Még mindig létezik olcsó repülőjegy, csak nem mindig last minute

Nemrégiben még az utolsó pillanatban lefoglalt repülőjegyek voltak a legolcsóbbak, sokan ekkor csaptak le a legjobb ajánlatokra. A dinamikus árazás terjedése azonban átrendezte a piacot, így ma már más trükkökkel kell élnie annak, aki spórolni szeretne – számolt be az Origo, amely szakértők bevonásával és nemzetközi gyakorlatok alapján vizsgálta meg, mit érnek ma a last minute jegyek, van-e könnyen elérhető olcsó repülőjegy.

Az olcsó repülőjegy továbbra sem csupán illúzió / Fotó: Vémi Zoltán

Last minute: olcsó repülőjegy helyett kockázat

Pár éve még külön iparág épült a last minute foglalásokra: utazási irodák, fapados oldalak, sőt az utasok is jól tudták, hogy az indulás előtti napokban elképzelhetetlenül olcsó repülőjegyekre lehet lecsapni. Ma már azonban egyre kevesebben találkoznak ilyesmivel, és nem véletlenül – írja a portál.

A dinamikus árazás elterjedésével a légitársaságok algoritmusai valós időben változtatják az árakat a kereslet és a töltöttség alapján. Ennek köszönhetően sokszor épp az utolsó napokban szállnak el az árak. Nem lehetetlen azonban kedvező áru repülőjegyet találni, a módszerekről az Origón olvashatnak részletesen.