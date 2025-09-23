Karácsony megijedt a taxisok haragjától, az utolsó pillanatban félrerántotta a kormányt – így se ússza meg a holnapi sztrájkot, Vitézy mentheti meg

Szerdán ismét utcára vonulnak a taxisok Budapesten, mert szerintük a fővárosi taxirendelet tervezett módosítása olyan elemeket tartalmaz, amelyekről korábban nem volt érdemi egyeztetés. A demonstráció több helyszínt is érint, így forgalomlassításra és torlódásokra kell számítani.

Szerdán több helyszínen demonstrálnak a taxisok Budapesten a fővárosi rendeletmódosítás ellen / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke a 24.hu-hoz eljuttatott levelében úgy fogalmazott: a tervezet „megdöbbentő és vérlázító”, mert a legtöbb pont nem a taxisok érdekében született. Szerinte a Főváros a szakma feje fölött döntött, ráadásul az eredeti célként emlegetett létszámstop és tarifaemelés egyáltalán nem szerepel az előterjesztésben.

Ebből elég volt! Vagy fontosak lesznek a taxisok kérései, vagy radikálisabb tárgyalási módszerekhez folyamodunk

– hangsúlyozta Kiss, aki szerint az érvek és a szép szavak ideje lejárt.

Ez nem az első tüntetés idén: januárban a Hősök terén több mint száz taxis demonstrált a személyszállítást érintő adószabályok szigorítása ellen.

Politikai vihar a taxisrendelet körül

A mostani vitás pontokról Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője is megszólalt a Facebookon. Kiemelte, hogy bár számos javaslat indokolt, két terület különösen nagy felháborodást váltott ki:

Az online adatszolgáltatásnál a taxisoknak 24 órában kellene minden fuvar teljes címadatait megosztaniuk, ami adatvédelmi aggályokat vet fel.

A főpolgármesteri terv szerint pedig bármilyen közlekedési kihágás után bevonnák a taxis engedélyeket, ami szerinte túlzottan kockázatos, hiszen egy kisebb hiba miatt is egzisztenciát lehetne veszíteni.

Vitézy hozzátette, hogy a városvezetés a kritikák hatására már vállalta: a módosított előterjesztés szerint csak 8 büntetőpont felett merülne fel a jogosítvány-bevonás javaslata. Ugyanakkor az írásos változatot még nem nyújtotta be a főpolgármester, ezért a Podmaniczky Mozgalom csak akkor támogatja az előterjesztést, ha ez megtörténik.

Ez aztán szűk egy órával ezelőtt bekövetkezett: a főpolgármester benyújtotta a módosítási javaslatát, amely eltörli az adatszolgáltatási kötelezettséget és nulla helyett 8 büntetőpont felett javasol szankciót.

Karácsony Gergely tehát az utolsó pillanatban félrerántotta a kormányt Vitézy Dávid hathatós segítségével.

A taxisok szerdai akciója viszont egyszerre szól az egyeztetés hiányáról, a szigorításokról és az egzisztenciális kockázatokról. A kérdés most az, hogy a nyomásgyakorlás hatására, milyen változásokra nyílik esély a taxisok előtt, asztara kerülhet-e például a régóta szorgalmazott tarifaemelés.