Hölgyek erősítik a magyar masiniszták csapatát, de nem engedi nekik minden mozdonyt vezetni a MÁV

A két legnagyobb magyarországi vasúttársaság, a MÁV és a Rail Cargo Hungaria (RCH) együtt több mint háromezer mozdonyvezetőt foglalkoztat, a számot tovább növelik a GYSEV és az árufuvarozó magánvasút-társaságok alkalmazottai. Mozdonyt vezetni nem női pálya, de egyre több hölgy választja a masinisztaszakmát Magyarországon is. A MÁV-nál jelenleg 63 női mozdonyvezető dolgozik.

Egyre több női mozdonyvezető dolgozik a MÁV-nál / Fotó: MÁV-Start Zrt.

Nőknek az első motorvonat-vezető tanfolyamot Magyarországon 2013 februárjában indította a MÁV-Start. Tanfolyamaira az elmúlt években egyre több nő jelentkezik. A modern, könnyebben kezelhető gépek, motorvonatok ugyanis számukra is vonzóvá teszik a munkakört a társaságtól kapott válasz szerint. Az első motorvonat-vezető hölgy 2014-ben tette le a vizsgáit, ő azóta is MÁV-nál dolgozik, jelenleg mozdonyvezetőként.

Túl nehezet nem emelhetnek a női mozdonyvezetők

Azóta a MÁV-nál már nemcsak motorvonatot, hanem mozdonyt is vezethetnek a hölgyek, de korlátozásokkal. Esetükben ugyanis az orvosi alkalmasság esetén 20 kilopondos foglalkozás-egészségügyi korlátozás van érvényben, ami kizáró tényező a bizonyos járműtípusok összekapcsolásakor szükséges csavarkapcsok emelgetése miatt. Nő csak olyan típusú mozdonyt vezethet, amelynek a csavarkapocs felhelyezése közben mért súlya nem haladja meg a 20 kilopondot. A MÁV legfiatalabb mozdonyvezetője 23, a legidősebb 58 éves.

Sokfajta járműhöz sokfajta tudás kell

A MÁV csoport flottájában 96 villamos motorvonat, 12 vasútvillamos-szerelvény (tram-train), 315 dízel motorvonat, 152 dízelmozdony és 253 villanymozdony üzemel. Ezek összesen közel 30 típust képviselnek. A járművek eltérő kiépítése miatt mindegyikre kell külön típusismereti engedélyt szereznie a mozdonyvezetőknek. A járművekből 3 típusú mozdony és egyfajta motorvonat rendelkezik más országban való közlekedési engedéllyel.

A vonatok célba juttatásához a MÁV-nál jelenleg 2532 mozdonyvezető és 203 HÉV-járművezető dolgozik. Tizenegy kolléga rendelkezik Hegyeshalom és Bécs közötti közlekedésre szóló engedéllyel. Külföldi mozdonyvezetője nincs a MÁV-nak.