Figyelmeztet a magyarországi cipőkereskedő: csalók élnek vissza a nevével

A Deichmann nevet használó, hamis közösségimédia-profilok tűntek fel az interneten. Ezeken nyereményjátékokat és kedvezményakciókat hirdetnek, valamint készpénzt, utalványokat, nyereményautót ígérnek megosztásért cserébe. Ezek azonban valótlan tartalmak – hívja fel a figyelmet az Origo a cipőkereskedő tájékoztatása alapján.
A lap a vállalat tájékoztatása alapján azt írja, hogy a Deichmann minden lehetséges lépést megtett a csaló profilok eltávolítása, a hamis webshopok megszüntetése, valamint a vásárlók figyelmeztetése érdekében.
A cég jelentette a nevével és a védjegyével való visszaélést a Facebookot-üzemeltető Meta felé, saját hivatalos közösségi csatornáin, valamint weboldalán pedig felhívta a figyelmet az online terjedő átverésre.
A Deichmann továbbá a sajtófelületeken keresztül szeretné felhívni a vásárlók figyelmét arra, hogy kizárólag a saját hivatalos felületein folytat kommunikációt és hirdet nyereményjátékot.
A cipőkereskedelmi hálózat óvatosságra int, és azt javasolja a márka kedvelőinek és az internetfelhasználóknak, hogy mindig ellenőrizzék a közösségimédia-profilokon, hogy a Meta által hitelesített cégről van-e szó, azaz található-e kék pipa a cég neve mellett.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.