült Államokba szállították, ahol hétfőn egy New York-i bíróság elé állították „kábítószer-terrorizmus” miatt. Tárgyalása márciusban folytatódik.
A diktátor elfogásának értelmi szerzőjének sokan a kubai származású Marco Rubio amerikai külügyminisztert sejtik. Ő korábban azt mondta, hogy Venezuela együttműködése a drogkartellekkel és terroristákkal közvetlenül fenyegeti az Egyesült Államok nemzetbiztonságát.
Donald Trump már az első elnöksége alatt sem jött ki jól Maduróval, a kapcsolatuk pedig 2025-re sem vett más irányt. Persze az amerikai elnök a rajtacsapásra nem a személyes ellentétek, hanem az olaj miatt adott utasítást. Igaz, Trump vezetési stílusa meglehetősen eltér a bevett diplomáciai gyakorlattól, a személyes kapcsolatai és érzelmei gyakran nagyobb szerepet játszanak a döntéseiben, mint a kőkemény politikai logika.
Trump hónapok óta egyre nagyobb nyomást gyakorolt Maduróra azért, hogy távozzon a hatalomból: növelte a térségben az amerikai katonai jelenlétet, engedélyezett több támadást állítólagos drogcsempész hajók ellen, és megszervezte a Venezuelába tartó és onnan induló, szankcionált olajszállító tankerek blokádját.
A venezuelai diktátor 12 évig volt hatalmon, eközben népét nyomorba döntötte. Tejhatalma idején a lakosság ötöde elmenekült a dél-amerikai országból. A politikus legutóbb másfél évvel ezelőtt csalta el a választást, a világ nagy része, köztük a Joe Biden vezette Egyesült Államok sem ismerte el a győzelmét.
Mára a bukott diktátor helyzete megváltozott. A svájci kormány befagyasztotta Nicolás Maduro venezuelai elnök és a hozzá közel álló személyek Svájcban tartott vagyonát.
Hiába a hatalmas olajtartalék, romokban Venezuela gazdasága, nyomorban él az ország fele
Csak háborús ország gazdasága zuhant össze ennyire. Venezuela Nicolás Maduro elnöksége alatt gyakorlatilag csődbe jutott – számolt be lapunk. A hatalmas tartaléka ellenére az ország olajbevétele mindössze négymilliárd dollár volt 2023-ban, ami elenyésző Szaúd-Arábia 181 milliárd dollárjához képest, és ez adta a teljes export felét. A teljes külső adósság körülbelül 150-170 milliárd dollárra rúg. A venezuelai kötvények azonban egyes várakozások szerint akár profitálhatnak is a Maduro elleni amerikai akcióból.