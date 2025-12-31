Az ukrajnai Szumi és Csernyihiv megyéből indították több hullámban azt a 91 nagy hatótávolságú drónt, amely hétfőre virradóra az orosz elnök novgorodi régióban lévő rezidenciáját támadta – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

Vlagyimir Putyin rezidenciáját vette célba a dróntámadás / Fotó: Mihail Metzel / Pool / AFP

A drónok lelövéséről és roncsairól a tárca videófelvételeket tett közzé, és a tájékoztatás szerint valamennyit lelőtték – személyi sérülés nem történt, károk sem keletkeztek. A beszámoló értelmében a támadást az orosz légerő közép-európai idő szerint 17 óra 20 perkor észlelte.

Nem ért célt a dróntámadás

Légvédelmi rakétarendszerek, mobil tűzcsoportok és elektronikus hadviselési eszközök a brjanszki régió felett 49 drónt semlegesítettek, a novgorodi régió légterében 41-et, a szmolenszkiben pedig egyet. A pilóta nélküli repülőszerkezetek egyike hat kilogramm súlyú, roncsoló elemekkel megtöltött robbanótöltetet szállított, amelynek célja emberek megölése volt.

„A támadás felépítése, a bevetett légi támadóeszközök száma és az, hogy délről, délnyugatról és nyugatról érkeztek közvetlenül az elnök rezidenciájának környékére, egyértelműen megerősítik, hogy a kijevi rezsim terrortámadása célzott, gondosan megtervezett és több hullámú volt” – jelentette ki Alekszandr Romanyenkov, az orosz légi és űrerők légvédelmi rakétacsapatainak parancsnoka.

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint az ukrán fegyveres erők támadási kísérletét több ország elítélte, köztük az Amerikai Egyesült Államok, Fehéroroszország, Irán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Kazahsztán, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek.

Terrorizmus vagy elterelés?

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök elnök úgy véli, hogy a Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen elkövetett dróncsapás brutális, állami szintű terrorizmusra utal – számolt be róla a TASZSZ orosz hírügynökség.

Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója úgy nyilatkozott, hogy Vlagyimir Putyin egy telefonbeszélgetésben számolt be Donald Trumpnak az ukrán támadásról, amely nem sokkal az Amerikai Egyesült Államok és Ukrajna közötti, Mar-a-Lagóban zajlott tárgyalás után történt. Az orosz vezető azt is elmondta amerikai kollégájának, hogy Moszkva felülvizsgálja a konfliktus megoldására irányuló tárgyalásokon képviselt álláspontját.