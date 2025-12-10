Kispapírok napja lehet a mai a pesti parketten - a forint nem fél a kamatdöntéstől
A BUX 108 560 pont közelében kereste az irányt. A forint erősen kezdett. A piacok ma a Fed kamatdöntésére várnak.
Ázsiában is az amerikai kamatdöntést várják
A Fed idei utolsó kamatdöntő ülése következik. Aerikában továbbra is a jegybanki cél felett alakul az áremelkedés éves üteme, az elemzők rövid távon az inflációs mutatók további kis mértékű emelkedésére számítanak. A szeptemberi munkaerőpiaci mutatók a vártnál kedvezőbb képet mutatnak, de az aktuális adatok hiánya és a megbízhatóságukkal kapcsolatos aggályok óvatosságra késztethetik a Fed döntéshozóit. Az aktuális árazások alapján a piaci szereplők szinte biztosra veszik az irányadó célsáv újabb 25 bázispontos csökkentését.
Tegnap a tengerentúlon: a technológiai fókuszú Nasdaq Composite 1 százalékot emelkedett, a széles piacot leképező S&P 500 minimális mínuszba csúszott, míg a klasszikus a Dow Jones ipari átlagindex egyharmad százalékot esett.
Ma Ázsiában negatív a befektetői hangulat: a japán Nikkei, a kontinentális kínai Sanghaj Composite és a hongkongi Hang Seng egyaránt enyhe mínuszba csúszott.
A határidős árazások alapján
Európában minimális csökkenéssel kezdődhet a kereskedés.
Pesti parkett: felemás képet mutatnak a blue chipek
Az OTP 33 60 forintról startolt kétharmad százalékos mínuszban.
A Mol 2 940 forinton kezdett egyharmad százalékos pluszban.
A Richter 9 680 forintnál kezdte az irányt.
A Magyar Telekom 1 746 forintra pattant, s ez bő 1 százalékos plusz.
A 4iG 4 460 forintig csúszott, ami fél százalékos mínusz.
Közel 2 százalékot pattant a CIG, 1-1 százalékot a Duna House és a Waberer's.
Erős szinteken a forint
A keddi kereskedés során a 384 forintos támasz alá erősödött a hazai fizetőeszköz, ami most ellenállást képez. További támaszok 381,9 és 380 forintnál találhatóak, míg ellenállás a korábban említett 384 forintnál, fölötte pedig az 50 napos mozgóátlagnál, ami 386,1 forintnál rajzolódik ki.
Az euró-forint 383,1 közelében nyitott szerdán.