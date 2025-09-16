Deviza
felújítás
Bahart
Tihanyi-rév
Balaton
Szántód

Kiírták a közbeszerzést, teljesen átépítik a Balaton két legszebb kikötőjét – ez az öblöket is érinteni fogja

Keresik a kivitelezőt a Szántód és Tihany közötti kompkikötők komplex megújításához. A Balaton két kulcsfontosságú kikötője fog megújulni.
VG
2025.09.16, 20:26
Frissítve: 2025.09.16, 20:34

Keresik a kivitelezőt a Szántód és Tihany közötti kompkikötők komplex megújításához, a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) már kis is írta a feltételes közbeszerzést. Október 27-ig várják az ajánlatokat.

Balaton Tihany, Tihanyi rév, kikötő
A Tihanyi rév és a Szántódi rév a Balaton két legszebb kikötője lesz / Fotó: Fülöp Ildikó / Veszprém Megyei Napló

A tervek szerint a Dianóczki János vezetése alatt, 1967-ben épült két kiemelt építészeti emlék, a tihanyi és a szántódi kikötő várója kaphatja vissza eredeti eleganciáját és gazdagodhat újabb funkciókkal. A feltételes közbeszerzésként kiírt projekthez a terveket a BORD Építész Stúdió készítette – adta hírül a Magyar Építők.

„A szántódi kompkikötő esetében tervünkben helyreállítjuk a 60-as években épült, hiperbolikus-paraboloid formájú vasbeton héjszerkezetű utasvárót, mely a jövőben is a kikötő ikonikus eleme marad. Kiemeljük a hely egyik legszebb természeti értékét, a nádas látványát. Egy levegőbe vezető kilátó útvonal létesítése által ráláthatunk majd a vízre, a nádasra és teljes kikötőre, valamint kisétálhatunk a mólóra. A szükséges kiszolgáló funkciókat tartalmazó új épületegység L alakban megtört tömege szorosan kapcsolódik a sétaúthoz és egyszerű térfalat képez a kikötő és a nádas között” – derül ki a tervekből.

A Tihany-Szántód-rév komplex megújításához a kivitelezőt két részfeladatra bontva keresik, azonban mindkét elemnél azonos feladatok várják a kivitelezőket:

  • építészet,
  • tartószerkezet (statika),
  • belsőépítészet,
  • gépészet (víz, csatorna, fűtés-hűtés, szellőzés),
  • elektromos (erősáramú hálózatok; gyengeáramú hálózatok, tűzjelző, IT, AV technika, biztonságtechnika),
  • külső közmű (víz-, és csatorna, gázellátás, elektromos energia, kapcsolódó infrastruktúra),
  • közlekedés, út- és térburkolatok,
  • kertépítés,
  • rehabilitációs környezetrendezés (akadálymentesítés) és
  • vízépítési munkálatok, függőleges és rézsűs partfalak építése.

Az öblöket is érinteni fogják a munkálatok

A kiírás igencsak komoly vízépítési munkarészeket is tartalmaz, mely szerint a szántódi kikötői medence teljes körű átépítése során a nyugati oldalon meglépő partvédőmű bontása, új partvédőmű építése szükséges függőleges és rézsűs kialakítással, illetve a keleti oldalon a meglévő szerkezet szélesítése történhet meg új függőleges partfal és rézsűs partvédőmű kialakításával.

Habár a tihanyi öbölben a már meglévő partvédőmű paraméterei nem változnak, kőszórás pótlására és a rézsűs partfal megerősítésére itt is szükség lesz.

