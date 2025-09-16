Kiírták a közbeszerzést, teljesen átépítik a Balaton két legszebb kikötőjét – ez az öblöket is érinteni fogja

Keresik a kivitelezőt a Szántód és Tihany közötti kompkikötők komplex megújításához, a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) már kis is írta a feltételes közbeszerzést. Október 27-ig várják az ajánlatokat.
A tervek szerint a Dianóczki János vezetése alatt, 1967-ben épült két kiemelt építészeti emlék, a tihanyi és a szántódi kikötő várója kaphatja vissza eredeti eleganciáját és gazdagodhat újabb funkciókkal. A feltételes közbeszerzésként kiírt projekthez a terveket a BORD Építész Stúdió készítette – adta hírül a Magyar Építők.
„A szántódi kompkikötő esetében tervünkben helyreállítjuk a 60-as években épült, hiperbolikus-paraboloid formájú vasbeton héjszerkezetű utasvárót, mely a jövőben is a kikötő ikonikus eleme marad. Kiemeljük a hely egyik legszebb természeti értékét, a nádas látványát. Egy levegőbe vezető kilátó útvonal létesítése által ráláthatunk majd a vízre, a nádasra és teljes kikötőre, valamint kisétálhatunk a mólóra. A szükséges kiszolgáló funkciókat tartalmazó új épületegység L alakban megtört tömege szorosan kapcsolódik a sétaúthoz és egyszerű térfalat képez a kikötő és a nádas között” – derül ki a tervekből.
A Tihany-Szántód-rév komplex megújításához a kivitelezőt két részfeladatra bontva keresik, azonban mindkét elemnél azonos feladatok várják a kivitelezőket:
A kiírás igencsak komoly vízépítési munkarészeket is tartalmaz, mely szerint a szántódi kikötői medence teljes körű átépítése során a nyugati oldalon meglépő partvédőmű bontása, új partvédőmű építése szükséges függőleges és rézsűs kialakítással, illetve a keleti oldalon a meglévő szerkezet szélesítése történhet meg új függőleges partfal és rézsűs partvédőmű kialakításával.
Habár a tihanyi öbölben a már meglévő partvédőmű paraméterei nem változnak, kőszórás pótlására és a rézsűs partfal megerősítésére itt is szükség lesz.
Balatonbogláron már jól látszik, mennyire leapadt a Balaton. 2022 után ismételten rendkívüli aszály pusztított Magyarországon, és bár a Dunántúl egyes részein kevésbé volt súlyos a csapadékhiány, mint az ország középső és keleti tájain, a Balaton ezúttal is megsínylette a száraz nyári hónapokat.
A vízszint több tíz centiméterrel alacsonyabb a nyár eleji állásnál, ennek mostanra látható jelei is vannak, a part menti részek ugyanis többfelé teljesen kiszáradtak, mint ahogy ezt Balatonbogláron le is fényképezték. A két fotó között két hónap különbség van, és a másodikon látszik, hogy most száraz lábbal lehet sétálgatni a strand korábbi szakaszain.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.