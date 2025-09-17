Szokatlan időpontban jönnek a kormány döntései: fontos bejelentésekre készülhet Gulyás Gergely

Egy hét után ismét kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A múlt héten a tárcavezető beszámolt az Otthon Start program első hetének tapasztalatairól. A fix 3 százalékos, 50 millió forintos hitelt rögtön az első héten 5000-en igényelték, ami alátámasztja a kormány előzetes várakozásait.
A mostani kormányinfón érdemes lesz figyelni, hogy azok a gazdasági döntések, amelyek hetek óta az asztalon vannak, végre olyan állapotban vannak, hogy bejelenthetik-e őket.
Ezeken kívül szó lehet még arról is, hogy mennyire valós az a félelem, hogy Donald Trump amerikai elnök kényszerhelyzetbe állította az európai országokat, köztük Magyarországot, hogy teljesen váljanak le az orosz energiahordozókról, ezzel is rábírva az oroszokat a békekötésre.
A miniszter várhatóan beszél arról is, hogy milyen kérdések lesznek a nemzeti konzultációban, amelyet októberben fognak kipostázni.
