Váratlan helyről kapott pofont a forint
A reggeli minimális erősödés után délelőtt ismét lefordult a forint. A globálisan is meghatározó devizákkal, valamint régiós társaival szemben is gyengült a hazai fizetőeszköz.
Az euró késő délelőttig 0,3 százalékkal, 385 forint fölé tört, míg a dollár ugyanilyen mértékben, 328,6 forint fölé emelkedett.
Kellemetlen meglepetésként hiány keletkezett az áru-külkereskedelmi mérlegben novemberben , amit főként az export visszaesése magyaráz. Vélhetően az akkumulátorok kivitele esett vissza az előző év utolsó előtti hónapjában – kommentálja a forintgyengülést az Erste.
A héten ugyanakkor még költségvetési adatok is érkeznek itthon decemberre vonatkozóan, melyekkel teljes lehet a 2025-ös pénzforgalmi hiánykép.
Ezenkívül a jövő heti inflációs adatokra figyelünk majd éles szemmel
– teszik hozzá a bank elemzői.
Az árdinamika kilátásai mellett a jegybanki kommentárok bírhatnak piacmozgató hatással: az ülésről ülésre üzemmód kinyitotta a lazítás lehetőségét.
Nemcsak a forinttal szemben erősödött a dollár
A nemzetközi porondon délre az euró kissé visszagyengült a dollárral szemben. A közösségi deviza egységéért 1,1712 zöldhasút adtak a bankközi devizapiacon.
Európában az inflációs adatok kerülnek a fókuszba: a francia adat továbbra is 1 százalék körül alakult, majd a német adatok jönnek délután kettőkor.
A befektetők arra számítanak, hogy az Európai Központi Bank által preferált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) decemberben 2,2 százalékos emelkedést mutat a novemberi 2,6 százalék után.
A piaci várakozások feletti érték segítheti az euró további erősödését. A 2 százalékos vagy annál alacsonyabb érték viszont gyengítheti a devizát, és az euró-dollár keresztárfolyam azonnali lefordulását okozhatja.
A tengerentúlon adatfronton csendes lehet a keddi nap, bár a venezuelai intervenció utózöngéi megmozgathatják a kurzust.