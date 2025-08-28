Deviza
Otthon Start Program
arculat
hitelintézet

3 százalékos hitel: kijött a rendelet, ez alól senkinek nincs kibúvó!

Rogán Antal már alá is írta az erről szóló rendeletet. Eszerint a hitelintézeteknek egységes kormányzati arculatot kell használniuk, az ingatlanosoknak pedig kormányzati logót kell megjeleníteniük bizonyos feltételek esetén a fix 3 százalékos lakáshitel hirdetésében.
Andor Attila
2025.08.28., 08:22

A Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet szerint a szabályozás célja, hogy a lakosság világos és hiteles tájékoztatást kapjon az Otthon Start program lehetőségeiről – írja az index. 

LUS_IMG_3416
Egységes arculattal kell hirdetni az Otthon Start programot / Fotó: Kallus György

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által jegyzett új rendelet alapján a hitelintézeteknek kötelezően alkalmazniuk kell a kormány által előírt arculati elemeket a fix 3 százalékos lakáshitel reklámozásakor. A szabályozás az Otthon Start program keretében elérhető kedvezményes hitelre vonatkozik.

A rendelet szerint a hitelintézeteknek „az általános politikai koordinációért felelős miniszter által a kormány honlapján közzétett arculati kézikönyvben meghatározott formai követelményeket, arculati elemeket és jelmondatokat” kell alkalmazniuk hirdetéseikben.

Az előírások nem csak a bankokra érvényesek. Az ingatlanhirdetést közvetítő online platformok és az ingatlanügyleteket közvetítő cégek is kötelesek megjeleníteni a kormányzati arculati logót az ingatlanhirdetéseken bizonyos feltételek fennállása esetén. Ez vonatkozik az online és közösségi médiafelületeken megjelenő promóciókra is. A szabályozás indoklása szerint

az Otthon Start program sikeréhez elengedhetetlen, hogy a lakosság világos, egységes és hiteles tájékoztatást kapjon a lehetőségekről. 

Ezért szükséges, hogy a piaci szereplők egységes arculatot és üzenetet használjanak a lakáshitel népszerűsítésekor.

A rendelet a kihirdetését követő napon, azaz 2025. augusztus 28-án lép hatályba, így a piaci szereplőknek azonnal alkalmazniuk kell az új arculati előírásokat.

Mutatjuk, mely településeken épülhetnek tömegével a lakások

Átlag feletti számban épülnek új lakások Budapesten és számos vármegyeszékhelyen, valamint a Balaton déli partjának településein. Jelenleg Budapest külső kerületeiben és a vidéki vármegyeszékhelyeken találhat új építésű lakást az, aki az Otthon Start programon keresztül venne ingatlant – derül ki a Zenga ingatlanhirdetési portál adataiból. A kínálat bővítése miatt új lakóparkok építésére engedményeket kapnak a beruházók, így a kormány várakozása szerint a következő öt évben akár 50 ezerrel több lakás is felépülhet. 

Átlag feletti számban épülnek még új lakások olyan városokban, mint Győr, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged és Kecskemét, illetve a Balaton déli partjának településein Somogy vármegyében.

Budapest mellett ezeken településeken lehet érezhető hatása az Otthon Start programnak a lakásépítésekre nézve. A közleményben megjegyzik: a 3 százalékos hitel azoknak is megnyitja a lehetőséget, akik új építésű lakásba költöznének, igaz, a négyzetméterár-limit miatt meglehetősen szűk a kínálat Budapesten.

