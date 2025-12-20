Bombahírt közölt a minisztérium az állami energetikai pályázatról: ez a valaha volt legnagyobb program

Minden jelentkező nyert a közvilágítási pályázaton – adta hírül szombaton az Energiaügyi Minisztérium (EM). Megszülettek az első támogatási döntések a Jedlik Ányos Energetikai Programban.

Jedlik Ányos Energetikai Program: ez egészen különös, mindenki nyert / Fotó: Martchan / Shutterstock

Az EM a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben arról számolt be, hogy megszülettek az első támogatási döntések a Jedlik Ányos Energetikai Programban, és

rögtön több mint 1200 nyertese van a valaha volt legnagyobb ágazati programcsomagnak.

Ebben a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez kérhettek támogatást a Magyar Falu Programmal közös felhívásban.

Jedlik Ányos Energetikai Program: mindenki nyert

A meghosszabbított benyújtási határidőig 1249 önkormányzat jelentkezett az eredeti 18 milliárd forintos keretösszeget meghaladó igénnyel. Az Energiaügyi Minisztérium kipótolja a hiányzó forrásmennyiséget, így minden pályázat támogatható, az erről szóló hivatalos értesítés megjelent a pályázatkezelő honlapján.

Az ötezer alatti lélekszámú községek, városok Abasártól Zsurkig összesen 22,2 milliárd forint állami hozzájárulással cserélhetik energiatakarékosabbakra az utcai lámpatesteket.

A kistelepülésektől az elszámolható költségeket teljes egészében átvállalja a kormány. Az elnyert forrás akár 100 százalékban előlegként is kifizethető. Az igényelt támogatás átlagosan 17,7 millió forint. A kérelmezett összegek széles sávban szórnak:

a Vas vármegyei Nagymizdó 315 ezer forintra számíthat, a skála túlsó végén a maximum 50 millió forintot a lehető legszorosabban megközelítő Balatonfűzfő áll.

A Jedlik Ányos Energetikai Program mostanra összesen 580 milliárd forinttal ösztönzi az energiaszektor zöldítését, működési hatékonyságának javítását.

Jelenleg a biogáz-biometán előállítását 40 milliárd forinttal támogató felhívás érhető el.

Az EM végezetül felhívta rá a figyelmet, hogy jövő év elején nyílnak meg a geotermikus áramtermelést, az ipari energiatárolók telepítését és a vállalati energiahatékonyság javítását célzó pályázati lehetőségek összesen közel 100 milliárd forint keretösszeggel.