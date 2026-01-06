Deviza
EUR/HUF385,06 +0,23% USD/HUF328,95 +0,33% GBP/HUF444,64 +0,22% CHF/HUF414,94 +0,25% PLN/HUF91,47 +0,3% RON/HUF75,67 +0,25% CZK/HUF15,92 +0,23% EUR/HUF385,06 +0,23% USD/HUF328,95 +0,33% GBP/HUF444,64 +0,22% CHF/HUF414,94 +0,25% PLN/HUF91,47 +0,3% RON/HUF75,67 +0,25% CZK/HUF15,92 +0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX115 216,08 +1,8% MTELEKOM1 806 -0,22% MOL3 094 +3,36% OTP36 600 +1,37% RICHTER10 130 +2,27% OPUS556 +1,08% ANY7 080 +0,56% AUTOWALLIS149,5 -0,67% WABERERS5 400 -1,48% BUMIX10 167,03 +0,64% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 544,41 +0,51% BUX115 216,08 +1,8% MTELEKOM1 806 -0,22% MOL3 094 +3,36% OTP36 600 +1,37% RICHTER10 130 +2,27% OPUS556 +1,08% ANY7 080 +0,56% AUTOWALLIS149,5 -0,67% WABERERS5 400 -1,48% BUMIX10 167,03 +0,64% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 544,41 +0,51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Olaszország
téli olimpia 2026
téli olimpia

Olimpiai arany helyett aranykártya: így csábítja a szupergazdagokat Olaszország a téli játékokkal

Nem csupán sporteseményként, hanem tudatos gazdasági és presztízsprojektként tekint Olaszország a 2026-os téli ötkarikás játékokra. Az egy hónap múlva rajtoló olimpia egyik kimondatlan célja a globális ultragazdag réteg megszólítása és Milánó környékére csábítása.
Zováthi Domokos
2026.01.06, 12:35
Frissítve: 2026.01.06, 12:45

A Milánó–Cortina 2026 nem a klasszikus „városmegújító” olimpiai modell szerint épül fel – számol be cikkében a The Economist. Mint írják, a hangsúly nem az elmaradott térségek felzárkóztatásán, hanem a már eleve gazdag, elit célpontok nemzetközi újrapozicionálásán van.

(SP)XINHUA-PICTURES OF THE YEAR 2025-SPORTS NEWS téli olimpia
Látványos helyszíneken élvezhetik az érdeklődők a 2026-os téli olimpiai játékokat / Fotó: Hszinhua via AFP

Milánó ma is Európa egyik pénzügyi és divatközpontja, Cortina d’Ampezzo pedig régóta a luxusturizmus egyik alpesi fellegvára. Az olimpia ebben a kontextusban globális marketingeseményként szolgál: egy olyan kirakatként, amely a világ leggazdagabb rétegeinek mutatja meg Olaszországot mint

  • befektetési,
  • életviteli
  • és státuszszimbólum-helyszínt.

Adópolitika, vagyonimport és városi átalakulás

A The Economist felidézi, hogy Olaszország már évekkel az olimpiai döntés előtt tudatosan megkezdte a vagyonos külföldiek bevonzását. Ennek egyik kulcseleme a 2017-ben bevezetett, fix összegű adózás volt a külföldről származó jövedelmekre, amely különösen vonzóvá tette az országot a nagy vagyonnal rendelkező új lakosok számára. Ennek hatásai Milánóban már jól láthatók: szaporodnak

  • a drága ingatlanfejlesztések,
  • az exkluzív szolgáltatások,
  • a magániskolák
  • és a zárt privát klubok,

miközben a városi élet egyre inkább az elit igényeihez igazodik. Az olimpia ezt a folyamatot gyorsíthatja fel, hiszen tovább növeli a nemzetközi figyelmet és a presztízsértéket.

Az olimpia mint befektetési üzenet

A cikk egyik kulcsállítása szerint a 2026-os téli játékok nem elsősorban sportgazdasági megtérülésben gondolkodnak, hanem hosszabb távú reputációs és vagyoni hozamban. Az olimpiát Olaszország olyan „belépőkártyának” tekinti, amely megerősíti helyét a globális luxus- és befektetési térképen. A lap megfogalmazása szerint Milánó ebben az értelemben nemcsak olimpiai érmekre, hanem „aranyra” is hajt:

  • tőkére,
  • vagyonra
  • és a világ leggazdagabb döntéshozóinak figyelmére.

Sok milliárd eurót hozhat az olimpia

A sportgazdasági hatásokat mérő legfrissebb prognózisok szerint az egy hónap múlva, február 6-án rajtoló téli olimpia akár 5,3 milliárd eurós nettó gazdasági haszonnal járhat Olaszország számára, beleértve 1,1 milliárd euró közvetlen, eseményhez kapcsolódó költést, 1,2 milliárd euró további turisztikai bevételt a versenyeket követő 12–18 hónapban, valamint 3 milliárd euró hosszú távú értéket a fejlesztett infrastruktúra és sportlétesítmények révén. A tanulmány szerint a rendező ország körülbelül 2,5 millió látogatót és mintegy 3 milliárd nézőt érhet el a globális közvetítések révén, ami jelentős nemzetközi láthatóságot és potenciális befektetői érdeklődést generálhat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu