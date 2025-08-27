Bemutatták: itt az új ezer lóerős német tank, a szlovákok adják a legfontosabb részét – ezért jobb a Condor, mint a régi Leopard

A Condor Leopard 1 egy új harckocsi, amelyet a német Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) fejlesztett ki. A jármű a modernizált Leopard 1 lánctalpas alvázára épül, képes tűztámogatást nyújtani a földi csapatoknak, és rövid hatótávolságú légvédelemre is alkalmas.
A tank egy 30 milliméteres automata ágyúval felszerelt Turra 30-SA távirányított toronnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a járműnek, hogy egyszerre harcoljon légi fenyegetések, például drónok, helikopterek és alacsonyan repülő repülőgépek ellen, valamint páncélozott vagy gyalogsági célpontokat támadjon. Az ágyút a szlovák EVPÚ gyártja.
A Leopard 1 eredetileg könnyű páncélzatát megerősítették oldalsó és tetőpáncélzattal a Condor Leopard 1 esetében. Korszerű digitális fedélzeti rendszerrel rendelkezik, amely magában foglal többfeladatú radart és érzékelőket az irányított páncéltörő rakéták észlelésére.
Képes Spike vagy Konkursz páncéltörő irányított rakétákat hordozni. Megtartja a Leopard 1 jó manőverezőképességét és súlya 40 tonna alatt marad, miközben a személyzet elhelyezését újratervezték a jobb túlélési képesség érdekében.
Az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint Denisz Smihal miniszter találkozott a KNDS Deutschland vezetőivel, amely cég a Leopard 2 harckocsikat is gyártja. A tárgyalások fő témája az ipari együttműködés bővítése, valamint közös ukrajnai vállalatok létrehozása volt. Az országban javító- és szervizközpontokat létesítenek a fegyverek gyors helyreállítására.
A minisztérium szerint a KNDS már megjavította az első három Gepard légvédelmi rendszert Ukrajnában. Azt tervezik, hogy állandó kommunikációs csatornát alakítanak ki a német gyártó és az ukrán hadsereg között. Ez azért fontos, mert így a fronton szerzett tapasztalatok közvetlenül beépülhetnek a német fejlesztésekbe és modernizációs programokba.
A KNDS emellett kiterjedt javítóhálózatot hozna létre a nehézfegyvereknek Ukrajnában, amely később a gyártás előszobája is lehet. Ez a lépés nemcsak logisztikai előnyt jelentene Kijevnek, hanem hosszabb távon a hadiipari függetlenség egyik alapkövét is leteheti.
Jó kezekben a magyar Leopardok: cég született a karbantartásukra
A Magyar Honvédség német gyártmányú haditechnikai eszközeinek karbantartására alakult magyar többségi tulajdonnal a beszédes nevű Leopard Hungary MRO Kft., amelyet gödöllői székhellyel a német KNDS fegyvergyártó és a magyar HM Currus Zrt. közösen hozott létre. A vállalat nemcsak a harckocsik, de más eszközök karbantartását is végzi.
