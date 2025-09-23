Karácsony megijedt a taxisok haragjától, az utolsó pillanatban félrerántotta a kormányt – így se ússza meg a holnapi sztrájkot, Vitézy mentheti meg

Szerdán ismét utcára vonulnak a taxisok Budapesten, mert szerintük a fővárosi taxirendelet tervezett módosítása olyan elemeket tartalmaz, amelyekről korábban nem volt érdemi egyeztetés. A demonstráció több helyszínt is érint, így forgalomlassításra és torlódásokra kell számítani.
Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke a 24.hu-hoz eljuttatott levelében úgy fogalmazott: a tervezet „megdöbbentő és vérlázító”, mert a legtöbb pont nem a taxisok érdekében született. Szerinte a Főváros a szakma feje fölött döntött, ráadásul az eredeti célként emlegetett létszámstop és tarifaemelés egyáltalán nem szerepel az előterjesztésben.
Ebből elég volt! Vagy fontosak lesznek a taxisok kérései, vagy radikálisabb tárgyalási módszerekhez folyamodunk
– hangsúlyozta Kiss, aki szerint az érvek és a szép szavak ideje lejárt.
Ez nem az első tüntetés idén: januárban a Hősök terén több mint száz taxis demonstrált a személyszállítást érintő adószabályok szigorítása ellen.
A mostani vitás pontokról Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője is megszólalt a Facebookon. Kiemelte, hogy bár számos javaslat indokolt, két terület különösen nagy felháborodást váltott ki:
Vitézy hozzátette, hogy a városvezetés a kritikák hatására már vállalta: a módosított előterjesztés szerint csak 8 büntetőpont felett merülne fel a jogosítvány-bevonás javaslata. Ugyanakkor az írásos változatot még nem nyújtotta be a főpolgármester, ezért a Podmaniczky Mozgalom csak akkor támogatja az előterjesztést, ha ez megtörténik.
Ez aztán szűk egy órával ezelőtt bekövetkezett: a főpolgármester benyújtotta a módosítási javaslatát, amely eltörli az adatszolgáltatási kötelezettséget és nulla helyett 8 büntetőpont felett javasol szankciót.
Karácsony Gergely tehát az utolsó pillanatban félrerántotta a kormányt Vitézy Dávid hathatós segítségével.
A taxisok szerdai akciója viszont egyszerre szól az egyeztetés hiányáról, a szigorításokról és az egzisztenciális kockázatokról. A kérdés most az, hogy a nyomásgyakorlás hatására, milyen változásokra nyílik esély a taxisok előtt, asztara kerülhet-e például a régóta szorgalmazott tarifaemelés.
Taxis tarifák: tényleg olcsó a magyar taxi az európaiakhoz képest?
A budapesti taxisok nemrégiben arról tárgyaltak a főváros vezetésével, hogy indokoltnak tartják az áremelést. A jelenleg érvényes taxis tarifák változnának, az 1100 forintos alapdíj helyett 1400 forintot tartanának indokoltnak, 440 forintról 560 forintra nőne a kilométerdíj, és 110 forintról 140 forintra a percdíj. Ez 27 százalékos áremelés lenne. Megnéztük, hogyan viszonyul ez az összeg az európai árakhoz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.