Mindjárt bejelentik: hatalmas kínai járműgyár épül Magyarországon, ilyen még nem volt Európában – de a románok mindent tönkretehetnek

Újabb kínai autógyár érkezhet hamarosan hazánkban. A Wisdom Motor azt tervezi, hogy Magyarországon vagy Romániában építheti fel első európai gyárát. A Portfolio értesülései szerint a feltörekvő kínai vállalat, amely egyelőre kizárólag Kínában gyárt elektromos meghajtású buszokat és teherautókat, a következő években jelentős nemzetközi terjeszkedésbe fogna.

Újabb kínai járműgyártó kacérkodik Magyarországgal / Fotó: Wisdom Motor

A lapnak Cliff Zhangot, a Templewater hongkongi befektetési cég vezérigazgatója és alapítója árulta el, hogy tavaly Ling Ji kínai kereskedelmiminiszter-helyettessel egy kínai delegáció tagjaként járt Budapesten, mivel az egyik vállalatuk, a Wisdom Motor jelenleg is tervezi egy európai üzem megépítését Magyarországon vagy Romániában. Hozzátette, hogy a vállalat jelentős nemzetközi terjeszkedésben gondolkodik, elsőként valamelyik öböl menti országban nyitna üzemet, majd azt követheti a közép-kelet-európai nyitás.

Meghódítaná a globális piacot a kínai gyártó

A Wisdom Motor az elmúlt években a világ több mint 25 országába szállított már elektromos és hidrogén meghajtású járműveket, többek között az Egyesült Királyságba, Németországba, Ausztriába, Svájcba, Dániába és Svédországba az európai piacon.

Zhang szerint a tervezett gyár mérete függ majd a végleges helyszíntől, de a Wisdom Motor jelenleg úgy számol, hogy nagyjából 30-50 millió dolláros (vagyis körülbelül 10-15 milliárd forint) beruházással épülhet meg az üzem, ami 500 embernek adhat munkát és évente több mint tízezer buszt és teherautót gyárthat az európai piacra.

Hivatalos: megvan a végleges dátum, ezen a napon adják át a debreceni BMW-gyárat – teljes a meglepetés

Elérkezett az idő, a BMW Group megnyitja debreceni üzemét. A csoport közlése szerint az üzem hivatalos átadója 2025. szeptember 26-án, pénteken lesz. A BMW Group szerint ez a globális gyártóhálózata következő fejezetét meghatározó esemény.

A Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszust két év alatt húzták fel a semmiből. A német autóóriás és a német autóipar számára fontos lesz az üzemben zajló gyártás. Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója a német sajtóban úgy fogalmazott: „A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.”