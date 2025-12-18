Új bőrgyárat kaphat Kisláng: minden szépet elmondott a Leather Company, de ez nem hatotta meg a helyieket, az iszaptól félnek

Új ipari beruházás lehetősége került napirendre egy Fejér vármegyei településen, mely egyszerre ígér munkahelyteremtést és vet fel környezeti aggályokat. Kislángon egy bőrgyártó üzem létesítéséről indultak egyeztetések, miután a Leather Company jelezte érdeklődését a beruházás iránt. A projekt egyelőre az előkészítés szakaszában jár, a végleges döntés előtt azonban a lakosság véleményét is kikérik.

Új bőrgyár épülhet egy Fejér megyei településen: új munkahelyek jöhetnek létre, de a helyieknek vannak félelmeik / Fotó: Leather Company

A kislángi önkormányzat tájékoztatása szerint a Leather Company képviselői már novemberben lakossági fórumon mutatták be a tervezett fejlesztést. A bemutatón ismertették a bőrgyártás technológiai folyamatait, az üzem tervezett helyszínét, valamint azokat a környezeti és műszaki megoldásokat, melyekkel a működés hatásait kívánják kezelni. A beruházás kapcsán munkahelyteremtést is kilátásba helyeztek, ami helyben jelenthetne új foglalkoztatási lehetőségeket – írja a Feol.

A fórumon ugyanakkor elsősorban nem a gazdasági előnyök, hanem a környezeti hatások kerültek a figyelem középpontjába.

A lakosság részéről kiemelt kérdés volt, hogy várható-e szagkibocsátás az üzem működése során. A beruházó tájékoztatása szerint bizonyos munkafázisoknál – például az alapanyag érkezésekor, tárolásakor vagy egyes technológiai lépések során – keletkezhet szag, azonban megfelelő műszaki megoldásokkal ez a lakott területen érzékelhető szint alá csökkenthető.

Szintén hangsúlyos téma volt a szennyvíz és az iszap kezelése. A tervek szerint a folyékony szennyvizet zárt, kettős falú, fedéllel és szivárgásérzékelővel ellátott egyenlítő tartályokban tárolnák, míg az iszapot zárt, fedett, szivárgásmentes konténerekben helyeznék el az elszállításig.

A beruházó a légszennyezés, a zaj és a por csökkentésére vonatkozó intézkedéseket is ismertette.

Az üzem magas hatásfokú kondenzációs gázkazánokat használna, a zajterhelés mérséklésére pedig zajcsökkentő földsáncok, fasorok és akusztikus falak létesülnének a telephely és a lakóövezet határán. A zajosabb munkafolyamatokat kizárólag nappali időszakra korlátoznák. A porterhelés ellen zárt feldolgozócsarnokokkal, elszívó- és porszívórendszerekkel, valamint rendszeres mosással védekeznének.

A közlekedési terhelés csökkentése érdekében a teherforgalmat a tervek szerint kizárólag az M7-es autópálya felőli bekötőúton bonyolítanák le,

és az üzemhez vezető külön út kiépítését is tervezik, hogy a lakóutcák forgalma ne növekedjen.

Az önkormányzat hangsúlyozta: az eddig elhangzott információk tájékoztató jellegűek, a beruházással kapcsolatban végleges döntés még nem született. A képviselő-testület csak a lakosság véleményének figyelembevételével dönt a projekt sorsáról, így a bőrgyártó üzem megvalósítása továbbra is nyitott kérdés.