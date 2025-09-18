Aláírta a polgármester: kínai vendégmunkások százai költöznek be az ötezres településre - nélkülük nem épülne meg a szegedi BYD-gyár

Molnár Áron polgármester döntött: zöld utat ad a kínai munkások letelepedésének a Jura Ipari Parkban – írja a Délmagyar. A BYD-gyárat építő kínai alvállalkozó 350 dolgozót költöztethet Algyőre, de a polgármester szigorú feltételeket szabott. A lakosság véleménye is meghatározó volt a döntésében, amely egyelőre részleges megoldást kínál a kínai munkástömeg elhelyezésének problémájára.

Algyőre költözhet több száz BYD-vendégmunkás / Fotó: Joó István / Facebook

Immár eldőlt: Molnár Áron polgármester aláírja a szerződést, amellyel zöld utat kaphat a BYD-gyár kínai alvállalkozója, hogy az algyői Jura Ipari Parkba költöztessen 350 kínai munkást. A településvezető lapunknak elmondta, hogy a keddi lakossági fórum tapasztalatai alapján hozta meg döntését.

A lakosság részéről nem éreztem ellenállást, és viszonylag sokan vettek részt a lakossági fórumon

– indokolta döntését Molnár Áron polgármester, hangsúlyozván, hogy a fórumon említett szerződéses feltételekhez természetesen ragaszkodik mind a BYD-gyár alvállalkozója, mind a Jura Ipari Park vonatkozásában. Ilyen feltétel például, hogy

maximum 350 kínai munkás lesz a Jura Ipari Parkba költöztethető, és egyéves, határozott időtartamú szerződés jöhet csak létre. Továbbá hogy működjön a parkban biztonsági szolgálat, élelmiszer- és italbolt. Ahhoz is ragaszkodik a polgármester, hogy rossz tapasztalatok esetén a szerződés felbontható legyen, valamint hogy új bérleti szerződés a jövőben csak önkormányzati engedéllyel lehessen megköthető.

Algyő csak részben megoldás

A BYD-gyárat építő AE Corporation világcég plusz nyolcszáz kínai munkással szándékozik bővíteni építőbrigádját. A kínai vendégmunkások számára az eredeti tervek szerint két konténerváros épült volna a kínai elektromosautó-gyár területén: az egyik 800, a másik 1000 kínai munkás elszállásolására lett volna alkalmas. Viszont eddig – nem megerősített, de talán joggal gyanítható okból – csak az utóbbi épült meg, és jelenleg telt házzal funkcionál. Tehát az alvállalkozó gőzerővel keresi a lehetőségeket a 800 új kínai munkás elszállásolására Szegeden és környékén.