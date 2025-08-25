Mindenki tudja, hogy megéri, mégis lemaradt a magyar mezőgazdaság a digitalizációban

A gazdaságok jelentős része egyre több olyan innovatív megoldást alkalmaz munkája során, amelyek nemcsak megkönnyítik, de növelik is a termelést és annak eredményeit – áll az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében, amely a hazai agrárium digitális fejlettségét, a precíziós technológiák alkalmazásának gyakoriságát veti össze az EU vezető agrárországaiban tapasztalhatóval. A kutatók megállapítása szerint az infrastruktúrába, technológiába, tudásba történő befektetés révén rugalmas és produktív mezőgazdaság hozható létre, a megvalósításhoz pedig a gazdaságok mellett szükséges az állami segítség biztosítása is. A végeredmény mindkét fél számára (a gazdaság és az állam) előnyös, hiszen a mezőgazdasági kibocsátás növekedése pozitívan hat a teljes nemzetgazdaságra, a technológiai fejlesztések pedig az adott ország fejlettségének mutatóit javíthatják.

A precíziós technológiák a terméseredményt és a hatékonyságot is növelik / Fotó: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

Az eddigi kutatások azt mutatják, hogy a gazdaságok szinte minden területen javíthatják eredményeiket a precíziós gazdálkodás, valamint a digitális technológiai megoldások alkalmazásával. Például a változó adagolású kijuttatás (VRT) és a távérzékeléses monitoring (RSM) jelentős hozamnövekedést eredményezhetnek. Például a VRT alkalmazásával a hozamok akár 62 százalékkal is növekedhetnek. A műtrágyák, növényvédő szerek és víz felhasználásának optimalizálásával a precíziós gazdálkodás jelentősen csökkentheti a termelési költségeket. A VRT 60 százalékos csökkenést eredményezett a műtrágya felhasználásban.

Van még hely a precíziós technológiák számára

A precíziós gazdálkodás további előnye, hogy lehetővé teszi a víz hatékony felhasználását, 20-50 százalékkal csökkentve a vízfogyasztást és optimalizálva más erőforrásokat, mint például az üzemanyagot és a munkaerőt.

A tanulmány megemlíti a mezőgazdasági munkaerőhiányt, amelynek orvoslására sokan vendégmunkásokat vagy szezonális alkalmazottakat foglalkoztatnak. Hosszú távon azonban ez sem jelent stabil megoldást – szögezik le. Nem véletlen tehát, hogy a munkaerőhiány és az éghajlatváltozás negatív következményei miatt számos országban már alkalmaznak olyan technológiai megoldásokat, amelyek emberi erő nélkül, akár az időjárási viszontagságok ellenére is képesek a termelést a megfelelő szinten tartani.