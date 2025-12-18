Brutális videót közölt Orbán Viktor a brüsszeli gazdatüntetésről: kő kövön nem maradt – Ursula von der Leyennek ebből most már értenie kell
Miközben az Európai Unió vezetői zárt ajtók mögött próbálják megvitatni, hogyan lehet elnyújtani az orosz–ukrán háborút Kijev további finanszírozásával és Moszkva felháborításával, körülöttük elszabadult a pokol: a brüsszeli gazdatüntetések, amelyek a Mercosur-megállapodás és a csökkenő agrártámogatások miatt robbantak ki, több helyen erőszakba fulladtak, Orbán Viktor pedig brutális felvételeket tett közzé arról, hogyan válaszolt az agrárium követeléseire a belga rendőrség.
Brüsszel utcái ritkán látott jeleneteknek voltak tanúi, amikor több ezer európai gazda vonult fel tiltakozni az EU mezőgazdasági politikája ellen. A demonstráció az elmúlt évtizedek legnagyobb uniós tiltakozásának ígérkezik, a résztvevők fő üzenete pedig világos:
a gazdák nem képesek tovább termelni veszteséggel, és elvárják, hogy az EU tiszteletben tartsa a mezőgazdaság alapvető értékeit.
A nyáron a bizottság bemutatta az átalakított agrárköltségvetést, amelyben a korábbinál alacsonyabb a garantált támogatás a gazdáknak. Bár a testület szerint a közel 300 milliárd eurós összeg minimális kiadást jelent, a gazdák bizalmatlanok.
Brüsszelben természetesnek veszik, hogy az élelmiszer megtermelődik, de a gazdák nem tudnak veszteséggel dolgozni
– mondta Alice Doyle ír marha- és gabonatermelő, az Irish Farmers Association alelnöke a Politicónak.
A tiltakozást fokozta a Mercosur-megállapodás ratifikációs terve, amelyet a hús- és baromfitenyésztők súlyos versenyhátránynak látnak. „Szeretnénk, ha az EU vezetői felismernék a mezőgazdaság európai értékét, és biztosítanák, hogy a gazdák tisztességes jövedelemhez jussanak, és ne kelljen olyan nemzetközi versenytársak ellen küzdeniük, akik nem a szabályok szerint játszanak” – mondta egy francia gazda, Máxime, az FNSEA logós pólójában, mielőtt a könnygáz miatt el kellett hagynia a teret.
Erőszakba torkolltak a brüsszeli gazdatüntetések
A tiltakozók egy része nem állt meg a békés demonstrációnál:
- a Place du Luxembourg előtt burgonyát dobáltak a rendőrök felé;
- lengyel gazdák pedig hangos petárdákkal zavarták az Európai Parlament környékét.
A rendőrség erre válaszolva könnygázzal oszlatta a tömeget, és a hivatalos tanács az volt, hogy az uniós intézményekben dolgozók kerüljék az ablakokat.
Orbán Viktor miniszterelnök, aki az uniós csúcs miatt a városban tartózkodik, megrázó videót tett közzé arról, hogy mi történik mindössze egy kőhajításnyira az uniós vezetők találkozójától.
Több ezer gazda, köztük magyarok is üzenik Ursula von der Leyennek: 20 százalékkal megvágni az agrártámogatásokat és Ukrajnába küldeni a pénzt, az elfogadhatatlan! Igazuk van
– írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Az EU legnagyobb gazdaszervezete, a Copa-Cogeca, amely hivatalosan a demonstráció szervezője volt, elhatárolódott a vandalizmustól. „Nem tudjuk, kik voltak ők, de csalódást keltő, mert elvonja a figyelmet a valódi célról” – mondta Doyle, aki a békés, hivatalos tiltakozáson vett részt.
A brüsszeli események világosan jelzik, hogy az európai gazdák türelme elfogyott. A traktorok, a könnygáz és a repülő krumplik képei nemcsak a sajtót, hanem az EU vezetőit is figyelmeztetik: a mezőgazdaság támogatása és a gazdák tisztességes megélhetése kulcsfontosságú Európa jövője szempontjából.
