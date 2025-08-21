Deviza
Tévedés volt: ez a valóság a kirabolt kecskeméti MiG-29-ekről – perdöntő részletek derültek ki

Ismeretlenek hatoltak be a kecskeméti katonai repülőtér területére, ahol MiG–29-esekből raboltak el alkatrészeket. A honvédelmi minisztérium szerint a magyar emberek biztonsága nem került veszélybe.
VG
2025.08.21, 06:42
Frissítve: 2025.08.21, 07:09

A július végén történt betöréses lopást követően — már jóval az erről megjelent híreket megelőzően — a honvédelmi miniszter azonnal belső vizsgálatot indított, illetve nyomozás kezdődött — olvasható a honvédelmi minisztérium közleményében.

Jared Isaacman In His MiG-29 Fighter Jet Performing At EAA AirVenture 2025
Tévedés volt: ez a valóság a kirabolt kecskeméti MiG-29-ekről / Fotó: NurPhoto /  AFP

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy 

ismeretlenek hatoltak be a kecskeméti katonai repülőtér területére, a MiG–29-esek orrkúpjai alatt lévő lokátortér alkatrészeit vitték el.

A kecskeméti bázison azok a MiG–29-esek állnak, amelyeket Magyarország 1993-ban kapott Oroszországtól az államadósság fejében. A típus 2010-ben vonult nyugdíjba a honvédségnél, ekkorra már mindössze négy repülőgép volt hadra fogható. A helyüket a Gripenek vették át.

A minisztérium közlése szerint a bűncselekmény a laktanya területén belül, a kerítéshez közeli roncstelep szerű helyen tárolt, feleslegesnek nyilvánított és a hadrendből 2010-ben kivont MiG–29-es repülőgépeket érintette.

„A repülőtér működése, a légierő képességei, és ezzel együtt a magyar emberek biztonsága a rágalmakkal ellentétben nem került veszélybe. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincsen” – fogalmazott a honvédelmi minisztérium.

A régóta működésképtelen repülőgépek az MNV Zrt. tulajdonában vannak, azokat több mint egy évtizede csupán tárolják Kecskeméten. A betörést követően a bázison tárolt MiG–29-es repülőgépek őrzés-védelmét megerősítették.

A MiG–29-eseket a Magyar Honvédség Gripenjei 2010-ben váltották fel, azóta biztosítják hazánk és számos más NATO tagország légtérvédelmét.

A rendőrségi nyomozás folyamatban van. Az ügyben fegyelmi eljárás indult.

