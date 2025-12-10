Kispapírok napja lehet a mai a pesti parketten - a forint nem fél a kamatdöntéstől

A BUX 108 560 pont közelében kereste az irányt. A forint erősen kezdett. A piacok ma a Fed kamatdöntésére várnak.

A pesti parketten is a kamatdöntésre várnak / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában is az amerikai kamatdöntést várják

A Fed idei utolsó kamatdöntő ülése következik. Aerikában továbbra is a jegybanki cél felett alakul az áremelkedés éves üteme, az elemzők rövid távon az inflációs mutatók további kis mértékű emelkedésére számítanak. A szeptemberi munkaerőpiaci mutatók a vártnál kedvezőbb képet mutatnak, de az aktuális adatok hiánya és a megbízhatóságukkal kapcsolatos aggályok óvatosságra késztethetik a Fed döntéshozóit. Az aktuális árazások alapján a piaci szereplők szinte biztosra veszik az irányadó célsáv újabb 25 bázispontos csökkentését.

Tegnap a tengerentúlon: a technológiai fókuszú Nasdaq Composite 1 százalékot emelkedett, a széles piacot leképező S&P 500 minimális mínuszba csúszott, míg a klasszikus a Dow Jones ipari átlagindex egyharmad százalékot esett.

Ma Ázsiában negatív a befektetői hangulat: a japán Nikkei, a kontinentális kínai Sanghaj Composite és a hongkongi Hang Seng egyaránt enyhe mínuszba csúszott.

A határidős árazások alapján

Európában minimális csökkenéssel kezdődhet a kereskedés.

Pesti parkett: felemás képet mutatnak a blue chipek

Az OTP 33 60 forintról startolt kétharmad százalékos mínuszban.