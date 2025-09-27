Nincs vége a BMW-vel: napokon belül újabb hatalmas gyárberuházást adnak át Magyarországon – ezt az egész világ irigyli

Jövő kedden hivatalosan is átadják a Lego nyíregyházi gyárának új csarnokait és fejlesztéseit. Az eseményen jelen lesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Chresten Bruun, a nyíregyházi gyár ügyvezető igazgatója, valamint Niels B. Christiansen, a Lego csoport vezérigazgatója. A milliárdos Lego-gyárbővítés nemcsak a helyi gazdaságra van komoly hatással, hanem a vállalat globális ellátási láncában is kulcsfontosságú szerepet kap.
A Lego 2008-ban döntött úgy, hogy a korábbi közép-európai gyártókapacitásokat Nyíregyházára összpontosítja. Az azóta eltelt közel 20 évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei város az egyik legnagyobb Lego-üzemmé nőtte ki magát Európában. Jelenleg több mint 3300 ember dolgozik a telephelyen, amely eddig is több milliárd forint értékű beruházásoknak köszönhette bővülését. A mostani fejlesztés azonban minden korábbinál nagyobb volumenű:
több mint 54 milliárd forintos projekt keretében közel 30 ezer négyzetméter új beépített területtel gyarapodik a gyár.
Az elmúlt két évben zajló munkálatok eredményeként két új csomagolócsarnok, egy modern raktár, valamint új adminisztratív és kiszolgáló épületek épültek fel. A gyártási kapacitás jelentősen bővül: 17 új csomagolósor telepítése révén a sorok száma 68-ra nő, ami lehetővé teszi, hogy a Nyíregyházán előállított polcra kész készletek volumene közel harmadával emelkedjen.
Az infrastruktúra is átalakult:
A beruházás nemcsak a gyártási kapacitás bővítését célozta, hanem új munkahelyeket is teremt. Az elmúlt hónapokban már megkezdődött a 300 fős létszámbővítés, így a nyíregyházi üzem alkalmazottainak száma meghaladja majd a 3600 főt. Ez a város egyik legnagyobb munkáltatójává teszi a Legót, amely stabil, hosszú távú perspektívát kínál a helyi munkaerőpiacon.
A fejlesztést a magyar állam is támogatta: a kormány 4,3 milliárd forintos hozzájárulást biztosított a projekthez. Szijjártó Péter többször hangsúlyozta, hogy a Lego-beruházás jól illeszkedik Magyarország azon stratégiájába, amely a feldolgozóipar és az exportorientált nagyvállalatok megerősítését célozza.
A nyíregyházi gyár a Lego globális termelési hálózatának egyik zászlóshajója. A vállalat célja, hogy a világ különböző régióiban stabil gyártóbázisokra támaszkodjon, csökkentve ezzel a szállítási időket és költségeket. Az európai piac ellátásában Nyíregyháza kulcsszerepet játszik: a milliárdos Lego-gyárbővítés révén a kontinens vásárlói gyorsabban és nagyobb választékban juthatnak hozzá a Lego-termékekhez.
Chresten Bruun gyárigazgató úgy fogalmazott: az elmúlt évek fejlesztései nemcsak a gyár méretét, hanem annak jelentőségét is növelték.
A beruházás lehetővé teszi, hogy a nyíregyházi üzem a következő évtizedekben is meghatározó szerepet töltsön be a Lego gyártási stratégiájában
– mondta. A szeptember 30-i ünnepélyes átadáson Niels B. Christiansen, a Lego csoport vezérigazgatója is részt vesz. Jelenléte önmagában is jelzi a projekt fontosságát, hiszen a dán központú vállalat első embere ritkán vesz részt regionális gyáravatókon.
A beruházás átadása mérföldkő Nyíregyháza életében. A város gazdasági súlya ezzel tovább erősödik, miközben a régióban élők számára stabil munkahelyeket és fejlődési lehetőségeket biztosít. Országos szinten a projekt azt üzeni, hogy Magyarország a nemzetközi nagyvállalatok számára továbbra is vonzó befektetési környezetet jelent.
A 2025-ös első negyedéves pénzügyi beszámolón már a milliárdos Lego-gyárbővítés előtt is nagy dicséret érte a magyar üzemet: Niels B. Christiansen vezérigazgató márciusban elismerte, hogy a hét Lego-gyár közül a mexikói, a kínai és a magyar üzemekben történtek a legnagyobb kapacitásbővítések. Világszinten 43 százalékkal bővítették a napenergia-kapacitásukat, ezen belül pedig
a vezérigazgató külön kiemelte Nyíregyházát, ahol a legnagyobb zöldenergia-bővítés történt – ezzel a legfenntarthatóbb gyárnak nevezte a magyar üzemet.
Azt is elmondta, hogy már a gyártott termékek 30 százaléka környezetbarát papírcsomagolást kap, és sikeresnek nevezte azt a programot is, melynek keretében a Lego-kockák anyagát is teljesen megújítják.
