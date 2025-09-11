BGYH: ez történt a fővárosi fürdőkben idén nyáron

Az időjárás ma már nem csak a strandidény kezdetét határozza meg, a szezon folyamán is erősen befolyásolhatja a fürdők vendégforgalmát, amelyre jó példa az idei nyár. A június biztatóan indult, majd a teljes júliusi hónap kifejezetten hűvös lett. Augusztusban tért vissza a nyáridő néhány hőségriadós nappal. Az időjárás alakulását pontosan tükrözte a fővárosi fürdők és strandok forgalma is, a belföldi és külföldi vendégeket tekintve egyaránt – számolt be a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. az Origónak.
A fürdőtársaság a portálnak úgy nyilatkozott: bár nyár első és utolsó hónapja a terveknek megfelelően alakult, míg a nyár közepe olyan komoly visszaesést hozott, mely jelentős részben felemésztette a korábbi hónapok többleteredményét. A BGYH adatai szerint a vendégek összetételét tekintve egyébként a társaság négy történelmi fürdőjét zömében külföldiek látogatják, a január-július időszakot nézve átlagosan 83:17 százalékos arányban. A fővárosi fürdők nyári forgalmáról, bevételeiről, újdonságairól és a nagyszámú külföldi vendég küldőország szerinti összetételéről az Origón olvashatnak további részleteket.
