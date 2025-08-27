A Lego rekordbevételt ért el fél év alatt – 2025 minden szempontból a valaha volt legerősebb év

A Lego csoport 2025 első félévében ismét bizonyította, miért számít a világ egyik legsikeresebb játékgyártójának. A cég bevétele és nyeresége két számjegyű ütemben nőtt, miközben világszerte rekordmennyiségű új szettet dobott piacra, új partnerségeket kötött, és jelentős lépéseket tett a fenntarthatóság felé – mindez azt eredményezte, hogy a Lego rekordbevétellel zárja az első fél évet. Bár a készpénztermelés csökkent a magas beruházások miatt, a Lego globális bővítése és innovációs lendülete töretlen.
A Lego bevétele 12 százalékkal, 34,6 milliárd dán koronára emelkedett az év első felében, ami történelmi rekordnak számít. A fogyasztói eladások még ennél is nagyobb mértékben, 13 százalékkal nőttek, így a vállalat újabb piaci részesedést szerzett a globális játékpiacon, különösen Nyugat-Európában és a CEEMEA-régióban (Közép- és Kelet-Európa, Közel-Kelet és Afrika). Az üzemi eredmény 10 százalékkal, 9 milliárd koronára bővült, a nettó nyereség pedig 6,5 milliárd koronára nőtt, szintén 10 százalékos növekedéssel. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy
a Lego nemcsak a bevételét tudta emelni, hanem a működési hatékonyságát is fokozni tudta
– mindezt úgy, hogy közben jelentősen költött stratégiai fejlesztésekre, például a digitalizációra és a fenntarthatóságra.
A működési cash flow (vagy pénzáramlás) 5,9 milliárd koronára csökkent a tavalyi 7,5 milliárdról, a szabad cash flow pedig 1,7 milliárd volt a tavalyi 3 milliárdhoz képest. Ez főként a folyamatosan magas beruházási szintnek köszönhető, amit a vállalat tudatos, hosszú távú növekedési stratégiaként értelmez.
Az első félévben a Lego 314 új készletet dobott piacra – ez eddigi rekord a cég történetében. A legnagyobb slágerek között voltak
A Botanicals különösen sikeres volt Valentin-nap és anyák napja környékén, míg a Formula–1-es partnerségnek köszönhetően a Lego-termékek és márkaaktivációk a futamok világában is megjelentek – Miamiban 10 életnagyságú, működű F1-es versenyautó ment egy kört, Magyarországon pedig a Hungaroring-futam alkalmával az Allee-ban mutattak be egy Lego Mercedes-AMG F1 W15 autót.
Új együttműködések is indultak: a Bluey- és a One Piece-szettek tovább bővítették a kínálatot, míg a legnagyobb bejelentés egyértelműen a Pokémon Company Internationallel kötött többéves megállapodás volt. Ennek köszönhetően
2026-tól érkeznek a Lego Pokémon-szettek,
amelyek minden bizonnyal hatalmas rajongótáborra számíthatnak. A vállalat emellett elindította a „She Built That” kampányt, mely arra bátorítja a lányokat, hogy kreatívan és bátran építsenek, és a játék révén fedezzék fel saját alkotóerejüket.
2025 áprilisában a Lego átadta Vietnámban új, 150 ezer négyzetméteres, ultramodern gyárát, amely nemcsak kapacitásnövelésre, hanem a fenntarthatósági célok teljesítésére is épült – ez a vállalat eddigi legkörnyezetbarátabb üzeme. Korábban ez a Nyíregyházán található magyar üzem volt, melyet a márciusi, első negyedéves beszámolón külön kiemelt Niels B. Christiansen vezérigazgató külön ki is emelt.
Emellett az Egyesült Államokban is hatalmas beruházás zajlik:
Virginia államban egy 1,5 milliárd dolláros gyár és regionális elosztóközpont épül, amely 2027-ben nyithat meg.
Közben Mexikóban és Magyarországon is folytatódnak a gyárbővítések, Bostonban pedig új amerikai központ nyílt 800 dolgozóval. A kiskereskedelmi hálózat is nőtt: az első félévben 24 új Lego márkabolt nyílt, köztük az első indiai üzlet Újdelhiben. Így a világon összesen 1079 Lego márkabolt működik 54 országban.
A Lego az elmúlt években folyamatosan emelte a fenntartható forrásból származó anyagok arányát, 2025 első félévében pedig megduplázta a tavalyi szintet. Az év végére cél, hogy az összes beszerzett anyag 60 százaléka megújuló forrásból származzon. Új anyagokat is bemutattak:
Niels B. Christiansen vezérigazgató szerint a Lego feladata nemcsak a gyerekek inspirálása, hanem az is, hogy hozzájáruljon egy egészségesebb bolygó megőrzéséhez: „Erős pénzügyi alapjaink lehetővé teszik, hogy egyszerre fektessünk a növekedésbe és a fenntarthatóságba – mindezt a jövő generációiért”. A Lego 2025 első fél éve újabb bizonyíték arra, hogy a vállalat képes egyszerre növekedni, terjeszkedni és környezeti felelősséget vállalni. A rekordbevétel, a közel háromszáz új készlet, a Pokémon-partnerség és a fenntartható anyagok bevezetése mind azt mutatja: a Lego nemcsak a jelenben, hanem a jövőben is meghatározó szereplője lesz a globális játékpiacnak.
