Váratlan helyről kapott pofont a forint

Nemcsak a forinttal szemben erősödött a dollár

A nemzetközi porondon délre az euró kissé visszagyengült a dollárral szemben. A közösségi deviza egységéért 1,1712 zöldhasút adtak a bankközi devizapiacon.

Európában az inflációs adatok kerülnek a fókuszba: a francia adat továbbra is 1 százalék körül alakult, majd a német adatok jönnek délután kettőkor.

A befektetők arra számítanak, hogy az Európai Központi Bank által preferált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) decemberben 2,2 százalékos emelkedést mutat a novemberi 2,6 százalék után.

A piaci várakozások feletti érték segítheti az euró további erősödését. A 2 százalékos vagy annál alacsonyabb érték viszont gyengítheti a devizát, és az euró-dollár keresztárfolyam azonnali lefordulását okozhatja.

A tengerentúlon adatfronton csendes lehet a keddi nap, bár a venezuelai intervenció utózöngéi megmozgathatják a kurzust.