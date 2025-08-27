A Lego csoport 2025 első félévében ismét bizonyította, miért számít a világ egyik legsikeresebb játékgyártójának. A cég bevétele és nyeresége két számjegyű ütemben nőtt, miközben világszerte rekordmennyiségű új szettet dobott piacra, új partnerségeket kötött, és jelentős lépéseket tett a fenntarthatóság felé – mindez azt eredményezte, hogy a Lego rekordbevétellel zárja az első fél évet. Bár a készpénztermelés csökkent a magas beruházások miatt, a Lego globális bővítése és innovációs lendülete töretlen.

A Lego rekordbevételt ért el fél év alatt – 2025 minden szempontból a valaha volt legerősebb év / Fotó: Northfoto

A Lego rekordbevétellel zárja az első fél évet

A Lego bevétele 12 százalékkal, 34,6 milliárd dán koronára emelkedett az év első felében, ami történelmi rekordnak számít. A fogyasztói eladások még ennél is nagyobb mértékben, 13 százalékkal nőttek, így a vállalat újabb piaci részesedést szerzett a globális játékpiacon, különösen Nyugat-Európában és a CEEMEA-régióban (Közép- és Kelet-Európa, Közel-Kelet és Afrika). Az üzemi eredmény 10 százalékkal, 9 milliárd koronára bővült, a nettó nyereség pedig 6,5 milliárd koronára nőtt, szintén 10 százalékos növekedéssel. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy

a Lego nemcsak a bevételét tudta emelni, hanem a működési hatékonyságát is fokozni tudta

– mindezt úgy, hogy közben jelentősen költött stratégiai fejlesztésekre, például a digitalizációra és a fenntarthatóságra.

A működési cash flow (vagy pénzáramlás) 5,9 milliárd koronára csökkent a tavalyi 7,5 milliárdról, a szabad cash flow pedig 1,7 milliárd volt a tavalyi 3 milliárdhoz képest. Ez főként a folyamatosan magas beruházási szintnek köszönhető, amit a vállalat tudatos, hosszú távú növekedési stratégiaként értelmez.

Több mint 300 új szett fél év alatt – jönnek a Pokémon-szettek is

Az első félévben a Lego 314 új készletet dobott piacra – ez eddigi rekord a cég történetében. A legnagyobb slágerek között voltak

a klasszikus Lego City és Technic,

a felnőttek körében is népszerű Botanicals,

az Icons sorozat,

valamint a Star Wars-szettek.

A Botanicals különösen sikeres volt Valentin-nap és anyák napja környékén, míg a Formula–1-es partnerségnek köszönhetően a Lego-termékek és márkaaktivációk a futamok világában is megjelentek – Miamiban 10 életnagyságú, működű F1-es versenyautó ment egy kört, Magyarországon pedig a Hungaroring-futam alkalmával az Allee-ban mutattak be egy Lego Mercedes-AMG F1 W15 autót.