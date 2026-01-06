Deviza
gyed
családtámogatás
család

Emelkednek a családtámogatások a minimálbér emelésének köszönhetően

A kormányra számíthatnak a családok – hangsúlyozta Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.
Andor Attila
2026.01.06, 11:55
Frissítve: 2026.01.06, 12:32

Koncz Zsófia a Facebokon hangsúlyozta, ha nemzeti kormány vezeti az országot, mindig emelkedik a minimálbér: az első Orbán-kormány 1998-as hivatalba lépésekor 19 500 forint volt a minimálbér, a ciklus végén 2002-ben már 50 ezer forint. A minimálbér 2002 után a baloldali kormányzás nyolc éve alatt mindössze 23 500 forinttal emelkedett, így 2010-ben 73 500 forint volt. 2025-ben azonban már 290 800 forint volt a minimálbér, amely január 1-jétől 11 százalékkal 322 800 forintra nőtt – ismertette az államtitkár.

gyes
Családtámogatás: a minimálbér emelkedése miatt a gyes összege is nő / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Koncz Zsófia jó hírnek nevezte, hogy a minimálbér emelkedésével több családtámogatás összege is emelkedik, így januártól magasabb összeget kap gyermekgondozási díjban (gyed) részesülők egy része, amelyet a gyerek féléves korától 2 éves, ikrek esetén 3 éves koráig lehet igénybe venni.

A gyed összege a jövedelem 70 százaléka, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka, éppen ezért, ha emelkedik a minimálbér, akkor az hatással van a gyed összegére is – mutatott rá az államtitkár, emlékeztetve, hogy a gyed maximális összege 2025-ben bruttó 407 120 forint volt, ez 2026-tól 451 920 forintra nő.

A gyed maximális összegében részesülő családok havonta bruttó 44 ezer, éves szinte bruttó 537 ezer forinttal kapnak többet

– emelte ki.

Elmondta azt is, hogy januártól növekedett a diplomás gyed, a nevelőszülői gyed, a nagyszülői gyed és az örökbefogadói díj összege is.

Gyed ellátásban havonta átlagosan körülbelül 104 ezren részesülnek, és a 2026-os költségvetésben erre a támogatásra 457 milliárd forintot fordítanak – fűzte hozzá. A gyed iránti kérelmet a munkáltatóhoz kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon, önfoglalkoztatók, például egyéni vállalkozók esetében a kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be a kormányhivatalhoz – közölte Koncz Zsófia.

A gyed a kisgyermekes szülők egyik legfontosabb juttatása, ezért elutasítjuk a Tisza Párt kiszivárgott tervét, amely meg akarja szüntetni a gyedet, és fel akarja számolni a családi adórendszert, magas adókulcsokkal sújtaná a dolgozó szülőket és leépítené a családi adókedvezményt, ahogy azt a 2010 előtti baloldali kormányok is tették

– fogalmazott az államtitkár.

„Mi a családok támogatásában hiszünk, és kitartunk Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja mellett, amelynek köszönhetően 2026-ban félmillió, 2029-től pedig már egymillió anya lesz szja-mentes – jelentette ki. – Nem hagyjuk, hogy a baloldal újra elvegye a családtámogatásokat.”

„Ránk számíthatnak a magyar családok” – hangsúlyozta Koncz Zsófia.

A Facebook-bejegyzés szerint a minimálbér emelkedésével nő a gyermekápolási táppénz (gyáp), a gyermekek otthongondozási díja (gyod) és a gyermektartásdíj megelőlegezése is: a gyed és az örökbefogadói díj maximális összegében részesülők havonta 44 800 forinttal, a fogyatékos gyermeküket otthonukban gondozó szülőket segítő gyod pedig havonta 32 ezer  forinttal jelent több pénzt az érintett családoknak.

