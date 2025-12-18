Nagyot ment az OTP, ismét csúnya pofonba futott az MBH

Felemás napja volt a pesti tőzsdének csütörtökön, a BÉT nagyjai közül az OTP nyerte a legnagyobbat a hét utolsó előtti kereskedési napján. A BUX index 0,7 százalékkal 109 547 pontig emelkedett a nap végére átlag felettinek mondható, 15,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP 1,6 százalékkal 34 860 forintig, a Richter 0,89 százalékkal 9680 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal 1802 forintig emelkedett a nap végére, a Mol viszont 1,46 százalékkal 2830 forintig süllyedt.

Az MBH részvénye továbbra sem talált magára a diszkonton értékesített saját részvények jóváírása után, a bankpapírt a szerdai 20 százalékos mínusz után csütörtökön is lefelé húzták a befektetők.