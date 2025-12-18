Deviza
Európai Unió
gazdatüntetés
Brüsszel

Orbán Viktor a gazdák haláláról beszélt, „ezt most itt meg kell, és meg is tudjuk akadályozni"

A csütörtöki brüsszeli gazdatüntetésről Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott: a gazdáknak száz százalékig igazuk van.
VG
2025.12.18., 17:06

Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy Magyarország azon országok közé tartozik, amelyek nem támogatják a Mercosur-megállapodást. „Voltak erről komoly szakmai viták Magyarországon, végül is az lett a magyar álláspont, hogy ezt nem támogatjuk” – jelezte.

Orbán Viktor, gazdaság, brüsszel
Orbán Viktor Brüsszelből nyilatkozott a gazdatüntetésről és annak gazdasági hátteréről / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a megállapodáshoz minősített többségre volna szükség, és várakozásai szerint vannak elegen Mercosur-ellenzők, ami lehetetlenné teszi, hogy ezt a megállapodást aláírják.

Brüsszelben áll a bál a gazdatüntetés miatt

Legalább nyolcezer traktorral tartanak tüntetést Brüsszelben az uniós tagországok mezőgazdasági termelői az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakozva. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az évek óta folyamatos válsággal küzdő mezőgazdasági ágazat a megmozdulással fel akarja hívni az Európai Bizottság figyelmét a termelők nehézségeire, a mezőgazdasági kezdeményezéseket korlátozó szabályozásra és aggályaira a tervezett megállapodással kapcsolatban.

Az Európai Uniónak a dél-amerikai közös piac, a Mercosur – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagságú Venezuela – országaival tervezett szabadkereskedelmi megállapodása a gazdák szerint számos negatív hatással lenne az európai termelőkre, ahogy a közös uniós agrárpolitika költségvetésének tervezett csökkentése is.

 

Mercosur-ellenzők és támogatók

„A terv az, hogy az Európai Bizottság elnöke még a héten ezt alá akarja írni. Ezt szerintem most itt meg kell, és meg is tudjuk akadályozni” – jelentette ki a miniszterelnök. Elmondta azt is, hogy a gazdák másik gondja a Green Deal, amellyel úgy túlszabályozzák a mezőgazdasági munkákat, hogy az komoly költséget és versenyhátrányt jelent az európai termelőknek. 

Tehát azt kell mondanom, hogy a Mercosur-megállapodással lábon lövik az európai gazdákat, de még előtte jól összekötözik a lábaikat, hogy semmi esélyük ne legyen egy globális versenyben

– értékelt a miniszterelnök. „Nekik két bajuk van most ebben a pillanatban – fűzte hozzá. – Az első bajuk az a Mercosur nevű csomag, ami egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, ami megöli a gazdákat. Tehát Magyarország azon országok közé tartozik, amelyek nem támogatjaák a Mercosurt.” Elmondása szerint sokat gondolkodtak arról, mi volna jó, és végül az lett a magyar álláspont, hogy Magyarország ezt nem támogatja. Egyelőre úgy látja, hogy nincsenek elegen a Mercosur-ellenzők ahhoz, hogy lehetetlenné tegyék ezt a tervet. 

 

