Byd
munkásszállás
Algyő

Aláírta a polgármester: kínai vendégmunkások százai költöznek be az ötezres településre - nélkülük nem épülne meg a szegedi BYD-gyár

Kínai munkások százai költözhetnek Algyőre.
Andor Attila
2025.09.18, 08:07
Frissítve: 2025.09.18, 08:13

Molnár Áron polgármester döntött: zöld utat ad a kínai munkások letelepedésének a Jura Ipari Parkban – írja a Délmagyar. A BYD-gyárat építő kínai alvállalkozó 350 dolgozót költöztethet Algyőre, de a polgármester szigorú feltételeket szabott. A lakosság véleménye is meghatározó volt a döntésében, amely egyelőre részleges megoldást kínál a kínai munkástömeg elhelyezésének problémájára.

BYD
Algyőre költözhet több száz BYD-vendégmunkás / Fotó: Joó István / Facebook

Immár eldőlt: Molnár Áron polgármester aláírja a szerződést, amellyel zöld utat kaphat a BYD-gyár kínai alvállalkozója, hogy az algyői Jura Ipari Parkba költöztessen 350 kínai munkást. A településvezető lapunknak elmondta, hogy a keddi lakossági fórum tapasztalatai alapján hozta meg döntését.

A lakosság részéről nem éreztem ellenállást, és viszonylag sokan vettek részt a lakossági fórumon

 – indokolta döntését Molnár Áron polgármester, hangsúlyozván, hogy a fórumon említett szerződéses feltételekhez természetesen ragaszkodik mind a BYD-gyár alvállalkozója, mind a Jura Ipari Park vonatkozásában. Ilyen feltétel például, hogy

maximum 350 kínai munkás lesz a Jura Ipari Parkba költöztethető, és egyéves, határozott időtartamú szerződés jöhet csak létre.

Továbbá hogy működjön a parkban biztonsági szolgálat, élelmiszer- és italbolt. Ahhoz is ragaszkodik a polgármester, hogy rossz tapasztalatok esetén a szerződés felbontható legyen, valamint hogy új bérleti szerződés a jövőben csak önkormányzati engedéllyel lehessen megköthető.

Algyő csak részben megoldás 

A BYD-gyárat építő AE Corporation világcég plusz nyolcszáz kínai munkással szándékozik bővíteni építőbrigádját. A kínai vendégmunkások számára az eredeti tervek szerint két konténerváros épült volna a kínai elektromosautó-gyár területén: az egyik 800, a másik 1000 kínai munkás elszállásolására lett volna alkalmas. Viszont eddig – nem megerősített, de talán joggal gyanítható okból – csak az utóbbi épült meg, és jelenleg telt házzal funkcionál. Tehát az alvállalkozó gőzerővel keresi a lehetőségeket a 800 új kínai munkás elszállásolására Szegeden és környékén.

Az algyői Jura Ipari Park kapóra jön a világcégnek, hiszen nem a település belterületén helyezkedik el, és közel van a BYD-építkezéshez, könnyen kivitelezhető onnan a kínai munkások utaztatása. A tervek szerint az épületek rendeltetésváltásának elintézése után egy régi tűzoltólaktanyában és három nagy irodaépületben szállásolják majd el a 350 kínai munkást az algyői ipari parkban. 

Vita előzte meg a döntést

Ágyakat és matracokat már korábban vittek, és végül a polgármesteri aláírás is rákerült az engedélyre – Algyőn lesz a BYD-gyár újabb munkásszállója. A Jura Ipari Park többségében az Algyő Park Kft. tulajdona, 30 százalékban azonban az algyői önkormányzat a tulajdonos. Kiderült, hogy az egyik épületre már korábban meg is köttetett a bérleti szerződés. 

Az AE Corporation, a gyár kivitelezője Szegeden már több városrészben bérbe vett kisebb, 30-40 fő befogadására alkalmas ingatlanokat. 

 

