Erste Bank

Több mint fél napig nem lesznek elérhetők egy hazai nagybank szolgáltatásai

A digitális rendszereken végrehajtott fejlesztések miatt a hónap második felében egy több mint félnapos leállásra kerül sor az Erste Banknál. Ebben az időszakban egyes szolgáltatásaik csak részlegesen, vagy egyáltalán nem lesznek elérhetők.
Világgazdaság
2025.09.09, 11:32
Frissítve: 2025.09.09, 11:48

Előre tervezett, tizennégy órás bankszünnap lesz az Erste Banknál a hetekben – hívja fel a figyelmet az Origo. A pénzintézetnél 09. 19. 22:00 és 09. 20. 12:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, ami befolyásolja a szolgáltatások működését ebben az időszakban – derül ki a bank honlapján található információk alapján.

Erste Bank, Business,,Person,And,Hand,With,Credit,Card,At,Atm,For
Több mint félnapos leállás lesz az Erste Banknál szeptember második felében / Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Az Erste Bank következő szolgáltatásai nem lesznek elérhetők:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása és fogadása
  • Internetes vásárlás
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS-szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Több szolgáltatás továbbra is elérhető lesz ebben az időszakban, köztük a MobilePay, de lehetőség lesz bankkártyás fizetésre és vásárlásra is POS terminálon keresztül. A további részleteket ide kattintva ismertetjük.

 

