Megszűnik a totális rablás az autópálya-matricák értékesítésében – spártai szigorral vetnek véget a káosznak

Szeptember 1-jétől új rendszerben lehet személyesen és online is autópálya-matricát vásárolni Magyarországon. Akkortól a bolti értékesítés a benzinkutakra és a határátkelőhelyek öt kilométeres körzetében lévő elárusítóhelyekre korlátozódik, a vevőknek már nem kell kényelmi díjat fizetniük, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) viszonteladói azonban jutalékot kapnak. A változás a személyautókat és a 3,5 tonna alatti tehergépkocsikat, buszokat és lakóautókat érinti. Az autópálya-matricák internetes vásárlásának egyre nagyobb része terelődhet a NÚSZ mobiltelefonra optimalizált honlapjára. A részletekbe Bartal Tamás, a társaság elnök-vezérigazgatója avatta be a Világgazdaságot.
Mi volt a fő gond az internetes, esetenként appot is kínáló viszonteladókkal?
Mindenekelőtt azt tapasztaltuk, hogy pofátlanul magas kényelmi díjat számoltak fel. Sajnos a korábbi szabályozás nem szabályozta a kényelmi díjat, így annak felső határt sem szabott. Ezért, némi mérlegelés után drasztikus megoldást választott a kormányzat: egyáltalán nem lesz kényelmi díj. Ennek betartását ellenőrizzük is, sőt egyre szigorúbbak leszünk, mert a tilalmat egyes online értékesítők igyekeznek kikerülni. Például díjat kérnek az alkalmazás használatáért, vagy kitalálnak más díjat.
Jellemzően mekkora kényelmi díjat szedtek az ügynökök?
A nagyságát részben a matrica árának százalékában határozták meg, de az online ügynökök lehúzós típusa döntően valamekkora abszolút összeget kért. Nagyon durva összegeket láttunk a több száz forinttól a több tízezerig.
Volt, hogy egy 60 ezer forintos matricára rátettek egy közel 40 ezer forintos kényelmi díjat. Ez már a lehúzás hardcore szintje.
A legnagyobb tétel, amelyről tudunk, egy D2-es éves, országos autópálya-matricához kapcsolódó 48 770 forint volt. Ezt a gyakorlatot mindenképpen tiltjuk és üldözzük.
Mekkora a NÚSZ-on kívüli eladók piaci részesedése?
Évente körülbelül 15 millió matricát adunk el. Ezen belül folyamatosan nő a saját weboldalunk forgalma, ránk nagyjából a teljes online forgalom 30 százaléka jut. Azt gondolom, hogy mivel a mostani változás miatt szűkült az értékesítők köre, például az említett bódésokkal, továbbá mert sok online kereskedőnek már nem éri meg a forgalmazás az új korlátokkal, tiltásokkal, az ellenőrzéseinkkel, jócskán vissza fog esni a NÚSZ-on kívüli e-matrica-eladás. Reményeim szerint a mienk akár 50 százalékig is nő.
A kényelmi díjtól eltekintve megfelelő volt az online értékesítés?
Gyakran nem. A viszonteladók többsége természetesen tisztességes módon járt el, de a lehúzós ügynökök a NÚSZ weblapján elérhető szolgáltatásoknak töredékét sem kínálták, amit kínáltak, azt sem teljesítették feltétlenül, lényegében tehát meg is tévesztették az ügyfeleiket. Tulajdonképpen ez volt a legfontosabb, ami miatt a NÚSZ úgy döntött, hogy rendet tesz a területen. Főleg, mivel a saját, ráadásul ingyenes szolgáltatásunk is példázza, hogy lehet az ügyfél számára kényelmes, korrekt és megbízható módon is értékesíteni az e-matricát. Ezzel szemben sok internetes eladás esetében gond volt és van például a reklamáció kezelésével, a csere és a visszatérítés hiányával. Találtunk portált és appot, amely olyan információt ígér, amelyet még elvben sem tud teljesíteni. Például, hogy nyilvántartja az ügyfél korábbi években történt matricavásárlásait. Pedig ezt csak a nála vásárolt matricák esetében tudja megtenni, arra már nem lát rá, hogy a vevője korábban mely más eladóktól milyen matricát szerzett be. Egyes online ügynökök azt is ígérték, hogy meg tudják mondani, hogy az ügyfélnek milyen matricája van. Azonban nem tudhatják, hiszen nem állnak a rendelkezésükre a szükséges adatok. Ez már az ügyfél megtévesztése is lehet. Némely ügynök mindezt még hirdetésben is kínálta azért, hogy a kereséskor az ő ajánlatuk ugorjon fel elsőnek.
Mekkora jutalékot kapnak ezentúl az online értékesítők a NÚSZ-tól?
Másfél százalékot a Nemzeti Mobilfizetési Szolgáltatón keresztül.
Miért kellett szűkíteni a személyes vásárlás lehetőségeit?
Ennek az értékesítésnek alapvetően két fajtája volt. Az egyik a benzinkutas eladás, ezzel semmiféle gond nem volt sem ügyfélélményben, sem megbízhatóság szempontjából. Ezeket nem korlátoztuk semmiben. Azonban szeptember 1-jével eltöröltük azt a komoly jutalékot, amelyet nekik eddig a magyar állam fizetett a matrica terítéséért. Mindamellett a benzinkutas matricaértékesítéssel elégedettek vagyunk, és az együttműködés kiváló a nagy kúthálózatokkal és a kisebb kutakkal is.
Más a helyzet a fizikai értékesítők másik csoportjával.
Ha valaki látta ezeket az országszerte felbukkant, rozzant, lerobbant bódékat, akkor megérti, miért nem engedjük az autósok ilyen méltatlan körülmények közötti kiszolgálását.
Ezt a benzinkutaktól eltérő rendszert egyedül a határátkelők öt kilométeres körzetében engedtük meg, de ott is komoly változásokat tervezünk. Egységes arculatot várunk el a mostani eklektikus külső helyett, és egységes eljárásrendet is. Hosszú távon is fenn kívánjuk tartani a határ menti értékesítést, mert a beérkező külföldiek megszokták, hogy hol vásárolják meg a matricájukat.
A jutalék kapcsán azonban lesz egy kivétel: a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-nek a magyar állam továbbra is fizet jutalékot, de az eddiginél sokkal kisebbet. Amíg ugyanis nem hirdetik ki a koncessziót, addig állami oldalról ez a társaság fogja össze az állami online értékesítések rendszerét.
Mi az, amit a NÚSZ nyújt az autósoknak?
Összességben a NÚSZ saját online vásárlási felületén, regisztrációval éri meg a legjobban e-matricát vásárolni. A regisztrált ügyfélként történő vásárlás esetén ugyanis:
Látható tehát, hogy nincs annál jobb, mint a mi, mobilra optimalizált, egyszerű weboldalunk. Ez hivatalos és megbízható forrás. Itt a vásárláskor garantáltan semmilyen rejtett költség nem merül fel, és csak nálunk elérhetők olyan információk (pl. kettős vásárlás megelőzése), amelyek az utazóközönséget segítik a megfelelő matricavásárlásban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.