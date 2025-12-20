Filléres elektromos autók öntik el Európát: végre nem kínai, hanem nyugatiak gyártják – ne reménykedjen senki, nem maradnak meg a benzines-dízeles motorok

Hosszabb távon változatlanul az elektromos autók jelentik a jövőt Európa számára a szakértők és az elemzők szerint, annak ellenére, hogy Brüsszel megadta magát, és lemondott arról, hogy 2035 után betiltsa a belső égésű motorok forgalmazását. A döntés több időt hagy az európai gyártóknak, hogy felvegyék a versenyt a legnagyobb riválissal, Kínával.

A brüsszeli döntés értelmében 2035 után is maradhatnak a belső égésű motorok / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az Európai Bizottság kedden engedett a tagállamok egy része, elsősorban Németország és Olaszország, valamint a gyártók felőli nyomásnak, így 2035 után is piacon maradhatnak az új benzines és dízeles autók.

A bejelentés nem okozott meglepetést, azt már előrevetítette a múlt héten Manfred Weber, az Európai Parlament legnagyobb pártjának, az Európai Néppártnak (EPP) a német elnöke, aki a Bild című bulvárlapnak árulta el, hogy ez lesz a végkimenetel. Az EPP egyébként már egy éve hadat üzent a tilalomnak, úgy döntött, hogy a klímavédelem helyett inkább az EU autóiparára fókuszál.

A hagyományos motorok mellett a benzines és elektromos motort is használó plug-in hibridek (PHEV) és a kis belső égésű motorral az akkumulátor feltöltésére szolgáló, hatótávolság-növelt elektromos járművek is legálisak maradnának.

Új kategóriát kapnak a kis elektromos autók

Brüsszel egy új kategóriát is javasolt a kis elektromos járművek számára, amelyben az Európában gyártott modellek extra kreditpontokat kapnának – az iparági elemzők szerint ez a kedvezmény nagyban megfelel az autógyártók lobbizásának.

A bizottság lehetővé tette az európai autóipar számára, hogy válasszon és esélyt kapjon a versenyre

– értékelte a döntést a Reutersnek Phil Dunne, a Grant Thornton Stax tanácsadó cég ügyvezető igazgatója. Reményét fejezte ki, hogy ez esélyt ad az európai ipar számára, hogy felzárkózzon a kínaiakhoz az árban is versenyképes elektromos járművek terén.

Új kategóriát kapnak a kis elektormos autók / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A prémiummárkák, mint a Mercedes és a BMW, így hosszabb ideig értékesíthetik a plug-in hibrideket, mielőtt kizárólag teljesen elektromos járműveket árulnának. Az új, támogatott kategóriából pedig

a Stellantis

és a Renault

profitálhat a Fiat 500-ashoz és a Clióhoz hasonló kisebb modellek széles választékával.