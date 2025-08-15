Bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon: szombattól megszakad egy nagy sorozat – ennyiért lehet tankolni

Véget érhet az üzemanyagárak csökkenése, szombaton már nem változnak az árak a benzinkutakon a Holtankoljak.hu információi szerint. Az árak augusztus 4-től indultak meg lefelé, amikor a benzin literéért 588 forintot kellett fizetni, míg a gázolaj 607 forintba került literenként.
Az üzemanyagárak változásait nyomon követő portál pénteki információi szerint a következő módon alakultak az átlagárak a benzinkutakon:
Látható tehát, hogy az áresés inkább a gázolajat érintette az elmúlt napokban, ami a benzinfogyasztás nyári csúcsa miatt lehet. Az üzemanyagárak mérséklődése mögött az olajárak és a dollár árfolyamának esése állhat. Az, hogy a jövő héten visszatérhet-e az üzemanyagárak csökkenése nagyban függ attól, hogy hogyan alakul a pénteki Trump-Putyin-találkozó, miután korábban az amerikai elnök másodlagos vámokkal fenyegette meg az orosz olaj vásárlóit, amennyiben Moszkva nem hajlandó tűzszünetet kötni.
Az alaszkai tárgyalások sikere ugyanakkor további esést hozhat a jelenleg is túlkínálattal küzdő olajpiacon,
ahol a fejlődő országok keresletbővülése idén eddig elmaradt a várakozásoktól, miközben az OPEC+ jelentősen növelte a kínálatot. Mindeközben a Fed kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozások is tovább gyengíthetik a dollárt. A Trump-Putyin-találkozó tehát akár az autósok számár is jó híreket hozhat.
