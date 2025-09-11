Deviza
Ez ma Magyarország egyik legjobb állása: milliós a fizetés, diploma se kell hozzá – várják a jelentkezőket

Népszerű munka, de nem adják könnyen. Milliós fizetést is kaphat, aki ebben a diplomát nem igénylő munkakörben tengeti mindennapjait. A MÁV csoport karrierportálján érdemes szétnézni.
VG
2025.09.11, 20:30

Pontosan 993 ezer forint bruttó fizetést vihet ma haza az a fizikai munkát végző szakember, aki a MÁV-nál mozdonyvezetőként dolgozik Magyarországon — közölte a sonline.

állás, munka, máv, mozdony, mozdonyvezető
A MÁV hatalmas fizetést ajánl mozdonyvezetőinek / Fotó: Jászai Csaba / MTI

A mozdonyvezetői munka nem könnyű, és nagy felelősséggel jár. Olykor több műszakot is kell vállalni, és gyakran nagyon távol van az ember az otthonától. Az az összeg azonban, ami a hónap elején a munkás bankszámlájára kerül, kárpótolhatja, nem is beszélve az egyéb juttatásokról, amelyek jól feltornázzák az alapfizetést. 

Nagy bejelentés: folyatódik a MÁV fejlesztése, brutális mennyiségű kocsit, mozdonyt vásárolnak

A friss adatok a MÁV mellett szólnak

2025-ben Magyarországon a legjobban kereső fizikai munkát végző réteg mozdonyvezetőként dolgozik. Míg a KSH adatai szerint 2025 júniusában a teljes munkaidős foglalkoztatottak bruttó átlagbére 704 ezer forint volt, addig a legfrissebb adatok szerint ez a szám ma már eléri a 993 ezer forintot, szintén a bruttó értéket tekintve. A MÁV álláshirdetései között a pályakezdők bére 400-600 ezer forint között indul, a tapasztalattal rendelkezők már 800 ezer forint felett keresnek, egy nemzetközi járaton dolgozó mozdonyvezető pedig akár már 1,2 millió forintot is hazavihet. 

Diploma sem szükséges

A KSH mozdonyvezetői bérekkel kapcsolatos adatközlése arra ösztökéli az embert, hogy azonnal rákeressen, vajon vannak-e még nyitott pozíciók a cégnél. A MÁV karrierportálján jelenleg is aktívan zajlik a mozdonyvezető-gyakornokok toborzása, akik számára képzéssel együtt hosszabb távú elköteleződést kínál a cég, amit versenyképes alapbérekkel, vonzó pótlékokkal és juttatásokkal egészít ki. 

A munka betöltésének feltételei: 

  • betöltött 18. életév, a tanfolyam végére (a gyakorlati vizsga időpontjára) betöltött 20. életév,
  • orvosi alkalmasság,
  • erkölcsi bizonyítvány,
  • a tanfolyam ideje alatt a részére előírt hatósági vizsgakövetelményeknek való megfelelés.

