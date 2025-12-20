Nem akárkit fotóztak le a MÁV legújabb mozdonyán: külföldi sztárpolitikus magyarázta el, hogyan működik a Siemens Vectron
„Magyarország nagy léptékben modernizálja a vasúti hálózatát. Nagyon örülök, hogy az én cégemet választották partnernek ebben a kezdeményezésben!” – írta Christian Kern, az ELL Austria vezérigazgatója, egyben korábbi osztrák szövetségi kancellár a közösségi médiában, miután a MÁV-START a hetekben ünnepélyes keretek között átvette flottája 50. korszerű villamos mozdonyát az European Locomotive Leasing (ELL) csoporttól.
Az esemény a hazai vasúti személyszállítás egyik jelentős állomásának számít, hiszen a járműpark eddig példa nélküli mértékű megújulását jelzi. A helyszínen Kern és Thomas Riedler kereskedelmi igazgató személyesen köszöntötte a magyar fél képviselőit:
- Csepreghy Nándor államtitkárt (Építésügyi és Közlekedési Minisztérium),
- Hegyi Zsolt MÁV vezérigazgatót,
- valamint Kormányos Lászlót, a MÁV-START személyszállítási igazgatóját.
A magyar mozdonyflotta modernizálása – amely Lázár János miniszter 10 vállalásának egyik kiemelt eleme – évek óta tart, eddig összesen tehát 50 darabot szállított le a magyar vasúttársaságnak. A Siemens-Vectronok a hazai hálózaton kívül Ausztria, Németország, Csehország és Szlovákia felé irányuló nemzetközi forgalomban is közlekedhetnek.
MÁV: félidőhöz érkezett a mozdonyflotta megújítása
A kormány ígéretet tett rá, hogy a magyar vasút fejlesztése akkor is folytatódik, ha az EU jelenleg visszatart bizonyos forrásokat. Az év végéig még öt új mozdony áll szolgálatba, a fennmaradó 45 jármű pedig 2026 első három negyedévében érkezik, tehát a MÁV napi működéséhez szükséges
mintegy 200 mozdony közül 100 már teljesen korszerű lesz.
Az új mozdonyok már bizonyítottak: a velük közlekedő vonatok fele annyit késnek, jobban gyorsulnak, és megbízhatóbban tartják a menetrendet. A korszerű járművek a mozdonyvezetők számára is jobb munkakörülményeket teremtenek, miközben a vállalat jelentős energiát takarít meg.
A új mozdonyok nagy része modern Vectron típus, amelyek 95 százalékos rendelkezésre állást biztosítanak – ez jóval magasabb a régi mozdonyok mutatóinál. Az új flotta érkezésével több elöregedett járművet vonnak ki a forgalomból.
A most futó program az elmúlt három évtized legnagyobb mozdonyflotta-megújítása, és várhatóan 2026 októberéig mind a 100 mozdony forgalomba áll.
Osztrák csúcspolitikus a MÁV új mozdonyán
Visszatérve az egykori nyugati sztárpolitikusra, Christian Kern és az ELL vezetése kiemelte a hosszú távú, kölcsönös bizalomra épülő együttműködést a magyar partnerekkel, és jelezte, hogy a jövőben is nyitott további közös projektekre.
Az 50. mozdony átadása egyúttal lezárja a jelenlegi keretszerződés ezen szakaszát, ugyanakkor mindkét fél pozitív várakozással tekint a lehetséges folytatásra. Az ELL (European Locomotive Leasing) kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a vállalat egy osztrák–német magántulajdonú vasúti jármű-lízingcég, amelyet 2013-ban alapítottak.
A cég modern, többáramnemű villamos mozdonyokat (főként Siemens Vectronokat) kínáljon hosszú távú bérletre európai vasúttársaságoknak.
Christian Kernnek persze nem idegen környezet a vasút, hiszen a volt osztrák szociáldemokrata politikus 2010–2016 között az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) vezérigazgatója volt, majd innen váltva vezette 2016–2018 között Ausztria Szociáldemokrata Pártját (SPÖ), hogy aztán 2016. május 17. és 2017. december 18. között Ausztria 13. szövetségi kancellárja legyen.
Megújul a MÁV járatinfó szolgáltatása – könnyebb eligazodást ígér az új applikáció
Az év elején tett 10 miniszteri vállalás egyike a közlekedési társaság új okostelefon-alkalmazásának elindítása volt, amelyet tavaszra megvalósítottunk – áll MÁV közleményében. A MÁVPlusz applikáció fejlesztése azóta is folyamatos, néhány hetente újabb és újabb szolgáltatással bővül, hogy az év végére ne csak elérje, de meg is haladja a régi app szolgáltatási kínálatát és színvonalát.