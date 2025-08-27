Bejelentés: Amerika különleges katonai eszközöket adott át Magyarországnak, ez új szint a honvédségnél – fotók

Új dimenzióba lépett a magyar haderő, szerdán új, SOC-R naszádokkal bővült a Magyar Honvédség eszközparkja. Facebook-bejegyzésük szerint a szóban forgó különleges műveleti folyami járőrhajók nem csupán szállítóeszközök, hanem alkalmasak különleges műveleti csoportok gyors és biztonságos kijuttatására, képesek közvetlen tűztámogatást nyújtani, valamint ellátnak felderítési, utánpótlási és evakuálási feladatokat is – akár tűz alatt, nehéz körülmények között.

Különleges folyami naszádokkal erősödött a Magyar Honvédség / Fotó: Magyar Honvédség/Facebook

A SOC-R, vagyis Special Operations Craft – Riverine naszádok rendszerbe állítása új dimenziót nyit a haderő vízi műveleti képességeiben. Nem csupán a katonák reagálóképességét növeli, hanem a NATO-n belüli szövetségi együttműködést is erősíti.

A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint az Amerikai Egyesült Államokkal való több mint húszéves különleges műveleti partnerség ezzel újabb szintre lépett: az új eszközök átadása mellett a közös gyakorlatok, a bizalom és az elkötelezettség is megerősödött a felek között.

Nemcsak a Magyar Honvédség erősödik

„Robert Palladino amerikai ügyvivővel egyeztettem ma, akivel áttekintettük júliusi washingtoni találkozók eredményeit és az azokból fakadó feladatokat. Teljesen nyilvánvaló, hogy virágkorát éli hazánk és az Egyesült Államok kapcsolata, ahogy az is, hogy Magyarországnak és a magyar kormánynak soha nem volt akkora tisztelete Amerikában, mint ma” – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Magyar Levente.

Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese szerint szerteágazó értékközösség köti össze a két országot, amit az amerikai fél rendre hangsúlyoz is. Az érdekeink nagy része is egybeesik, amelyek pedig nem, azokat építő párbeszéd révén egyeztetni tudja a két fél. Hozzátette, hogy nagy kincs ez a mai felbolydult, ideológia- és érzelemvezérelt, véleménydiktatorikus nemzetközi politikában.

Magyar Levente kiemelte, hogy az idén már három olyan eredményt sikerült elérni, amelyek új alapokra helyezik az együttműködést:

Megszűntek az előző adminisztráció által Magyarországgal szemben kivetett, megalapozatlan szankciók.

Biztosították, hogy hazánk legnagyobb energetikai beruházása, Paks II, zavartalanul folytatódhasson a szankciós környezet ellenére.

Megállapodás született egy új, amerikai technológiára épülő atomerőmű-programról, amely hosszú távon erősíti energiafüggetlenségünket.

Hozzátette, hogy az egyeztetések folytatódnak, és nem fognak alább adni a tempóból!