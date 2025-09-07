Nagy Márton: Magyarországon aki akar, az tud dolgozni – dobogós helyre került fel az ország

Magyarországon aki akar, az tud dolgozni! Ezt támasztja alá az is, hogy az alulfoglalkoztatottság hazánkban a harmadik legalacsonyabb volt az Európai Unió tagországai között – írja vasárnapi Facebook-posztjában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton szerint a munkaalapú gazdaságpolitikának meglátszik az eredménye: dobogós helyen vagyunk / Fotó: Purger Tamás

Nagy Márton: a munkaalapú gazdaságpolitikának meglátszik az eredménye

Az Eurostat munkaerőpiaci felmérése kitér azon munkavállalókra is, akik bár szeretnének teljes állásban dolgozni, erre nem nyílik lehetőségük, így csupán részmunkaidőben tudnak elhelyezkedni. Őket nevezi a statisztika alulfoglalkoztatottaknak – magyarázza a tárcavezető, aki rámutatott:

Magyarországon 2025 első negyedévében 22,8 ezer fő, a foglalkoztatottak mindössze 0,5 százaléka volt alulfoglalkoztatva, ami Bulgária (0,3 százalék) és Csehország (0,4 százalék) után a harmadik legalacsonyabb értéket képviselte, míg a szlovák mutatóval megegyezett.

Az EU átlaga ugyanezen időszakban 2,7 százalék volt, vagyis uniós szinten arányaiban ötször annyian vannak az alulfoglalkoztatottak. A többi régiós országban a hazainál magasabb alulfoglalkoztatottság volt megfigyelhető: Lengyelországban a foglalkoztatottak 0,9, Romániában az 1,0, míg Németországban az 1,2 százaléka nem tudott teljes állásban dolgozni annak ellenére, hogy szeretett volna.

Éves alapon még csökkenteni is sikerült az alulfoglalkoztatottságot, szemben például Szlovákiával és Csehországgal, ahol növekedés történt, vagy Lengyelországgal és Németországgal, ahol pedig nem változott a helyzet az előző évvel összevetve.

A magyar foglalkoztatottság Európa élmezőnyében

A nők munkaerőpiaci helyzetét jellemzően rosszabbnak ítélik meg a férfiakénál, azonban az alulfoglalkoztatási adatokat tekintve hazánkban nincs érdemi különbség a két nem esetében, sőt, az egy évvel korábbihoz képest még javult is a helyzet. Ezzel szemben Romániában a férfiakat, míg Csehországban, Lengyelországban, Németországban, de az EU egészében is a nőket magasabb arányban jellemezte alulfoglalkoztatottság.



A magyar foglalkoztatottság Európa élmezőnyéhez tartozik, 2010 óta már egymillióval többen – több mint 4,7 millióan – dolgoznak Magyarországon, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt

– emeli ki Nagy Márton, hozzátéve, hogy a fizetések ráadásul egyre többet is érnek, több mint másfél éve folyamatosan nőnek a reálbérek, ami a magyar családok számára egyre nagyobb anyagi mozgásteret biztosít.