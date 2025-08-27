Sztárséfekkel jön a gourmet-forradalom: kiderült, mikor nyit Budapest legújabb turistamágnese

A közép- és kelet-európai régióban elsőként megnyíló budapesti Time Out Market tizenegy díjnyertes és feltörekvő étteremnek, három bárnak, öt rendezvényhelyszínnek ad otthont és mintegy 540 ülőhellyel várja a látogatókat. Most a nyitás hivatalos időpontjára is fény derült: szeptember 20-án, 11:30-tól várják a gasztrorajongó látogatókat a Blaha Lujza téren. A gasztropiac ekkortól kezdve mindennap 11:30 és 23:30 között tart majd nyitva.

A Time Out Market Budapest minden nap nyitva lesz / Fotó: Time Out Market

A Time Out Market Budapest indulását kísérő kampányban a főváros történelmi ikonikus alakjai és kortárs művészek is bemutatásra kerültek. Ma az utolsó négy gasztronómiai szereplőről is lehullt a lepel, így vált teljessé a Time Out Market Budapest kínálata.

M’EAT by Rácz Jenő – prémium magyar előételek, mediterrán életérzéssel fűszerezve

A M’EAT – antipasti & grill koncepció mögött Rácz Jenő séf áll, akinek egy Michelin-csillaggal elismert étterme és szakmai tapasztalata garancia a kiemelkedő minőségre. A spanyol és portugál tapas bárok könnyed, pezsgő hangulatából merít inspirációt, miközben a legkiválóbb magyar felvágottakat és sajtokat kínálja. Az étlap középpontjában válogatott magyar húsáruk, kézműves sonkák és szalámik állnak, amelyeket a helyszínen frissen szeletelnek. A választékban olyan különlegességek is helyet kapnak majd, mint a házi készítésű pástétom, vagy a főtt libamáj házi lekvárral és friss brióssal.

A LIRA by Essencia Restaurant is otthon kap a Corvin Palace-ban

A LIRA by Essencia Restaurant a budapesti Michelin-csillagos Essencia csapatának új koncepciója, amely a letisztult, karakteres ízekre és a minőségi alapanyagokra épít. A Tiago Sabarigo séf és Miguel Diniz sous chef nevéhez fűződő LIRA azokat a vendégeket szólítja meg, akik közvetlenebb, mégis igényes formában szeretnének találkozni a magas szintű gasztronómiával. Az étlapon szereplő fogások – például a tatár beefsteak osztrigaemulzióval, a házi készítésű tagliatelle feketekagylóval és füstölt tengeri algás vajjal, vagy a mandulatorta gorgonzola fagylalttal – mind kifejezetten a Time Out Market Budapest számára készültek.