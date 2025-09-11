Deviza
Figyelmeztet a magyarországi cipőkereskedő: csalók élnek vissza a nevével

Csalók élnek vissza egy népszerű kiskereskedelmi lánc nevével: több hamis Deichmann-webshop és online közösségi profil jelent meg mostanában az interneten. A cipőkereskedő felhívja vásárlói figyelmét, hogy online csak a vállalat hivatalos oldaláról vásároljanak.
VG
2025.09.11, 14:02
Frissítve: 2025.09.11, 14:12

A Deichmann nevet használó, hamis közösségimédia-profilok tűntek fel az interneten. Ezeken nyereményjátékokat és kedvezményakciókat hirdetnek, valamint készpénzt, utalványokat, nyereményautót ígérnek megosztásért cserébe. Ezek azonban valótlan tartalmak – hívja fel a figyelmet az Origo a cipőkereskedő tájékoztatása alapján.

A nevével az online térben visszaélő csalókra figyelmeztet a cipőkereskedő (illusztráció)
A nevével az online térben visszaélő csalókra figyelmeztet a cipőkereskedő (illusztráció) / Fotó: Wikipedia Commons

Körültekintést kér a vásárlóktól a cipőkereskedő

A lap a vállalat tájékoztatása alapján azt írja, hogy a Deichmann minden lehetséges lépést megtett a csaló profilok eltávolítása, a hamis webshopok megszüntetése, valamint a vásárlók figyelmeztetése érdekében. 

A cég jelentette a nevével és a védjegyével való visszaélést a Facebookot-üzemeltető Meta felé, saját hivatalos közösségi csatornáin, valamint weboldalán pedig felhívta a figyelmet az online terjedő átverésre.

A Deichmann továbbá a sajtófelületeken keresztül szeretné felhívni a vásárlók figyelmét arra, hogy kizárólag a saját hivatalos felületein folytat kommunikációt és hirdet nyereményjátékot.

A cipőkereskedelmi hálózat óvatosságra int, és azt javasolja a márka kedvelőinek és az internetfelhasználóknak, hogy mindig ellenőrizzék a közösségimédia-profilokon, hogy a Meta által hitelesített cégről van-e szó, azaz található-e kék pipa a cég neve mellett.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

