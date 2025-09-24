Brutális, ami kiderült Budapestről: itt a jelentés, lelepleződött az igazság a pénzügyeiről – Karácsony Gergelynek órákon belül magyarázatot kell adnia

Itt vannak az első megállapítások a főváros valódi pénzügyi helyzetével kapcsolatban – közölte közösségi oldalán a közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes.

Budapest költségvetése: Karácsony Gergelynek órákon belül magyarázatot kell adnia / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Latorczai Csaba egyúttal megosztotta a kormányzat hónapok óta készülő jelentésének összefoglalóját is. Ennek fő megállapítása, hogy 2023 végére Budapest technikai csődbe került, de ezt a helyzetet pénzügyi trükkökkel próbálta meg elfedni a városvezetés.

Budapest költségvetése: Karácsony Gergelynek órákon belül magyarázatot kell adnia

A politikus a megállapított körülményekről készült videós beszámolója itt tekinthető meg. Ennek nyilvánosságra hozása azért is aktuális, mert szerdán 9 órától ülésezik a fővárosi közgyűlés, amelyen borítékolható, hogy így téma lesz a kormányzati dokumentum.

Ennek következtetéseire muszáj reagálnia Karácsony Gergely főpolgármesternek, hiszen egyebek mellett az is olvasható, hogy

a költségvetési hiány állandósult, 2019 óta Budapest többet költ, mint amennyi bevétele van, a működést kényszerhitelekkel tartják fenn, rendszeresen pénz kényszerítenek ki a városi cégektől, közben a közösségi közlekedésben három év alatt 600 milliárd forintnyi forráshiány halmozódott fel. A szolidaritási hozzájárulás elszámolása nem tükrözi a valóságot, több százra rúg az egyajánlatos közbeszerzések száma.

Főpolgármester úr! Ön pontosan tudja, hogy Budapest pénzügyei válságos helyzetben vannak.

Mikor mondja el végre a budapestieknek is?

– tette fel a kérdést Latorczai Csaba.

Kormányzati jelentés: így rejtette e la főváros, hogy csődben van

A kormányzati honlapra kikerült, 14 oldalas összefoglaló először is felidézte, hogy Budapest Főváros Önkormányzata valós pénzügyi-gazdasági helyzetének megismerése érdekében a kormány és Budapest Főváros Önkormányzata közti első megbeszélése 2025. június 10-én zajlott le. Ezen főpolgármester és az önkormányzat főigazgatója vett részt. A kormány kérésére ígéretet tettek rá, hogy hozzáférést biztosít az intézményei és cégei gazdálkodási adataihoz.

Ezek után jelölték ki a szakértőket Budapest pénzügyi-gazdasági helyzetének átvilágítására, akik az eddig rendelkezésükre bocsátott dokumentumok és információk alapján folyamatosan dolgoznak a rájuk bízott feladat végrehajtásán. Ennek megfelelően a dokumentumban felsorolt megállapítások jelenleg még nem tekinthetők véglegesnek.