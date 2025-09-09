Több mint fél napig nem lesznek elérhetők egy hazai nagybank szolgáltatásai

Előre tervezett, tizennégy órás bankszünnap lesz az Erste Banknál a hetekben – hívja fel a figyelmet az Origo. A pénzintézetnél 09. 19. 22:00 és 09. 20. 12:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, ami befolyásolja a szolgáltatások működését ebben az időszakban – derül ki a bank honlapján található információk alapján.
Több szolgáltatás továbbra is elérhető lesz ebben az időszakban, köztük a MobilePay, de lehetőség lesz bankkártyás fizetésre és vásárlásra is POS terminálon keresztül. A további részleteket ide kattintva ismertetjük.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.