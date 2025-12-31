Önti magába a magyar, a boltoknak is jól jön becsalni vele a vásárlót: jellemzően 2000 forintot költünk pezsgőre – messze még champagne-kultúra
A pezsgőpiac minden évben sajátos helyzetbe kerül december végén: néhány nap alatt realizálódik az éves forgalom jelentős része, miközben a fogyasztás döntően a kiskereskedelemben csapódik le. A szilveszteri pezsgőzés ezért nemcsak kulturális, hanem jól mérhető gazdasági jelenség is, amely pontos képet ad a háztartások költési hajlandóságáról és az árérzékenységről.
Egy időszakra sűrűsödik a fogyasztás
A hazai pezsgőfogyasztás erősen szezonális. Iparági becslések szerint az éves mennyiség 40-50 százaléka a karácsony és szilveszter közötti időszakban fogy el, ezen belül is kiemelkedik december 31. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) bor- és pezsgőpiaci adatai alapján a hazai pezsgőtermelés 15 millió liter körül alakul, amelynek döntő része belföldön talál vevőre.
A fogyasztás túlnyomó része otthoni környezetben történik: a pezsgő tipikusan előre megvásárolt termék, amelyet a vásárlók a két ünnep között szereznek be. A vendéglátás szerepe a szilveszteri pezsgőzésben más alkoholtípusokhoz képest mérsékeltebb, a forgalom zöme az élelmiszerláncoknál keletkezik.
Árérzékeny a pezsgőpiac
A pezsgőpiac árazása jól tükrözi a magyar fogyasztók költési mintáit. A forgalom döntő része továbbra is az alsó és alsó-középkategóriában koncentrálódik. A legkeresettebb termékek a 0,75 literes palackok, jellemzően 1500–2500 forintos ársávban. Ezek többnyire nagy sorozatban gyártott, jól ismert márkák vagy saját márkás termékek.
A diszkontláncok és hipermarketek tudatosan erre a szegmensre építenek: a szilveszteri időszakban gyakoriak az akciók, amelyek célja elsősorban a volumen növelése. A pezsgő sok esetben „forgalomterelő” termék, amely más ünnepi vásárlásokat is magával hoz, hiszen ha valaki beugrott egy pezsgőért, akkor már nagy eséllyel ott vásárolja meg a többi szilveszteri menühöz valót is.
A prémiumpezsgők piaca ezzel szemben jóval szűkebb, de stabil.
A 4–6 ezer forintos ársávban elsősorban minőségi magyar pezsgők és belépő szintű champagne-ok jelennek meg. Ezeket jellemzően kisebb mennyiségben, tudatos választással vásárolják, gyakran ajándékozási céllal.
Termelés, import és árfolyamhatás
Gazdasági szempontból fontos, hogy a magyar pezsgőpiac jelentős részben hazai gyártásra épül. A KSH adatai szerint a pezsgőértékesítésből származó árbevétel évi több mint 13 milliárd forint, ami jól mutatja az ágazat súlyát az italpiacon belül.
A prémiumszegmensben ugyanakkor nagyobb az import szerepe, ami érzékennyé teszi az árakat az árfolyam alakulására. Ez elsősorban a drágább pezsgők esetében jelenik meg, míg az alsóbb kategóriák árazása inkább a hazai költségekhez igazodik. A gyártók és forgalmazók az idei évben jellemzően nem drasztikus áremelésekkel, hanem akciókkal és kiszerelési stratégiákkal reagáltak a költségnyomásra.
Ezt árulja el a pezsgő a fogyasztásról
A szilveszteri pezsgőforgalom jól leképezi a magyar fogyasztás jelenlegi állapotát. Az egy főre jutó pezsgőfogyasztás éves szinten nemzetközi összevetésben mérsékelt, ugyanakkor az ünnepi időszakban koncentrált költés azt mutatja, hogy a háztartások hajlandók egy estére elengedni a mindennapi takarékosságot.
A piacot kettősség jellemzi: nagy volumenben az olcsóbb pezsgők fogynak, miközben egy szűkebb, stabil réteg továbbra is megfizeti a prémiumtermékeket. Ez a kettős szerkezet teszi a pezsgőt az egyik legjobb „indikátorrá” az ünnepi fogyasztás vizsgálatára.
Az európai pezsgőpiac mérete, egy főre jutó mennyiség országonként
Tavalyelőtt, 2023-ban Luxemburg vezette az európai pezsgőpiacot fejenkénti fogyasztásban 3,69 literrel, ezt követte Portugália 3,23 literrel, majd Svédország 2,72 literrel. Az Egyesült Királyság, Ausztria és Franciaország mérsékelt fogyasztási szinttel rendelkezett, míg Spanyolország 0,76 literrel zárta a listát. Ez az adat a 2024-re vonatkozó előre jelzett kilátásokat mutatja, az előző évek történelmi trendjei alapján. Az elmúlt öt évben a piac erős növekedést mutatott, Luxemburg és Portugália kulcsfontosságú piaccá vált a fogyasztásban. Konkrét éves változásokat vagy éves összetett növekedési rátát nem jeleztek, ami stabil trendekre utal.
Szépen pezseg a magyar pezsgő, főleg a drága meg az olcsó
Bár a magyar pezsgőpiac bővülése az elmúlt évekhez képest lassult, továbbra is növekedési pályán maradt – mondta a Magyar Nemzetnek Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet Kft. ügyvezető igazgatója. Megfigyelhető a prémium- és az alacsonyabb árkategóriák erősödése, valamint az alkoholmentes pezsgők térnyerése. Arról is beszélt, hogy a piac egyik legfontosabb jellemzője a polarizáció: a középkategóriás pezsgőktől a fogyasztók egy része a prémiumszegmens, illetve az alacsonyabb árkategóriák felé vált, így ezek egyaránt növekedést mutatnak. Müller Kornél szerint ez a trend kedvez a Törleynek, amely erős prémiumportfólióval rendelkezik, különösen a Francois és a Hungaria márkák révén. Jól szerepelnek új termékeik,
- az Ice
- és a Pink
is, amelyek hozzájárulnak a pezsgőfogyasztás szezonalitásának csökkentéséhez. A Törley által forgalmazott importtermékek közül a proseccók piaca is bővül, ezen belül a nemzetközi és a hazai forgalomban is piacvezető Mionetto két számjegyű növekedést ért el.