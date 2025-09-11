Deviza
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt
fürdőbelépő
vendégforgalom

BGYH: ez történt a fővárosi fürdőkben idén nyáron

Ezen a nyáron az időjárás ismét megmutatta, hogy komoly hatással lehet a strandolási kedvre, és így a fővárosi fürdők forgalmára. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. zárt már eredményesebb szezont az ez évinél, a tervszámok teljesültek, de a növekedés elmaradt a várakozásoktól. A fővárosi fürdőkben továbbra is rengeteg a külföldi vendég, mutatjuk, arányaiban mennyi.
VG
2025.09.11, 11:18
Frissítve: 2025.09.11, 11:36

Az időjárás ma már nem csak a strandidény kezdetét határozza meg, a szezon folyamán is erősen befolyásolhatja a fürdők vendégforgalmát, amelyre jó példa az idei nyár. A június biztatóan indult, majd a teljes júliusi hónap kifejezetten hűvös lett. Augusztusban tért vissza a nyáridő néhány hőségriadós nappal. Az időjárás alakulását pontosan tükrözte a fővárosi fürdők és strandok forgalma is, a belföldi és külföldi vendégeket tekintve egyaránt – számolt be a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. az Origónak.

strandszezon belépőjegyek fővárosi fürdők
A fővárosi fürdők látogatóinak több mint 80 százalékát teszik ki a külföldiek / Fotó: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei

Komoly visszaesés a fővárosi fürdők forgalmában

A fürdőtársaság a portálnak úgy nyilatkozott: bár nyár első és utolsó hónapja a terveknek megfelelően alakult, míg a nyár közepe olyan komoly visszaesést hozott, mely jelentős részben felemésztette a korábbi hónapok többleteredményét. A BGYH adatai szerint a vendégek összetételét tekintve egyébként a társaság négy történelmi fürdőjét zömében külföldiek látogatják, a január-július időszakot nézve átlagosan 83:17 százalékos arányban. A fővárosi fürdők nyári forgalmáról, bevételeiről, újdonságairól és a nagyszámú külföldi vendég küldőország szerinti összetételéről az Origón olvashatnak további részleteket.

