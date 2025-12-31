Putyin megtámadása: az oroszok bemutatták az első videót az ukrán drónokról, hat kilogramm robbanóanyag volt rajtuk - kiderült, hogyan zajlott pontosan a rendkívüli merénylet
Az ukrajnai Szumi és Csernyihiv megyéből indították több hullámban azt a 91 nagy hatótávolságú drónt, amely hétfőre virradóra az orosz elnök novgorodi régióban lévő rezidenciáját támadta – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.
A drónok lelövéséről és roncsairól a tárca videófelvételeket tett közzé, és a tájékoztatás szerint valamennyit lelőtték – személyi sérülés nem történt, károk sem keletkeztek. A beszámoló értelmében a támadást az orosz légerő közép-európai idő szerint 17 óra 20 perkor észlelte.
Nem ért célt a dróntámadás
Légvédelmi rakétarendszerek, mobil tűzcsoportok és elektronikus hadviselési eszközök a brjanszki régió felett 49 drónt semlegesítettek, a novgorodi régió légterében 41-et, a szmolenszkiben pedig egyet. A pilóta nélküli repülőszerkezetek egyike hat kilogramm súlyú, roncsoló elemekkel megtöltött robbanótöltetet szállított, amelynek célja emberek megölése volt.
„A támadás felépítése, a bevetett légi támadóeszközök száma és az, hogy délről, délnyugatról és nyugatról érkeztek közvetlenül az elnök rezidenciájának környékére, egyértelműen megerősítik, hogy a kijevi rezsim terrortámadása célzott, gondosan megtervezett és több hullámú volt” – jelentette ki Alekszandr Romanyenkov, az orosz légi és űrerők légvédelmi rakétacsapatainak parancsnoka.
A RIA Novosztyi hírügynökség szerint az ukrán fegyveres erők támadási kísérletét több ország elítélte, köztük az Amerikai Egyesült Államok, Fehéroroszország, Irán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Kazahsztán, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek.
Terrorizmus vagy elterelés?
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök elnök úgy véli, hogy a Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen elkövetett dróncsapás brutális, állami szintű terrorizmusra utal – számolt be róla a TASZSZ orosz hírügynökség.
Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója úgy nyilatkozott, hogy Vlagyimir Putyin egy telefonbeszélgetésben számolt be Donald Trumpnak az ukrán támadásról, amely nem sokkal az Amerikai Egyesült Államok és Ukrajna közötti, Mar-a-Lagóban zajlott tárgyalás után történt. Az orosz vezető azt is elmondta amerikai kollégájának, hogy Moszkva felülvizsgálja a konfliktus megoldására irányuló tárgyalásokon képviselt álláspontját.
„Szándékos figyelemelterelés Oroszország azon állítása, hogy Ukrajna nemrég kulcsfontosságú kormányzati helyszíneket vett célba Oroszországban” – szögezte le az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerdán az X-en közzétett posztjában. Kaja Kallas szerint Moszkva célja annak meghiúsítása, hogy Ukrajna és nyugati partnerei valódi előrelépést érjenek el a béke irányába.
„Senki sem adhat hitelt alaptalan állításoknak egy olyan agresszor részéről, amely a háború kezdete óta válogatás nélkül támad infrastruktúrát és civileket” – hangoztatta az észt politikus.
Ennek csúnya vége lehet: már sorakoznak a nagyhatalmak Zelenszkijék ellen – Kijev kiborult, kezdik érezni, mit tettek
Ukrán illetékesek minden erejükkel igyekeznek hazugságnak beállítani az orosz állításokat, hogy dróntámadást intéztek Vlagyimir Putyin rezidenciája ellen, mert tartanak a diplomáciai következményektől, miután Donald Trumpot „nagyon feldühítette” a dolog. Kijev szerint az orosz állítás alaptalan, és az a célja, hogy szabotálja az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat.
A Financial Times című brit lap szerint az ukrán kármentés különösen sürgetővé vált, miután Donald Trumpot hétfői telefonbeszélgetésük során Putyin meggyőzte a támadásról, ami „nagyon feldühítette” az amerikai elnököt. A brit lap emlékeztetett, hogy a dolgot független forrásból nem lehet megerősíteni. Felhívta azonban a figyelmet az orosz védelmi minisztérium hétfői közleményére, amelyben arról számoltak be, hogy 18 drónt semmisítettek meg a térségben, de említést sem tett a valdai támadásról, arról Lavrov beszélt először.