Orbán Viktor megüzente Európa vezetésének: Magyarország nem fél az elszigetelődéstől – "Ez tudatos"

Most először fordult elő az Európai Unió történetében, hogy 24 tagállam közösen háborús kölcsönt nyújtott egy unión kívüli országnak. Ez nem technikai részlet, hanem minőségi fordulat – erről írt Orbán Viktor szombaton reggel a közösségi oldalán.

Orbán Viktor megüzente Európának: nem fél az elszigetelődéstől / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A péntek hajnalban nyilvánosságra hozott uniós döntés Ukrajna 90 milliárd eurós finanszírozásáról érthetően foglalkoztatja az európai közvéleményt. Magyarország helyzete külön is speciális, miután Szlovákiával és Csehországgal közösen nem vesz részt a háborús kölcsönben.

Mindez azonban nem maradt visszhang nélkül: Brüsszel máris retorziókat helyezett kilátásba.

A magyar miniszterelnök most új megközelítést tett közzé az ukrán hitelről. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a kölcsön logikája világos:

Aki hitelt ad, vissza akarja kapni a pénzét.

Csakhogy ebben az esetben a visszafizetés feltétele

nem gazdasági növekedés,

nem stabilizáció,

hanem katonai győzelem.

Orbán Viktor szerint ahhoz, hogy ez a pénz valaha megtérüljön,

Oroszországot le kell győzni.

Ez pedig nem a béke logikája, hanem a háborúé. Levezette, hogy

a háborús kölcsön szükségszerűen érdekeltté teszi a finanszírozókat a konfliktus folytatásában és eszkalációjában, hiszen a vereség egyben pénzügyi veszteséget is jelentene. Ettől a pillanattól kezdve nem pusztán politikai vagy erkölcsi döntésekről beszélünk, hanem kemény pénzügyi kényszerekről, amelyek egy irányba tolják Európát: bele a háborúba.

A brüsszeli háborús logika tehát fokozódik. Nem lassul, nem mérséklődik, hanem intézményesül. A kockázat ma nagyobb, mint korábban bármikor, mert a háború folytatásához immár pénzügyi érdek is társul – mutatott rá.

A bejegyzés végén világos üzenetet fogalmazott meg egy már régebben megfogalmazott külpolitikai vád kapcsán: mégpedig, hogy a magyar diplomácia iránya miatt Magyarország elszigetelődik Európában. Orbán Viktor most aláhúzta: Magyarország tudatosan nem lép rá erre a veszélyekkel teli útra.

„Nem veszünk részt olyan kezdeményezésekben, amelyek a háború elnyújtásában teszik érdekeltté a résztvevőket. Mi nem gyorsítópályát keresünk a háborúba, hanem kijáratot a békéhez.

Ez nem elszigetelődés, hanem stratégiai józanság. Ez Magyarország és hosszú távon Európa érdeke is”

– zárta Facebook-posztját a miniszterelnök.