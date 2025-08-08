Ikonikus magyar márka bízta meg a Waberer’s csoportot

A Waberer’s csoport újabb stratégiai jelentőségű megbízást nyert el az itallogisztikai szegmensben. A társaság 2025 augusztusától a Törley Pezsgőpincészet Kft. teljes magyarországi szállítási feladatait látja el, miután sikeresen zárult a pezsgőpiac legnagyobb hazai szereplője által kiírt tender. A megbízás a két vállalat közötti, 2024-ben megkezdett részleges együttműködésre épül, amely Pest vármegye kiszolgálására irányult.
„A Törley pincészettel létrejött szerződéses kapcsolat stratégiai szempontból is jelentős: a Waberer’s mára az egyetlen olyan logisztikai szolgáltató Magyarországon, amely szinte minden fontos hazai italszektor-szereplő – így sör-, bor-, üdítő-, ásványvíz- és égetett szeszes italokat gyártó vagy forgalmazó vállalat – partnereként van jelen a piacon. A Törley megbízása az itallogisztikai portfólió teljessé válását jelenti” – emelte ki Barna Zsolt a Waberer’s csoport elnök-vezérigazgatója.
A Törley Pezsgőpincészettel elindított együttműködés megerősíti a Waberer’s pozícióját az élelmiszer- és itallogisztikai szegmensben, valamint jól mutatja, hogy a vállalat versenyképes szolgáltatási portfóliójával folyamatosan képes új, stratégiai jelentőségű partnereket megszólítani.
A pezsgők, mint jövedéki termékek, logisztikai kezelése különösen összetett feladat. A szigorú szállítólevél kezelés, valamint a törékeny áru biztonságos mozgatása magas szintű szaktudást és célzott logisztikai megoldásokat követel meg. A Waberer’s szolgáltatása rugalmasan alkalmazkodik a termékre jellemző, jelentős szezonális volumeningadozásokhoz, és lehetőséget biztosít a szállításra akár egyetlen palacktól egészen a teljes kamionrakományig.
A megrendelés jól illeszkedik a Waberer’s hosszú távú stratégiájába, amelynek célja, hogy a társaság a régió egyik vezető logisztikai szolgáltatójává váljon, különös tekintettel a magyarországi és közép-európai nagyvállalatokra. A vállalat középtávú célja, hogy 2031-re árbevétele elérje az 1,7 milliárd eurót, míg legfontosabb nyereségmutatója, az EBIT összege meghaladja a 100 millió eurót. A növekedési célok elérése érdekében a Waberer’s 2025 és 2030 között 400 millió euró értékű beruházást tervez megvalósítani, különböző fejlesztési és kapacitásbővítési programok keretében.
