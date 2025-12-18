Itt lehet a fordulat Ukrajna finanszírozásában: Magyarország szállíthatja a megoldást az elakadt EU-csúcson

Magyarország nyitott a konstruktív együttműködésre az uniós csúcson, de csak szigorú feltételek mellett – erről beszélt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A kormány szerint ugyanis az Ukrajna támogatására javasolt megoldások jelenlegi formájukban nem szolgálják sem Magyarország, sem Európa érdekét.

Orbán Balázs leszögezte, hogy a kormány nem támogatja Kijevet, ha ez adóemelést és eladósodást jelent Magyarország számára / Fotó: Vajda János

Magyarország kész konstruktívan részt venni az európai uniós egyeztetéseken, de kizárólag olyan megoldásokat hajlandó támogatni, amelyek nem járnak adóemeléssel, megszorításokkal vagy további hitelfelvétellel

– hangsúlyozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az Euronewsnak adott interjúban. Mint fogalmazott, amennyiben ilyen javaslat születik, a magyar kormány együttműködő lesz, ellenkező esetben nem lát lehetőséget a kooperációra.

Orbán Balázs egyértelművé tette: Magyarország nem támogatja azokat az opciókat, amelyek az EU asztalán vannak Ukrajna 2026–2027-es pénzügyi és katonai támogatásának biztosítására. Kiemelte, hogy a magyar kormány már a tárgyalások elején jelezte fenntartásait, különösen az orosz vagyon felhasználásával és a közös uniós hitelfelvétellel kapcsolatban.

A politikai igazgató szerint Magyarországnak alkotmányos felhatalmazása sincs arra, hogy részt vegyen olyan közös eladósodásban, amely most vagy a jövőben pénzügyi terhet róna az országra.

Nem támogatjuk az orosz eszközök felhasználását, és nem járulhatunk hozzá olyan hitelfelvételhez sem, amely Magyarország számára kötelezettséget jelentene

– mondta.

A politikus arra is utalt, hogy az uniós csúcson nem lesz gyors megegyezés. Szerinte a tárgyalások akár az éjszakába is nyúlhatnak, mivel nem minden tagállam tette még le egyértelműen a lapjait. Magyarország ezzel szemben – mint fogalmazott – nyíltan és előre jelezte álláspontját.

Orbán Balázs: a békére kellene fókuszálni

Arra a kérdésre, hogy a magyar kormány sikernek tekintené-e, ha az EU nem jutna megállapodásra, és Ukrajna jövőre források nélkül maradna, Orbán Balázs megismételte: Magyarország számára az igazi siker a béke lenne. Véleménye szerint Európának fel kellene ismernie, hogy a jelenlegi politika zsákutca, és nem megoldást, hanem a szenvedés elhúzódását eredményezi.