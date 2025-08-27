Sztárséfekkel jön a gourmet-forradalom: kiderült, mikor nyit Budapest legújabb turistamágnese

A közép- és kelet-európai régióban elsőként megnyíló budapesti Time Out Market tizenegy díjnyertes és feltörekvő étteremnek, három bárnak, öt rendezvényhelyszínnek ad otthont és mintegy 540 ülőhellyel várja a látogatókat. Most a nyitás hivatalos időpontjára is fény derült: szeptember 20-án, 11:30-tól várják a gasztrorajongó látogatókat a Blaha Lujza téren. A gasztropiac ekkortól kezdve mindennap 11:30 és 23:30 között tart majd nyitva.
A Time Out Market Budapest indulását kísérő kampányban a főváros történelmi ikonikus alakjai és kortárs művészek is bemutatásra kerültek. Ma az utolsó négy gasztronómiai szereplőről is lehullt a lepel, így vált teljessé a Time Out Market Budapest kínálata.
M’EAT by Rácz Jenő – prémium magyar előételek, mediterrán életérzéssel fűszerezve
A M’EAT – antipasti & grill koncepció mögött Rácz Jenő séf áll, akinek egy Michelin-csillaggal elismert étterme és szakmai tapasztalata garancia a kiemelkedő minőségre. A spanyol és portugál tapas bárok könnyed, pezsgő hangulatából merít inspirációt, miközben a legkiválóbb magyar felvágottakat és sajtokat kínálja. Az étlap középpontjában válogatott magyar húsáruk, kézműves sonkák és szalámik állnak, amelyeket a helyszínen frissen szeletelnek. A választékban olyan különlegességek is helyet kapnak majd, mint a házi készítésű pástétom, vagy a főtt libamáj házi lekvárral és friss brióssal.
A LIRA by Essencia Restaurant is otthon kap a Corvin Palace-ban
A LIRA by Essencia Restaurant a budapesti Michelin-csillagos Essencia csapatának új koncepciója, amely a letisztult, karakteres ízekre és a minőségi alapanyagokra épít. A Tiago Sabarigo séf és Miguel Diniz sous chef nevéhez fűződő LIRA azokat a vendégeket szólítja meg, akik közvetlenebb, mégis igényes formában szeretnének találkozni a magas szintű gasztronómiával. Az étlapon szereplő fogások – például a tatár beefsteak osztrigaemulzióval, a házi készítésű tagliatelle feketekagylóval és füstölt tengeri algás vajjal, vagy a mandulatorta gorgonzola fagylalttal – mind kifejezetten a Time Out Market Budapest számára készültek.
A Hai Nam Pho karakteres, nosztalgikus vietnámi ízekkel érkezik
A Hai Nam Pho története a 2000-es évek elején a VIII. kerületben, családi vállalkozásként indult – most pedig visszatérnek oda, ahol minden kezdődött: autentikus vietnámi ízekkel csatlakoznak a Time Out Market Budapest kínálatához. A Hai Nam új egységét Vo Son Hai és testvére, Nam – második generációs vietnámi magyarok – közösen álmodták meg. Ételeiket helyi alapanyagokból – köztük saját készítésű tésztáikból – állítják össze, így tisztelegnek gasztronómiai örökségük előtt.
Born to Mix: az ikonikus Absolut exkluzív koktélbárral jelentkezik
A világ egyik legismertebb prémium italmárkája, az Absolut Vodka új formában mutatkozik be: a jellegzetes Absolut ízvilágot ezentúl saját koktélbárján keresztül is megismerhetik az érdeklődők a Time Out Market Budapest falai között. Az Absolut Bar a márka Born to Mix filozófiáját hozza el, amely az emberek, ötletek, kultúrák és természetesen a koktélok találkozását ünnepli.
A piactér a Blaha Lujza téren található, ikonikus Corvin Palace első emeletén kapott helyet – abban a történelmi múltú áruházban, amely 1926-ban nyitotta meg kapuit Európa egyik első bevásárlóközpontjaként, és amely nemrégiben eredeti neoklasszicista pompájában újult meg. A közel 2500 négyzetméteres térben
és mintegy 540 ülőhely várja a látogatókat. A Time Out Market Budapestben a főváros és a vidék legjobb éttermei és séfjei, egy fedél alatt várják vendégeiket.
Olyan pláza jön létre Budapesten, amilyen nincs még egy a régióban: még Prágát is előzi a magyar főváros, Bécs a kanyarban sincs
Lisszabon, Barcelona, Dubaj, New York: még lehetne sorolni, mely városokban üzemel hatalmas sikerrel a Time Out Market, a legnagyobb gasztronómiai és kulturális piactérhálózat. A nagy múltú Corvin Palace felújításáról és működtetéséről, valamint a Time Out Market Budapest létrejöttéről kérdeztük Balogh Olivért és Balogh Viktort. A két üzletember elmondta, mennyiből, valamint hogyan újult meg a Blaha Lujza tér legendás épülete, és miért tesz jót a magyar turizmusnak ez az új piactér. Újranyit a Corvin-tető is.
