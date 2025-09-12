Kijózanító fotó: így tűnt el a víz a Balatonból nyolc hét alatt – lényegében kiszáradt az egyik legnépszerűbb strand

Balatonbogláron már jól látszik, mennyire leapadt a Balaton. 2022 után ismételten rendkívüli aszály pusztított Magyarországon, és bár a Dunántúl egyes részein kevésbé volt látványos a csapadékhiány, mint az ország középső és keleti tájain, a Balaton ezúttal is megsínylette a száraz nyári hónapokat – írja az Infostart.

Tavasszal ilyen volt a boglári Balaton-part / Fotó: Szira Erika / Facebook

A vízszint több tíz centiméterrel alacsonyabb a nyár eleji állásnál, ennek mostanra látható jelei is vannak, a part menti részek ugyanis többfelé teljesen kiszáradtak, mint ahogy ezt Balatonbogláron le is fényképezték. A két fotó között két hónap különbség van, és mint látszik, a másodikon most száraz lábbal lehet sétálgatni a strand korábbi szakaszain.

Az elmúlt napok csapadékos időjárása várhatóan javítani fog a helyzeten, a növekedés azonban lassú folyamat, míg az aszály és a meleg miatt két hét alatt 8 centimétert apadt a víz, addig az elmúlt napok esőzése csupán 2-3 centimétert jelentett.

Most így fest a boglári Balaton-part / Fotó: Szira Erika / Facebook

Szakértő: nem tragikus a helyzet a Balatonnál, de lehetnek nehézségek

Legnagyobb tavunk vízszintje idén augusztus végére 70 centiméterre süllyedt – ez az alacsony vízállás a Balatonon valóban kevesebb a megszokottnál, de közel sem drámai a helyzet. Rozner György, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóhelyettese a Zaol Zala vármegyei hírportálnak úgy nyilatkozott: a tó életében természetes, hogy a vízszint időnként csökken, sőt, bizonyos szempontból kifejezetten jót is tesz a környezetnek.

A szakértő szerint

egy átlagos évben a nyár végére 85 és 90 centiméter körül mozog a Balaton vízszintje. Jelenleg 70 centin áll, ami ugyan 15-20 centis eltérés, azonban a tó hatalmas kiterjedését tekintve ez is óriási vízmennyiséget jelent.

A közelmúltban voltak ennél alacsonyabb szintek is: 2003-ban például 57 centimétert mértek, ami valóban kritikusnak számított.

Rozner György aláhúzta, hogy a Balaton akár napi egy centit is veszíthet vízszintjéből a forró, száraz nyári napokon. Ha tavasszal 120 centivel indul a szezon, a nagy melegek végére könnyen elpárologhat belőle 60-70 centi víz.