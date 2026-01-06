A decemberi lassulás ellenére az elmúlt évek legerősebb negyedévével búcsúzott az euróövezet

Lassult ugyan az euróövezet gazdasági növekedése decemberben, de így is több mint két éve a legerősebb negyedéves növekedéssel zárta a tavalyi évet. A szolgáltatási ágazat tartós növekedése ellensúlyozta a feldolgozóipar visszaesését – derül ki a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet és a Hamburg Commercial Bank AG közös beszerzésimenedzser-indexének (BMI) kedden közzétett végleges számaiból.

Lassulás ide vagy oda: az euróövezet két éve legerősebb negyedévvel búcsúzott 2025-től / Fotó: Hendrik Schmidt / Reuters / DPA

A szolgáltatási és a feldolgozóipari ágazat kompozit indexe 51,5 pontra csökkent decemberben a novemberi, 30 hónapos csúcsnak számító 52,8 pontról. Ugyancsak kedden ismertették, hogy szolgáltatási szektor üzleti aktivitási indexe 52,4 pontra csökkent a novemberi két és fél éves csúcsról, 53,6 pontról.

Pénteken hozták nyilvánosságra, hogy a feldolgozóipari BMI 48,8 pontra süllyedt decemberben a novemberi 49,6 pontról. Mint ismert, az 50 pont számít a növekedést a zsugorodástól elválasztó határértéknek. A kompozit érték tavaly minden hónapban 50 pont fölött volt, erre 2019 óta nem volt példa.

A negyedik negyedévi együttes BMI-érték 52,3 pont volt, 2023 második negyedéve óta a legmagasabb. A vizsgált országok közül decemberben a spanyol 55,6 pontos kompozit index volt a legmagasabb, ami kéthavi csúcsnak számít. Írország mutatója háromhavi mélypontra, 53,6 pontra süllyedt. A német kompozit érték négyhavi mélyponton, 51,3 ponton állt.

Az olasz kompozit érték 11 havi mélypontra, 50,3 pontra süllyedt decemberben, míg a francia 50 pontos index kéthavi mélypontnak számít.