Ez nem jött be: Magyar Péter a bírósággal próbálta betiltani, hogy kiderüljön a Tisza adóterve, de hiába – "Példátlan támadás a sajtószabadság ellen"

A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen – írja a Bors, miután az elmúlt órákban törvényi úton próbálta meg Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke betiltani az egyik kiadványukat.

Mediaworks: Magyar Péter példátlan támadást követett el a sajtószabadáság ellen / Fotó: Krizsán Csaba / MTI

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Magyar Péter újabb példátlan támadást intézett a szólás és sajtószabadság ellen. Mint írták, a Tisza Párt a Fővárosi Törvényszéken egy

eljárási hibáktól hemzsegő eljárásban

– amelyben az eljáró bíró Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült – azt kezdeményezte, hogy tiltsák be a Bors Tisza-adóról szóló, pró és kontra érveket felsorakoztató különszámát.

Mediaworks: tiltakozik a sajtószabadáság elleni támadás miatt

A Tisza Párt elnöke arról posztolt a közösségi oldalán, hogy a bíróság betiltotta a lap különkiadását. Erre reagálva a Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks – amely lapunknak, a Világgazdaságnak is a tulajdonosa – bejelentette, hogy tiltakozik

a politikai nyomásgyakorlás,

az alaptörvényben biztosított jogok

durva megsértése ellen.

A Bors tiltakozik továbbá a bíróság eljárása ellen, amelyben egy fél nap alatt hozott intézkedést a különszámba foglaltak vizsgálata és érdemi jogorvoslat lehetőségének biztosítása nélkül. A lap megítélése szerint az igazságszolgáltatás így partner abban, hogy a 2026-os választás egyik legfontosabb témájában a társadalmi párbeszédet a Tisza lefojtsa.

Nem született ítélet!

– hívták fel a figyelmet. Szerintük a Tisza Párt visszaélés-szerűen alkalmaz minden lehetséges jogi eszközt annak érdekében, hogy kiszivárgott szándékait leplezze.

Amiről Magyar Péter ír, az csupán olyan döntés lehet, amelyet a bíróság a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül hozhatott meg, mindössze fél nap alatt, minden társadalmilag elfogadott alkotmányos alapértéket figyelmen kívül hagyva. A Bors különszámának terjesztője a betiltásra vonatkozó döntést egyébként nem kapott. A különszám terjesztése a törvények tiszteletben tartása mellett és a sajtószabadság jegyében folytatódik – közölték.