Egy hét után ismét kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Szokatlan időpontban jönnek a kormány döntései: fontos bejelentésekre készülhet Gulyás Gergely / Fotó: Szigetváry Zsolt

A múlt héten a tárcavezető beszámolt az Otthon Start program első hetének tapasztalatairól. A fix 3 százalékos, 50 millió forintos hitelt rögtön az első héten 5000-en igényelték, ami alátámasztja a kormány előzetes várakozásait.

A mostani kormányinfón érdemes lesz figyelni, hogy azok a gazdasági döntések, amelyek hetek óta az asztalon vannak, végre olyan állapotban vannak, hogy bejelenthetik-e őket.

Ilyen a munkahely- és iparvédelmi akcióterv, aminek keretében a kormány 1 százalékponttal csökkenheti január elsejével a szociális hozzájárulási adót és további adókönnyítéseket tartalmaz a cégek számára. Lényegében ettől is függ, hogy sikerül-e megmenteni a tavalyi bérmegállapodást, amely jövőre 13 százalékos minimálbér-emelést irányzott elő, ám a vártnál rosszabb gazdasági növekedés miatt a vállalkozói érdekképviseletek és maga Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is arról beszélt, hogy jó esetben 10 százalékkal emelkedhet 2026-ban a minimálbér. Szintén kérdéses, hogy mikor indulhat el a kormány 15 millió forintos lakásfelújítási programja. Korábban úgy értesültünk, hogy augusztus végén jelenti be, majd októbertől már élesedhet, ehhez képest szeptember közepén sem lehet még semmit sem tudni az indulásról és feltételekről.

Ezeken kívül szó lehet még arról is, hogy mennyire valós az a félelem, hogy Donald Trump amerikai elnök kényszerhelyzetbe állította az európai országokat, köztük Magyarországot, hogy teljesen váljanak le az orosz energiahordozókról, ezzel is rábírva az oroszokat a békekötésre.

A miniszter várhatóan beszél arról is, hogy milyen kérdések lesznek a nemzeti konzultációban, amelyet októberben fognak kipostázni.