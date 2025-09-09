Több mint fél napig nem lesznek elérhetők egy hazai nagybank szolgáltatásai

Előre tervezett, tizennégy órás bankszünnap lesz az Erste Banknál a hetekben – hívja fel a figyelmet az Origo. A pénzintézetnél 09. 19. 22:00 és 09. 20. 12:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, ami befolyásolja a szolgáltatások működését ebben az időszakban – derül ki a bank honlapján található információk alapján.

Több mint félnapos leállás lesz az Erste Banknál szeptember második felében / Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Az Erste Bank következő szolgáltatásai nem lesznek elérhetők:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása és fogadása

Internetes vásárlás

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS-szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Több szolgáltatás továbbra is elérhető lesz ebben az időszakban, köztük a MobilePay, de lehetőség lesz bankkártyás fizetésre és vásárlásra is POS terminálon keresztül. A további részleteket ide kattintva ismertetjük.