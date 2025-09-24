Brutális, ami kiderült Budapestről: itt a jelentés, lelepleződött az igazság a pénzügyeiről – Karácsony Gergelynek órákon belül magyarázatot kell adnia

Itt vannak az első megállapítások a főváros valódi pénzügyi helyzetével kapcsolatban – közölte közösségi oldalán a közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes.
Latorczai Csaba egyúttal megosztotta a kormányzat hónapok óta készülő jelentésének összefoglalóját is. Ennek fő megállapítása, hogy 2023 végére Budapest technikai csődbe került, de ezt a helyzetet pénzügyi trükkökkel próbálta meg elfedni a városvezetés.
A politikus a megállapított körülményekről készült videós beszámolója itt tekinthető meg. Ennek nyilvánosságra hozása azért is aktuális, mert szerdán 9 órától ülésezik a fővárosi közgyűlés, amelyen borítékolható, hogy így téma lesz a kormányzati dokumentum.
Ennek következtetéseire muszáj reagálnia Karácsony Gergely főpolgármesternek, hiszen egyebek mellett az is olvasható, hogy
Főpolgármester úr! Ön pontosan tudja, hogy Budapest pénzügyei válságos helyzetben vannak.
Mikor mondja el végre a budapestieknek is?
– tette fel a kérdést Latorczai Csaba.
A kormányzati honlapra kikerült, 14 oldalas összefoglaló először is felidézte, hogy Budapest Főváros Önkormányzata valós pénzügyi-gazdasági helyzetének megismerése érdekében a kormány és Budapest Főváros Önkormányzata közti első megbeszélése 2025. június 10-én zajlott le. Ezen főpolgármester és az önkormányzat főigazgatója vett részt. A kormány kérésére ígéretet tettek rá, hogy hozzáférést biztosít az intézményei és cégei gazdálkodási adataihoz.
Ezek után jelölték ki a szakértőket Budapest pénzügyi-gazdasági helyzetének átvilágítására, akik az eddig rendelkezésükre bocsátott dokumentumok és információk alapján folyamatosan dolgoznak a rájuk bízott feladat végrehajtásán. Ennek megfelelően a dokumentumban felsorolt megállapítások jelenleg még nem tekinthetők véglegesnek.
Azt azonban kijelenthető, hogy a főváros pénzügyi helyzete öt éve folyamatosan romlik. Pénzeszközeinek állománya a korábbi értékek töredékére csökkent, likviditását csak a BKK Zrt. és a BKV Zrt. finanszírozása egy részének
következő évre halasztásával tudta eddig biztosítani (faktoring szerződéssel). Erre azonban 2025-ben jogszabályi rendelkezés alapján már nincs lehetősége.
Bár adósságállománya 2021 végétől lassú ütemben, de csökkenő tendenciát mutat, ugyanakkor működési költségeinek egyre nagyobb hányadát likvidhitel felvételével képes csak fedezni. Különösen aggasztó, hogy Budapest már nem tudja kifizetni a terheit,
a szeptember 10-től indult iparűzési adó befizetések önmagukban nem elegendőek a főváros pénzügyi helyzetének stabilizálásához.
Ennek háttere, hogy Budapest folyamatosan olyan forrásokkal számolt, amelyek valójában nem álltak rendelkezésére és ezzel párhuzamosan túlságosan magas kiadásokat terveztek be. "Összességében kijelenthető, hogy a Fővárosi Önkormányzat vezetése nem tervezi meg kellő megalapozottsággal a költségvetési kiadások teljesítésére szánt forrásokat" – áll a dokumentumban.
A legégetőbb ügy a technikai csőd. A szakértők szerint ez a problémát úgy hidalta át a városháza, hogy
Most ott tartanak, hogy 2025 szeptemberére gyakorlatilag már elköltötték a 2026. évi költségvetés közel egynegyedét.
