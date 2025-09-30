Így néz ki a Nyíregyházán átadott gigantikus Lego-gyár: minden részletet elárult az igazgató – fotógaléria

Nyíregyházán új mérföldkőhöz érkezett a Lego: átadták a több mint 54 milliárd forintos beruházást, melynek révén az üzem a világ második legnagyobb Lego-gyárává vált. A kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta a fejlesztést, amely 300 új munkahelyet teremtett, és 30 százalékkal növeli a termelési kapacitást. Az üzemben immár a gyártás teljes folyamata jelen van, a granulátumtól a kész dobozokig, miközben a megújuló energiát szolgáltató napelemek száma is folyamatosan bővül.

Lego-gyár: így néz ki a gigantikus nyíregyházi üzem – fotógaléria / Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

A gyár gazdasági és ipari jelentősége mellett egyre hangsúlyosabb a fenntarthatósági törekvések szerepe is, melyekről az átadó után a nyíregyházi üzem igazgatója, Chresten Bruun beszélt lapunknak. Az interjúban szó esett a

beruházás hatásairól,

a zöldenergia-beruházásokról,

valamint arról is, hogyan alakult ki szoros kapcsolat a vállalat, a dolgozók és a város között.

Megérte a milliárdos Lego-gyárbővítés, nem csak most bővül a kapacitás

Hogyan változtatja meg a bővítés a gyár napi kapacitását és működési ritmusát?

A kapacitás drámaian változik, hiszen több mint 50 százalékkal növeljük azt. Ez ráadásul további lehetőségeket is nyit a következő években, hogy a 50 százalék felett is bővítsünk. Már jövőre 30 százalékkal nő a kapacitás, de az igazi kulcs az 50 százalékos bővítés. Eddig is mi voltunk Európában a Duplo-termékek gyára, a kisgyerekeknek szánt készleteké. Most viszont egyre több Lego-termék is idekerül, így már mindkettőből nagy arányban gyártunk.

A Duplo továbbra is marad, a teljes mennyiség körülbelül egynegyedét, azaz 25 százalékát adja majd, de a Lego-rész drámaian növekszik. És továbbra is igaz marad: bárhol a világon vesz valaki egy Duplo-figurát, az innen, Magyarországról származik.

Vannak-e további zöld beruházási terveik a közeljövőben?

Igen. Már megvalósítottuk a geotermikus energiát, de a kutak energiáját még jobban ki kell használnunk – ez most is zajlik. Emellett nagy sikert arattak a napelemeink: jelenleg a szükséges energia 16 százalékát magunk állítjuk elő a saját naperőművünkkel, és ezt szeretnénk tovább növelni. Energián kívül más „zöld” beruházások is futnak: 100 hektáros területünkön fákat, bokrokat telepítünk, és rovarbarát környezetet alakítunk ki a gyár körül.