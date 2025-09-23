Deviza
EUR/HUF390.02 +0.2% USD/HUF330.14 +0.1% GBP/HUF446.23 +0.13% CHF/HUF417.01 +0.21% PLN/HUF91.55 +0.12% RON/HUF76.77 +0.12% CZK/HUF16.09 +0.19% EUR/HUF390.02 +0.2% USD/HUF330.14 +0.1% GBP/HUF446.23 +0.13% CHF/HUF417.01 +0.21% PLN/HUF91.55 +0.12% RON/HUF76.77 +0.12% CZK/HUF16.09 +0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,804.66 -0.49% MTELEKOM1,834 +0.77% MOL2,704 -0.59% OTP28,580 -1.41% RICHTER10,030 0% OPUS548 +3.59% ANY7,380 +0.82% AUTOWALLIS156 +1.96% WABERERS5,060 -0.78% BUMIX9,329.07 +1.19% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,144.95 -0.04% BUX98,804.66 -0.49% MTELEKOM1,834 +0.77% MOL2,704 -0.59% OTP28,580 -1.41% RICHTER10,030 0% OPUS548 +3.59% ANY7,380 +0.82% AUTOWALLIS156 +1.96% WABERERS5,060 -0.78% BUMIX9,329.07 +1.19% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,144.95 -0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
budapesti közlekedés
Karácsony Gergely
taxis rendelet
taxistüntetés
Vitézy Dávid

Karácsony megijedt a taxisok haragjától, az utolsó pillanatban félrerántotta a kormányt – így se ússza meg a holnapi sztrájkot, Vitézy mentheti meg

A szakmai szervezetek szerint a javaslat nem a taxisok érdekeit szolgálja, miközben a főváros a visszaélések felszámolását hangsúlyozza. Szerdán több helyszínen demonstrálnak a taxisok Budapesten a fővárosi rendeletmódosítás ellen. Karácsony Gergely az utolsó pillanatban visszakozott.
VG
2025.09.23., 20:25
Fotó: Világgazdaság

Szerdán ismét utcára vonulnak a taxisok Budapesten, mert szerintük a fővárosi taxirendelet tervezett módosítása olyan elemeket tartalmaz, amelyekről korábban nem volt érdemi egyeztetés. A demonstráció több helyszínt is érint, így forgalomlassításra és torlódásokra kell számítani.

taxis
Szerdán több helyszínen demonstrálnak a taxisok Budapesten a fővárosi rendeletmódosítás ellen / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke a 24.hu-hoz eljuttatott levelében úgy fogalmazott: a tervezet „megdöbbentő és vérlázító”, mert a legtöbb pont nem a taxisok érdekében született. Szerinte a Főváros a szakma feje fölött döntött, ráadásul az eredeti célként emlegetett létszámstop és tarifaemelés egyáltalán nem szerepel az előterjesztésben.

Ebből elég volt! Vagy fontosak lesznek a taxisok kérései, vagy radikálisabb tárgyalási módszerekhez folyamodunk 

– hangsúlyozta Kiss, aki szerint az érvek és a szép szavak ideje lejárt.

Ez nem az első tüntetés idén: januárban a Hősök terén több mint száz taxis demonstrált a személyszállítást érintő adószabályok szigorítása ellen.

Politikai vihar a taxisrendelet körül

A mostani vitás pontokról Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője is megszólalt a Facebookon. Kiemelte, hogy bár számos javaslat indokolt, két terület különösen nagy felháborodást váltott ki:

  • Az online adatszolgáltatásnál a taxisoknak 24 órában kellene minden fuvar teljes címadatait megosztaniuk, ami adatvédelmi aggályokat vet fel.
  • A főpolgármesteri terv szerint pedig bármilyen közlekedési kihágás után bevonnák a taxis engedélyeket, ami szerinte túlzottan kockázatos, hiszen egy kisebb hiba miatt is egzisztenciát lehetne veszíteni.

Vitézy hozzátette, hogy a városvezetés a kritikák hatására már vállalta: a módosított előterjesztés szerint csak 8 büntetőpont felett merülne fel a jogosítvány-bevonás javaslata. Ugyanakkor az írásos változatot még nem nyújtotta be a főpolgármester, ezért a Podmaniczky Mozgalom csak akkor támogatja az előterjesztést, ha ez megtörténik.

Ez aztán szűk egy órával ezelőtt bekövetkezett: a főpolgármester benyújtotta a módosítási javaslatát, amely eltörli az adatszolgáltatási kötelezettséget és nulla helyett 8 büntetőpont felett javasol szankciót.

Karácsony Gergely tehát az utolsó pillanatban félrerántotta a kormányt Vitézy Dávid hathatós segítségével. 

A taxisok szerdai akciója viszont egyszerre szól az egyeztetés hiányáról, a szigorításokról és az egzisztenciális kockázatokról. A kérdés most az, hogy a nyomásgyakorlás hatására, milyen változásokra nyílik esély a taxisok előtt, asztara kerülhet-e például a régóta szorgalmazott tarifaemelés.

Taxis tarifák: tényleg olcsó a magyar taxi az európaiakhoz képest?

A budapesti taxisok nemrégiben arról tárgyaltak a főváros vezetésével, hogy indokoltnak tartják az áremelést. A jelenleg érvényes taxis tarifák változnának, az 1100 forintos alapdíj helyett 1400 forintot tartanának indokoltnak, 440 forintról 560 forintra nőne a kilométerdíj, és 110 forintról 140 forintra a percdíj. Ez 27 százalékos áremelés lenne. Megnéztük, hogyan viszonyul ez az összeg az európai árakhoz.

 

Országszerte

Országszerte
968 cikk

 

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Donald Trump

Magyarországnak üzent Trump az orosz olaj miatt? Szijjártó Péter élő adásban magyarázta el, mi történt – videón a fordulat

Donald Trump volt amerikai elnök ismét bírálta az európai országokat az orosz energiahordozók vásárlása miatt, miközben kilátásba helyezett szigorúbb szankciókat Moszkvával szemben.
2 perc
Karácsony Gergely

Karácsony megijedt a taxisok haragjától, az utolsó pillanatban félrerántotta a kormányt – így se ússza meg a holnapi sztrájkot, Vitézy mentheti meg

A szakmai szervezetek szerint a javaslat nem a taxisok érdekeit szolgálja, miközben a főváros a visszaélések felszámolását hangsúlyozza.
13 perc
ukrán energiaellátás

Ukrán fűtési szezon: készülnek az energiacégek, készenlétben a hadsereg 

A korábbi vészjósló előrejelzések ellenére a gázkészletek megközelítik a stratégiai célszintet, és a villamosenergia-rendszer is stabilabb, mint tavaly.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu