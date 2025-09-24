Deviza
Brutális, ami kiderült Budapestről: itt a jelentés, lelepleződött az igazság a pénzügyeiről – Karácsony Gergelynek órákon belül magyarázatot kell adnia

Végre megjelent a kormányzat hónapok óta készülő jelentése. Ez alapján Budapest költségvetése kritikus állapotban van, sokkoló megállapítások olvashatók benne. Most azt kérdezik Karácsony Gergelytől, mikor tájékoztatja minderről a budapestieket is.
Hecker Flórián
2025.09.24., 07:41
Fotó: MTI

Itt vannak az első megállapítások a főváros valódi pénzügyi helyzetével kapcsolatban – közölte közösségi oldalán a közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes.

budapest költségvetése, KARÁCSONY Gergely
Budapest költségvetése: Karácsony Gergelynek órákon belül magyarázatot kell adnia / Fotó: Balogh Zoltán / MTI 

Latorczai Csaba egyúttal megosztotta a kormányzat hónapok óta készülő jelentésének összefoglalóját is. Ennek fő megállapítása, hogy 2023 végére Budapest technikai csődbe került, de ezt a helyzetet pénzügyi trükkökkel próbálta meg elfedni a városvezetés.

Budapest költségvetése: Karácsony Gergelynek órákon belül magyarázatot kell adnia

A politikus a megállapított körülményekről készült videós beszámolója itt tekinthető meg. Ennek nyilvánosságra hozása azért is aktuális, mert szerdán 9 órától ülésezik a fővárosi közgyűlés, amelyen borítékolható, hogy így téma lesz a kormányzati dokumentum.

Ennek következtetéseire muszáj reagálnia Karácsony Gergely főpolgármesternek, hiszen egyebek mellett az is olvasható, hogy

  1.  a költségvetési hiány állandósult, 2019 óta Budapest többet költ, mint amennyi bevétele van,
  2. a működést kényszerhitelekkel tartják fenn,
  3. rendszeresen pénz kényszerítenek ki a városi cégektől,
  4. közben a közösségi közlekedésben három év alatt 600 milliárd forintnyi forráshiány halmozódott fel.
  5. A szolidaritási hozzájárulás elszámolása nem tükrözi a valóságot,
  6. több százra rúg az egyajánlatos közbeszerzések száma. 

Főpolgármester úr! Ön pontosan tudja, hogy Budapest pénzügyei válságos helyzetben vannak.

Mikor mondja el végre a budapestieknek is?

– tette fel a kérdést Latorczai Csaba.

Kormányzati jelentés: így rejtette e la főváros, hogy csődben van

A kormányzati honlapra kikerült, 14 oldalas összefoglaló először is felidézte, hogy Budapest Főváros Önkormányzata valós pénzügyi-gazdasági helyzetének megismerése érdekében a kormány és Budapest Főváros Önkormányzata közti első megbeszélése 2025. június 10-én zajlott le. Ezen főpolgármester és az önkormányzat főigazgatója vett részt. A kormány kérésére ígéretet tettek rá, hogy hozzáférést biztosít az intézményei és cégei gazdálkodási adataihoz.

Ezek után jelölték ki a szakértőket Budapest pénzügyi-gazdasági helyzetének átvilágítására, akik az eddig rendelkezésükre bocsátott dokumentumok és információk alapján folyamatosan dolgoznak a rájuk bízott feladat végrehajtásán. Ennek megfelelően a dokumentumban felsorolt megállapítások jelenleg még nem tekinthetők véglegesnek.

Azt azonban kijelenthető, hogy a főváros pénzügyi helyzete öt éve folyamatosan romlik. Pénzeszközeinek állománya a korábbi értékek töredékére csökkent, likviditását csak a BKK Zrt. és a BKV Zrt. finanszírozása egy részének
következő évre halasztásával tudta eddig biztosítani (faktoring szerződéssel). Erre azonban 2025-ben jogszabályi rendelkezés alapján már nincs lehetősége.

Bár adósságállománya 2021 végétől lassú ütemben, de csökkenő tendenciát mutat, ugyanakkor működési költségeinek egyre nagyobb hányadát likvidhitel felvételével képes csak fedezni. Különösen aggasztó, hogy Budapest már nem tudja kifizetni a terheit, 

a szeptember 10-től indult iparűzési adó befizetések önmagukban nem elegendőek a főváros pénzügyi helyzetének stabilizálásához.

Ennek háttere, hogy Budapest folyamatosan olyan forrásokkal számolt, amelyek valójában nem álltak rendelkezésére és ezzel párhuzamosan túlságosan magas kiadásokat terveztek be. "Összességében kijelenthető, hogy a Fővárosi Önkormányzat vezetése nem tervezi meg kellő megalapozottsággal a költségvetési kiadások teljesítésére szánt forrásokat" – áll a dokumentumban. 

A legégetőbb ügy a technikai csőd. A szakértők szerint ez a problémát úgy hidalta át a városháza, hogy

  • 2022-ig döntő mértékben a felhalmozási tartalékokat élt fel,
  • majd 2023-tól tulajdonosi helyzetéből adódóan kényszer-finanszíroztatta saját magát a szervezeteivel,
  • sőt, 2024-től a szolidaritási hozzájárulással összefüggő vitán keresztül az államot is bevonta ebbe a kényszerhitelezési „konstrukcióba”.

Most ott tartanak, hogy 2025 szeptemberére gyakorlatilag már elköltötték a 2026. évi költségvetés közel egynegyedét. 

