Halálhírét keltették a románok a szegedi BYD-gyárnak: a kínaiak alaposan helyretették őket - nagy ígéret hangzott el Magyarországról

A leghatározotabban cáfolta a BYD az adevarul román portál állításait. Szerintük a tömegtermelés első, 2026-os évében csak néhány tízezer jármű készül majd Szegeden, jócskán elmaradva a korábban kitűzött 150 ezer darabos kapacitástól.
Az Adevărul azt is tudni véli, hogy a döntés hátterében az európai magas bér- és energiaköltségek állnak, éppen ezért a kínaiak inkább felgyorsítják a törökországi létesítményük fejlesztését.
A BYD-et megkereste a Mandiner, a magyar portál a következő választ kapta. Terveik nem változtak, évi 300 000 darabos csúcsmennyiséggel számolnak. A BYD hosszú távra tervez Európával és Európában,
a magyarországi gyár építése pedig a tervek szerint halad.
Stella Li, a BYD ügyvezető alelnökének közelmúltbeli nyilatkozatára is felhívják figyelmet, eszerint: a kínai gyártó egyre „európaibbá” kíván válni. A következő egy-két esztendőben a plug-in hibridek (PHEV, azaz külső forrásból tölthető hibridet jelent, amely autók képesek arra, hogy az elektromos hálózatból vételezzenek energiát – a szerk.) fogják uralni az eladásokat a kontinensünkön.
A tőzsdei hírekkel és a kínai árversennyel kapcsolatban a BYD csúcsvezetője úgy fogalmazott, hogy továbbra is piacvezetők Kínában, és elégedettek az eredményekkel.
Talán az elmúlt egy-két évben a piaci részesedésünk túl magas volt az élen, így most visszatérünk egy normális szintre
– jegyezte meg.
Már korábban kiderült, hogy a BYD nem szeret felelőtlenül ígérgetni, így egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen arányban foglalkoztatnak majd kínaiakat és magyarokat, illetve más nemzet dolgozóit az épülő, a bejelentéskor 2000 milliárd forintra tehető beruházás részeként megvalósuló Csongrád-Csanád vármegyei üzemben, ahogy a munkahelyteremtéssel, bérezéssel kapcsolatos kérdéseket is az év végére tervezett átadáskor válaszolják meg.
A BYD hagyományos karosszériájú modellekkel bővíti kínálatát, itthon is, mégpedig egy szedán és egy kombi formájában.
A Seal 6 DM-i Touring változatában is egyedi hibrid hajtáslánc dolgozik, amely akár 1505 kilométeres hatótávot is lehetővé tesz. A DM-technológia (Dual Mode), lényege, hogy
a Super Hybrid kétféle üzemmódban működhet:
EV-ben kizárólag a villanymotor hajtja a kerekeket, HEV-ben (hibrid elektromos autók) azonban a benzines is működik. Az esetek többségében az utóbbi üzemmódban is elektromos a hajtás – annak minden előnyével –, a benzines kizárólag áramot termel a hajtáslánc akkujának, és rajta keresztül a kerekeket forgató villanymotornak. A bemutatáskor elhangzott: a Super DM-technológiára éppen ezért sokan úgy tekintenek, mintha dízeles járművel közlekednének.
Kedvezményesen 12,97 millió forintról indul a Seal 6 ára a kisebbik akkumulátorral, szedán kasztnival. Nagyobb akksival már 14,27 millió forint az alapár, 460 ezer forint felárért pedig több szín is elérhető.
A kombi 13,37 millió forintról indul, míg a nagyobb aksis változatért 14,6 millió forintot kell fizetni.
Ötmilliárd forintból 2x2 sávosra bővítik az 5-ös főút szegedi bevezető, az M43-as autópálya és az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont közötti szakaszát, mely fejlesztés a tervek szerint 2026 nyarán fog elkészülni – mondta Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára. Ágh Péter ismertette, a fejlesztés azért is fontos, mert ezen a szakaszon összpontosul a BYD építési forgalma, majd a gyár megnyitását követően a működéshez kapcsolódó forgalom is, emellett ezt az utat veszik igénybe a környékbeli nagyvállalkozások is.
Kiemelte, a BYD-gyár építése Magyarország legnagyobb ipari beruházása, ahol évente 300 ezer új autó készülhet.
