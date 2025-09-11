Deviza
Négyéves rekordot döntött meg az albérletpiac – árharc indulhat a bérlőkért

Augusztusban megtorpant a bérleti díjak emelkedése Magyarországon. A friss adatok szerint az albérletpiac országosan 1,1, Budapesten 0,7 százalékos havi drágulást mutatott, ami háromhavi mélypont. Közben a kínálat négyéves csúcsra ért.
VG
2025.09.11., 09:37
Fotó: Világgazdaság

Az elmúlt években folyamatos drágulás jellemezte a hazai albérletpiacot, most azonban enyhülni látszik a nyomás a bérlőkön. A legfrissebb adatok szerint augusztusban mind országosan, mind Budapesten lassult a bérleti díjak emelkedése, miközben a kiadó lakások kínálata négyéves csúcsra nőtt. Ez egyre nagyobb versenyt teremt a bérbeadók között, és hosszabb távon is fékezheti az árakat.

Albérletpiac: négyéves csúcson a kiadó lakások száma, lassul a bérleti díjak drágulása
Albérletpiac: négyéves csúcson a kiadó lakások száma, lassul a bérleti díjak drágulása / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A KSH–Ingatlan.com lakbérindex szerint augusztusban országosan mindössze 1,1, Budapesten pedig 0,7 százalékkal emelkedtek a lakbérek, ami háromhavi mélypontot jelent. Éves szinten azonban még mindig jelentős a növekedés: országosan 7,5, a fővárosban 7,2 százalékkal kell többet fizetni, mint tavaly augusztusban. A régiók között nagy különbségek láthatók:

  • míg a Dél-Alföldön közel 12 százalékos volt az éves drágulás,
  • addig az Észak-Alföldön mindössze 3,5 százalék.

Szeptember elején 18,1 ezer kiadó lakás és ház szerepelt az Ingatlan.com kínálatában, ami 2021 nyara óta nem látott szint. A széles választék érezhetően enyhíti a bérlőkre nehezedő nyomást: Budapesten az átlagos bérleti díj 260 ezer forint volt szeptember elején, ami stagnálást mutat az előző hónaphoz képest. Több belvárosi és budai kerületben – például az I., II. és V.-ben – 5–20 ezer forinttal mérséklődtek az árak, míg a külső városrészekben, mint a XX., XXI. és XXIII. kerület, továbbra is 200 ezer forint alatt maradt az átlag.

Fotó: ingatlan.com

A vidéki nagyvárosokban az árak az elmúlt hónapban jellemzően stagnáltak. Kecskeméten és Szegeden 160–180 ezer forintra nőttek a bérleti díjak, Debrecen pedig továbbra is a legdrágább vidéki piacként vezet 240 ezer forintos átlaggal. Ezzel szemben Szolnokon és Miskolcon még mindig 130 ezer forint alatti lakbérekkel találkozhatnak a bérlők, ami az ország legolcsóbb ajánlatai közé tartozik.

Mi várható az albérletpiacon?

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a kínálat növekedése és a kereslet visszaesése együtt a drágulás lassulását vetíti előre. 

A bérlőkért kiélezett verseny már most is érzékelhető, 

miközben az Otthon Start program miatt sokan inkább a lakásvásárlást fontolgatják. Ez ugyan kedvez a bérlőknek, de dilemmát okozhat a befektetési célú vásárlóknak, akik a lassabb árnövekedés mellett alacsonyabb hozammal számolhatnak.

Mind országosan, mind Budapesten lassult a bérleti díjak emelkedése / Fotó: ingatlan.com

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a hétvégén arról számolt be, hogy ingatlanpiaci rekordok, beszakadó albérletárak, 3 százalék alatti kamatok, bankok közötti verseny, több tízezer új lakásfejlesztés a fix 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start program startját. A bankok bírták a fokozott terhelést, sehonnan sem érkezett hír fennakadásról, ami nagyban köszönhető a korábbi hetek intenzív munkájának a pénzintézetek részéről, akik megerősített ügyintézői jelenléttel, hosszított nyitvatartással, előregisztrációval, képzésekkel és informatikai fejlesztésekkel készültek a szeptemberi indulásra.

