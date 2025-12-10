Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Kispapírok napja lehet a mai a pesti parketten - a forint nem fél a kamatdöntéstől

Irányt keres a BUX, felemás képest mutatnak a blue chipek. Korrekcióba csúszott a hadiipar. De felpattant pár kispapír: a CIG, a Duna House és a Waberer's. És a forint is erős.
Faragó József
2025.12.10, 09:29

A BUX 108 560 pont közelében kereste az irányt. A forint erősen kezdett. A piacok ma a Fed kamatdöntésére várnak. 

pesti parkett
 A pesti parketten is a kamatdöntésre várnak / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában is az amerikai kamatdöntést várják

A Fed idei utolsó kamatdöntő ülése következik. Aerikában továbbra is a jegybanki cél felett alakul az áremelkedés éves üteme, az elemzők rövid távon az inflációs mutatók további kis mértékű emelkedésére számítanak. A szeptemberi munkaerőpiaci mutatók a vártnál kedvezőbb képet mutatnak, de az aktuális adatok hiánya és a megbízhatóságukkal kapcsolatos aggályok óvatosságra késztethetik a Fed döntéshozóit. Az aktuális árazások alapján a piaci szereplők szinte biztosra veszik az irányadó célsáv újabb 25 bázispontos csökkentését.

Tegnap a tengerentúlon:  a technológiai fókuszú Nasdaq Composite 1 százalékot emelkedett, a széles piacot leképező S&P 500 minimális mínuszba csúszott, míg a klasszikus a Dow Jones ipari átlagindex egyharmad százalékot esett.

Ma Ázsiában negatív a befektetői hangulat: a japán Nikkei, a kontinentális kínai Sanghaj Composite és a hongkongi Hang Seng egyaránt enyhe mínuszba csúszott. 

A határidős árazások alapján 

Európában minimális csökkenéssel kezdődhet a kereskedés.

 

Pesti parkett: felemás képet mutatnak a blue chipek

 

Az OTP 33 60 forintról startolt kétharmad százalékos mínuszban.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény10:14:55
Árfolyam: 33,450 HUF -380 / -1.14 %
Forgalom: 2,938,674,350 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 2 940 forinton kezdett egyharmad százalékos pluszban.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény10:13:50
Árfolyam: 2,924 HUF -6 / -0.21 %
Forgalom: 167,909,812 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 9 680 forintnál kezdte az irányt.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény10:14:07
Árfolyam: 9,680 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 161,425,705 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1 746 forintra pattant, s ez bő 1 százalékos plusz.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény10:12:30
Árfolyam: 1,744 HUF +18 / +1.03 %
Forgalom: 73,382,934 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG 4 460 forintig csúszott, ami fél százalékos mínusz.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény10:14:10
Árfolyam: 4,480 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 105,830,360 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Közel 2 százalékot pattant a CIG, 1-1 százalékot a Duna House és a Waberer's.

 

Erős szinteken a forint

A keddi kereskedés során a 384 forintos támasz alá erősödött a hazai fizetőeszköz, ami most ellenállást képez. További támaszok 381,9 és 380 forintnál találhatóak, míg ellenállás a korábban említett 384 forintnál, fölötte pedig az 50 napos mozgóátlagnál, ami 386,1 forintnál rajzolódik ki.

Az euró-forint 383,1 közelében nyitott szerdán.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

